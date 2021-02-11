Москва, 11 февраля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. На сегодняшний день отменять в России масочный режим пока рано. Об этом заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масочный режим

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«Отменять масочный режим еще рано. В настоящий момент у нас есть большая группа людей, восприимчивых к коронавирусной инфекции, которые не переболели», — сказал Тимаков.

Он сослался на исследования, согласно которым коронавирус является дозозависимой инфекцией, вследствие чего течение заболевания зависит от количества вируса, попавшего в организм.

Тимаков отметил, что маленькая вирусная нагрузка на организм человека не вызывает заболевания, но в случае увеличения «веса» вируса риск заражения для человека возрастает — и в этом случае барьером для коронавируса будет защитная маска.

Специалист подчеркнул, что отменять масочный режим можно будет тогда, «когда будет солнце, когда будут проветриваться помещения везде, где люди массово скапливаются, когда начнут работать кондиционеры, которые будут проветривать помещения».

Инфекционист добавил, что по срокам это будет примерно начало мая 2021 года, а в средней полосе это будет начало лета — июнь. Именно к этому времени, отметил врач, обязательный масочный режим в России можно будет отменять и оставлять его лишь в качестве рекомендательного для тех, кто не болел и не вакцинировался.