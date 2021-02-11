Ржев, Тверская область, 11 февраля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Тверской области ожидают, что новая железнодорожная станция у Ржевского мемориала Советскому солдату будет востребована и у жителей региона, и у туристов. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, сказал губернатор Игорь Руденя, который 11 февраля побывал на месте строительства станции.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя ознакомился с ходом строительства железнодорожной станции у Ржевского мемориала

«Я уверен, что эта станция станет очень популярной не только у жителей Тверской области, но и гостей из других регионов. Мы видим большой поток туристов — уже больше полумиллиона человек посетили мемориал, приезжали и иностранные гости. Строительство идет по графику, планируем в мае уже запустить движение», — отметил Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя ознакомился с ходом строительства железнодорожной станции у Ржевского мемориала

Проект по развитию железнодорожного сообщения до мемориала реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Правительством Тверской области совместно с представителями компании «Российские железные дороги» создана рабочая группа по координации вопросов реализации проекта. Губернатор ознакомился с ходом работ на объекте. На данный момент здесь уже завершили подготовку площадки под устройство фундаментов и приступили к их монтажу. В марте — апреле будут установлены опоры освещения, ограждения, перронные табло, а также проведено благоустройство и озеленение территории.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя ознакомился с ходом строительства железнодорожной станции у Ржевского мемориала

Игорь Руденя отметил, что со стороны Тверской области будет организована дополнительная стоянка для автомобилей, благодаря которой удастся развести транспортные потоки. Также началось проектирование мостового перехода через железную дорогу, который позволит не прерывать движение автомобильного транспорта и повысит дорожную безопасность на данном участке. Железнодорожная платформа будет выполнена из композитных материалов. Технология ее устройства запатентована в России, она отличается высокой скоростью сборки и повышенной устойчивостью.

«Сейчас мы заливаем фундаменты, на которых будет стоять пассажирская платформа. Запатентованный раствор равносилен бетонным основаниям, что обеспечивает качество на долгие годы. Две подобные платформы из композитных материалов наша компания устанавливала в Санкт-Петербурге», — рассказал технический директор компании-подрядчика Георгий Беловцев.

Как сообщало ИА REGNUM, новая железнодорожная станция появится на 241 километре перегона Ржев-Балтийский-Муравьево — в 2,5 км от Ржевского мемориала Советскому солдату. На станции будет обустроена высокая пассажирская платформа с навесами, мачтами освещения и малыми архитектурными формами. В здании вокзала обустроят зал ожидания, билетную кассу, кафе. Предполагается создать там музейную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. Для автобусов будет оборудована разворотная площадка, стоянка и остановка. Сдать новый остановочный пункт планируется в мае 2021 года, тогда же будет запущено регулярное транспортное обслуживание пассажиров по маршруту «Москва-Ржевский мемориал» поездами смешанной тяги. Для удобства гостей Мемориала от платформы до Ржевского мемориала будет организовано автобусное сообщение — четыре минуты в пути.

На следующем этапе начнутся работы по реконструкции железнодорожной ветки от границы Московской области (станция Шаховская) до станции Ржев, в том числе в части ее электрификации, обустройства пассажирских платформ и остановок по ходу следования поезда «Ласточка». После проведения работ сократится время поездки от Москвы до Ржевского мемориала, также модернизация позволит связать города Ржев и Зубцов с Московской транспортной системой.

Отметим, что в регионе проводится голосование по выбору названия новой железнодорожной станции. Предлагается выбрать из следующих вариантов: «Ржевский мемориал», «Ржевский мемориал воинской славы», «Ржевский мемориал советскому солдату», «Мемориал воинской славы», «Мемориал советскому солдату». Принять участие в выборе названия можно по ссылке, а предложить свой вариант на адрес электронной почты: mintrans@tverreg.ru