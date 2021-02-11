Москва, 11 февраля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. По факту нарушений на незаконных акциях в российских городах в январе и феврале возбуждено 90 уголовных дел, сообщили 11 февраля в пресс-центре МВД РФ.

ИА REGNUM Незаконная акция протеста в Москве на Пушкинской площади

«Ведомство информирует, что по фактам преступлений, совершённых при проведении несанкционированных акций в январе и феврале текущего года, возбуждено 90 уголовных дел», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальные проверки в отношении тех, кто участвовал в незаконных акциях в конце января и при этом является уклонистом от прохождения военной службы в России.

Читайте подробнее: СКР проверит уклонистов от военной службы среди участников незаконных акций