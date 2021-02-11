Москва, 11 февраля, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Организация встречи президента РФ Владимира Путина с главными редакторами основных СМИ, которая состоялась накануне, 10 февраля, в закрытом режиме, ни коем образом не продиктована протестными акциями. Между этими событиями нет никакой связи. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Незаконные акции протеста на Пушкинской площади

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«Никакой связи с незаконными акциями здесь нет», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что подобной встречи не было целый год и у представителей прессы накопилось много вопросов.

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«В прошлом году эта встреча не состоялась, поэтому давно уже искали подходящий момент, когда встречу провести хотя бы в таком режиме нетрадиционном, в формате видеоконференцсвязи», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. Ещё один незаконный митинг протестующие устроили 2 февраля в центре столицы после того, как суд огласил решение о замене российскому блогеру условного наказания на реальное. По данным полиции, было задержано более 1,4 тыс. человек, в том числе и несовершеннолетние.