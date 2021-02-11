Москва, 11 февраля, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Повышение утилизационного сбора в РФ может обернуться сокращением рынка дорожно-строительной и специальной техники. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 11 февраля на пресс-конференции заявил председатель комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Андрей Комов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожная техника

«Что стало для нас полной неожиданностью? 10 января главный отраслевой регулятор Минпромторг разместил на общественное обсуждение проект постановления об увеличении утилизационного сбора на дорожно-строительную и специальную технику. В разы! Максимальный сбор будет 3 млн 200 тыс. рублей на 100-тонную машину. Нам логику не объясняли. И чем дальше погружаешься в детали, тем меньше логики просматривается, — посетовал Комов. — Наша индустрия проявила массовое возмущение. От лица нашего комитета мы обратились с официальным письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, где выразили нашу позицию и рассказали о последствиях такого радикального увеличения утильсбора. На многие отрасли экономики».

И даже, как подчеркнул Комов, на реализацию некоторых национальных проектов.

«[В случае повышения утилизационного сбора] для двух третей российского рынка стоимость на самые ходовые машины вырастет от 15% до 25%. И это неминуемо приведет к сокращению рынка», — сказал Комов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор АЕБ Тадзио Шиллинг заявил, что последние инициативы российских властей по кратному увеличению утилизационного сбора вызывают серьезные опасения.