Санкт-Петербург, 11 февраля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Отказ от своевременной реставрации крыши довёл театр «Санктъ-Петербургъ опера» до суда. Театр расположен в объекте культурного наследия федерального значения — доме фон Дервиза на Галерной улице, 33, в центре Северной столицы.

Spbopera.ru Театр «Санктъ-Петербургъ опера»

Еще до 16 августа 2018 года театр, а также ООО «Князь Романов», ООО «Модерн» и Хууско Томми Илари должны были отреставрировать крышу здания, а также разработать проектную документацию для сохранения объекта культурного наследия, что сделано не было.

Комитет по охране памятников (КГИОП) Петербурга обратился в Октябрьский районный суд. Теперь Фемида попытается понудить ответчиков к исполнению обязательств — они должны отреставрировать фасад лицевого корпуса и крышу здания, а также разработать и согласовать с КГИОП проектную документацию.