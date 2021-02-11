Москва, 11 февраля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Госдума на заседании 16 февраля намерена в первом чтении обсудить законопроект, которым вводится запрет на изображения военных преступников времен Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля. Их публичное изображение будет считаться экстремизмом.

Два военных преступника: генерал фон-Панвиц и генералом Петр Краснов в немецких мундирах. Сентябрь 1943 года

Поправками устанавливается запрет на публичное демонстрирование на территории Российской Федерации изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Международного военного трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, за исключением случаев, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.

Комитет Госдумы по безопасности рекомендует нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении и отмечает, что необходимость установления запрета обусловлена происходящими резонансными случаями публичного демонстрирования изображений нацистских преступников, а также свободной продажей изделий с такими изображениями.

МВД напомнило, что в апреле-мае 2020 года на интернет-сайтах «Банк памяти» и «Бессмертный полк России» направлены заявки о размещении под видом военнослужащих Красной армии фотоизображений лидеров нацистской Германии с целью дискредитации памяти защитников Отечества.