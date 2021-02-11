Москва, 11 февраля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. На финансовых рынках 11 февраля сохраняется позитив, склонность к покупкам рисковых активов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла 10 февраля подтвердило склонность регулятора к длительной политике денежного стимулирования.

Это дополнительно поддержало повышении индексов акций, валют стран-экспортёров сырья, снижение востребованности доллара как «защитного» актива.

Нефть продолжает удерживаться выше уровня $61 за баррель, хотя резкое ралли приостановилось из-за достижения высоких ценовых рубежей.

На таком фоне российский рубль умеренно укрепляется. Этому способствует и успешное размещение накануне Минфином ОФЗ с максимальным объёмом в текущем году.

Однако, рост рубля не столь силён, как в начале недели, что соответствует и динамике нефтяных котировок. Кроме того, замедление связано и с приближением курса доллара к важному техническому уровню в районе 73 руб.

В экономическом календаре четверга значимыми событиями могут стать ежемесячные отчёты Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК, данные о Международных резервах ЦБ РФ.

Предполагаемый на сегодняшний день коридор движения котировок составляет может составить 73,30−74,10 руб./доллар», — считает эксперт.

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