Киев, 11 февраля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Европарламент высоко оценил успехи Украины в имплементации Соглашения о евроассоциации. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пляски

По его словам, соответствующий доклад представил постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галлер, а 526 евродепутатов поддержали этот документ.

«Это решение является очередным свидетельством высокого уровня отношений между Украиной и Европейским союзом. А также подтверждением неизменной политики ЕС по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — считает Шмыгаль.

Он также поблагодарил членов Европарламента за поддержку.

Напомним, ранее исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что главным политическим приоритетом для Украины ЕС считает борьбу с коррупцией и судебную реформу.