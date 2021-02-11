Уфа, 11 февраля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Башкирии обнародовали планы по преображению Уфы к 450-летию города. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба главы региона.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Гостиный двор. Уфа

Сообщается, что глава Башкирии Радий Хабиров обсудил планы по обновлению столицы Башкирии в Москве с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и заместителем председателя правительства РФ, председателем федерального оргкомитета по подготовке к празднованию 450-летия Уфы Алексеем Оверчуком.

Так, в Уфе намерены реконструировать Башкирский государственный театр кукол. Кроме этого, рядом с ним планируется возвести современное здание, в котором разместятся буфет, детские студии, помещения для артистов, а также творческие пространства для юных посетителей.

Помимо этого, планируется модернизировать здание Русского драматического театра, в котором 20 лет не ремонтировали зрительный зал и сцену.

Также будет отреставрирован госцирк в Уфе, который был закрыт еще в 2017 году. В столице Башкирии намерены построить новую многофункциональную библиотеку. Помимо этого, планируется возвести спецхранилище археологических материалов. Оно будет построено на территории памятника «Городище Уфа II».

Кроме этого, планируется сделать пешеходной ул. Октябрьской Революции: исторические особняки на ней планируют реконструировать.

«Новая набережная реки Белой, наконец-то, объединит все уровни в гармоничный ансамбль. И на велосипеде можно будет промчаться с ветерком от Конгресс-холла до… дождемся 2024 года, посмотрим, куда (держим в уме Сипайлово)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.