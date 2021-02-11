Санкт-Петербург, 11 февраля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Депутатам петербургского Законодательного собрания поступают жалобы от пенсионеров, которым навязывают платные тесты на коронавирус в поликлиниках, если они хотят вакцинироваться от коронавируса, но подозревают, что имели контакт с зараженным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат от «Справедливой России», врач Александр Егоров.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины «Гам-КОВИД-Вак»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Комиссия Заксобрания по соцполитике и здравоохранению 11 февраля заслушала доклад главы комздрава Петербурга Дмитрия Лисовца о состоянии прививочных пунктов в Петербурге.

По словам Егорова, председатель комиссии, единоросс Елена Киселева сообщила чиновнику, что получила множество жалоб от пожилых людей на то, что, приходя в поликлинику на вакцинацию, они сообщают врачу, что подозревают контакт с зараженными, и тогда врач отправляет их на платный ПЦР-тест либо платный тест на антитела. В противном же случае людям отказывают в вакцинации.

«Лисовец пояснил, что, естественно, эти требования поликлиник незаконные, в инструкции, приложенной к вакцинам, таких требований нет. Поэтому, если пользоваться инструкцией, такие претензии к пожилым людям, у которых каждая копейка на счету, не обоснованы. С поликлиниками комздрав сейчас ведет разъяснительную работу», — заявил Егоров.

Тем более, напомнил он, методические рекомендации Минздрава по вакцинации от COVID-19 гласят лишь только то, что желающий привиться должен в течение предыдущих двух недель не болеть ОРВИ.

«Плюс в отношении тех, кто переболел ковидом, в течение полугода нежелательно прививаться», — добавил Егоров.

На данный момент вакцинацию от коронавируса прошли 126 тыс. 473 петербуржца. За последнюю неделю город получил более 280 тысяч доз препарата «Спутник-V».