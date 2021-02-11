Москва, 11 февраля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Вакцина от COVID-19 «Спутник V» может принести России глобальный успех. Новая медицинская разработка станет «мягкой силой», которая сделает РФ победителем в этой сфере, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцинация против COVID-19

«Вирусологи считают, что «вакцинные» путешествия — хорошая идея, поскольку так Россия может стать мировым центром медицинского туризма. Прививки начали делать более чем в 50 странах мира.

Но остается еще много мест, где нет вакцины от COVID-19, и неизвестно, когда она появится. Многие иностранные посольства в Москве начали вакцинацию своих сотрудников.

В российских СМИ уже появились цифры, сколько Россия сможет заработать на экспорте вакцины. Называется цифра в $100 млрд.

Мне кажется, эта цифра завышенная, но заработать $30−40 млрд на экспорте для России вполне реально. Эта сумма сопоставима с годовым объемом продаж Газпрома на европейском рынке.

Как обстоят дела с вакцинацией в самой России? Российский официальные лица не раз говорили, что вакцинация самих российских граждан в приоритете.

Но пока даже в Москве бесплатная вакцинация в государственных поликлиниках — это очередь и часто трудно дозвониться. При этом в частных клиниках с этим проблем нет», — высказал свое мнение эксперт.

ИА REGNUM сообщает, «Интурист» разрабатывает спецпрограмму чартерных рейсов из других стран для групп от 100 человек для вакцинации в РФ от коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Читайте также: В России вырос спрос на туры по восстановлению после COVID-19