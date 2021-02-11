Москва, 11 февраля, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Бананы являются одним из самых популярных фруктов в РФ и считаются важным источником трафика для продуктовых магазинов. Это значит, что ретейлеры скорее будут временно жертвовать маржой в данной ситуации, но стараться не повышать цену, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

(сс) StockSnap Бананы

«Маловероятно, что нехватка продлится значительный срок — бананы плодоносят круглый год, а к весне пик спроса пройдёт.

В крайнем случае, возможно рассмотрение увеличения импорта из других стран, вроде Коста-Рики, Колумбии или Гватемалы.

Такая ситуация — «чёрный лебедь», который может случиться с любым товаром, особенно с таким, где импорт в большей степени сосредоточен на одном торговом партнёре, как в ситуации с бананами.

Предсказать появление таких «чёрных лебедей» невозможно», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что неурожай в Эквадоре, высокий спрос и задержки с поставками бананов вызвали сложности при их закупке у российских торговых сетей.

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