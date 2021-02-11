Мельбурн, Австралия, 11 февраля, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над представительницей США Кори Гауфф во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.

(сс) Christian Mesiano Элина Свитолина

Свитолина четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге турнира Свитолина сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.