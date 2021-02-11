Москва, 11 февраля, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Устойчивое развитие экономического сотрудничества между Китаем и США может стать самым серьезным триггером для относительно быстрого и оптимистичного восстановления всей мировой экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Предыдущий президент США Дональд Трамп уже наломал немало дров, по сути расстроив и политические и экономические связи Пекина и Вашингтона.

Экономика КНР на сегодня демонстрирует очень хорошую форму и, несмотря на ее относительную непрозрачность, она не подает сигналов бедствия.

А вот в США не все так гладко: восстановление экономики пока очень слабое, свежие макроэкономические данные невнятные и неоднозначные. Борьба с пандемией в разных штатах США идет с переменным успехом.

На этом фоне телефонный диалог лидером Китая и США прошел в тональности угроз и наставлений на путь правильный Китаю. Это очень плохой сигнал, говорящий нам, что давление со стороны Америки продолжится.

Уже в ближайшие годы может случиться так, что основанный на долларе мир, перестанет устраивать Россию, Китай и многие другие страны мира.

Печатный станок ФРС США работает почти круглосуточно. Раздутый госдолг США и циничное отношение Вашингтона к Пекину и Москве может плохо кончиться для Америки», — высказал своё отношение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, борьба с пандемией, проблемы изменения климата и предотвращение распространения оружия в мире стали темами телефонных переговоров президента США Джо Байдена и председателем Китая Си Цзиньпина.

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