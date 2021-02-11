Москва, 11 февраля, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Всебелорусское народное собрание должно стать конструктивным ответом на политический кризис, развернувшийся в Белоруссии в 2020 году. Об этом 11 февраля заявил главред аналитического издания «Евразия.Эксперт» Вячеслав Сутырин на телеканале «Россия 24».

President.gov.by Александр Лукашенко. Шестое Всебелорусское народное собрание

«Это формат общенародного волеизъявления, куда приглашаются делегаты от всех регионов Белоруссии, от различных учреждений. Проводится уже в шестой раз — это не ежегодный формат, но большой общественный форум, который используется властью для того, чтобы очертить приоритеты развития страны на следующие пять лет», — заявил Сутырин.

По его словам, актуальность форума обусловлена политическим кризисом в стране.

«В Белоруссии необходима конституционная реформа, и об этом белорусская власть не раз говорила, это очевидно. Потому что в стране произошёл серьёзный политический кризис в прошлом году, и чтобы разрешить его, безусловно, нужно изменить в том числе и определённые конституционные параметры жизни государства», — указал он.

В Минске 11 и 12 февраля проходит Всебелорусское народное собрание, которое президент Александр Лукашенко назвал «важнейшим событием в жизни страны». В работе форума, который периодически проводится с 1996 года, принимают участие депутаты и чиновники, сотрудники госпредприятий, деятели науки и культуры, учителя и врачи и обсуждают стратегию развития страны на пять лет.