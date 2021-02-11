Тбилиси, 11 февраля, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не сможет организовать революцию в Грузии. Такое заявление, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», сделал мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

(сс) thierry ehrmann Изображение Михаила Саакашвили на стене

«Это — обычный преступник, человек, который в основном занимается разрушением и имеет очень сильное желание внести в страну волнения, скандалы. Но еще раз повторяю, никто не сможет организовать в стране революцию», — сказал Каладзе.

Он добавил, что на все противоправные действия в Грузии будет дан ответ в рамках действующего законодательства.

Напомним, Саакашвили ранее публично обратился к жителям Грузии с призывом оказывать сопротивление действующим властям и проводить акции неповиновения. Посол Украины в Тбилиси Игорь Долгов, когда его вызвали по этому поводу в МИД Грузии, критически отозвался о заявлениях бывшего грузинского лидера.