Стокгольм, 11 февраля, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Комиссар Евросоюза (ЕС) по внутренним делам Илва Йоханссон (Швеция) намерена добиваться разработки более эффективной системы депортации беженцев, которым было отказано в предоставлении политического убежища. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Иммигранты, которым было отказано в предоставлении убежища, редко возвращаются в свои страны, и лишь немногие делают это добровольно. Сейчас власти ЕС сталкиваются с большими проблемами при процедуре депортации, отмечают журналисты.

Около трети беженцев, которым отказали в убежище, возвращаются на родину. Только 30% из них делают это добровольно.

«Когда речь идет о том, как страны ЕС могут улучшить свою работу, то необходимо, чтобы решение об отказе принималось одновременно с решением о выдворении, чтобы между ними не было большого временного промежутка», — заявила Йоханссон в эфире телеканала SVT.