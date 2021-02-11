Москва, 11 февраля, 2021, 13:57 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» начинает процедуру обращения в Конституционный суд РФ для отмены закона о вольерной охоте. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

«Фракция партии «Справедливая Россия» в Государственной думе начинает сбор подписей под обращением в Конституционный суд РФ с требованием отменить нормы закона о так называемой вольерной охоте, которая, по нашему убеждению, противоречит Конституции России», — заявил Миронов.

Он сослался на принятые поправки к Конституции, согласно которым закрепляется обязанность гуманно обращаться с животными. Таким образом, делает вывод парламентарий, «закон о вольерной охоте, который легализует убой животных ради забавы, теперь прямо противоречит Основному закону страны».

Миронов рассчитывает, что парламентарии из ЛДПР и КПРФ, которые голосовали в свое время против закона о вольерной охоте, будут последовательны и поддержат инициативу по его отмене.

Для обращения в Конституционный суд необходимо собрать 90 подписей депутатов.

Ранее «Справедливой России» не удалось собрать подписи для обращения в КС по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Миронов намеревался начать процедуру обращения в КС по вопросу запрета вольерной охоты еще в ноябре 2020 года. Закон о вольерной охоте Госдума приняла в феврале 2020 года. Прописывается, что при осуществлении любительской и спортивной охоты на охотничьи ресурсы в полувольных условиях с использованием объектов охотничьей инфраструктуры не должны применяться правила охоты, а также лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов. При этом Министерством природных ресурсов и экологии РФ, при возникновении такой необходимости, могут быть определены ограничения любительской и спортивной охоты в вольерах.

Размер вольера законом не определен, нет сезонных ограничений, не определено число животных в вольере.

Закон принят голосами «Единой России», в ходе дискуссии депутаты ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ его раскритиковали.