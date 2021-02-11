Москва, 11 февраля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. На сегодняшний день преждевременно говорить о конкретных темах, которые будут обсуждать президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

«По темам, которые будут на повестке дня готовящегося визита в Россию президента Белоруссии Лукашенко, пока преждевременно говорить», — сказал Песков.

По его словам, подготовка к визиту белорусского лидера уже идёт и повестка встречи двух президентов формируется.

Песков не стал вдаваться в детали, поскольку считает это «преждевременным».