Салехард, 11 февраля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 11 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач смотрит результаты анализов на коронавирус

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 62 случая.

Основные очаги заражения на 11 февраля в ЯНАО: Новый Уренгой — 14; Ноябрьск — 12; Надымский район — 9; Салехард — 7.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 11 февраля 36 296 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 33 554 человека, 389 пациентов с COVID-19 скончались.