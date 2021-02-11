Брюссель, 11 февраля, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Genesis (принадлежит компании Hyundai) вывела на зимние испытания в Европе флагманский седан G90. Снимки с автомобилем размещены на сайте Motor.

Motor.es Genesis G90

На полученных снимках видно, что камуфляжная плёнка тестируемого авто покрывает только нижнюю часть кузова. Отмечается, что камуфляж прикрывает дверные ручки машины. Из этого можно сделать вывод, что под плёнкой скрыты ручки совершенно новой конструкции. Возможно это будут прячущиеся ручки, которые скрываются в дверцу, когда не используются. Также, скорее всего, автомобиль будет оснащён раздельными фарами.

Ожидается, что в салоне будущей новинки появится «приборка» с полностью цифровыми дисплеями, а также система автономного вождения третьего уровня.

Под капот будущей новинки могут установить пятилитровый мотор V8.

Ранее стало известно, что компания Genesis работает над созданием купеобразной модификацией кроссовера GV80. Эта модель станет конкурентом моделям Audi Q8, BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.

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