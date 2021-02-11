Москва, 11 февраля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Решение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) не является уступкой ни для России, ни для США. Об этом 11 февраля заявил на брифинге замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетная шахта

«Необходимо подчеркнуть, что речь не шла и не идет о каких-либо уступках ни с одной из сторон», — сказал он.

Также Рябков подчеркнул, что в российском МИД считают, что совместно принятое Россией и США решение о продление ДСНВ является отвечающим их национальным интересам.

При этом замглавы МИД РФ отметил, что в результате такого шага в отношениях двух стран в ближайшем будущем сохранится «необходимый уровень взаимной предсказуемости, транспарентности в сфере СНВ». Последнее, как считает дипломат, имеет крайне важное значение для укрепления безопасности на международном уровне, а также для стратегической стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон должен найти решения, которые позволят США вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в числе которых должна быть отмена санкций в отношении Ирана.