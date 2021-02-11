Ярославль, 11 февраля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы посетили принадлежащее мэрии Ярославля «ПАТП-1», чтобы оценить состояние бывших в употреблении автобусов из Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Валерий Байло.

Duma.yar.ru Депутаты в «ПАТП-1»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия Ярославля получила бесплатно от мэрии Москвы 25 автобусов. По словам депутата, их износ составляет 100%. Иначе власти Москвы не имели бы права передавать их безвозмездно.

Duma.yar.ru Депутаты в «московском» автобусе

«С виду они нормальные, чисто вымытые, не ржавые, не гнилые. Хотя есть автобусы, которые они загоняют в ремзону, если железо гнилое, они переваривают, красят. Это нормально. Но они за все время сделали 4 автобуса, остальные стоят на площадке. Я спросил, сколько автобусов будет использовано донорами запчастей, а сколько выпустят на линию. Они говорят, что все 25 выйдут на линию. Я в этом сомневаюсь как специалист», — сказал корреспонденту ИА REGNUMВалерий Байло, которыйранее возглавлял другое транспортное предприятие мэрии — «Яргорэлектротранс».

По мнению депутата, бывшие в употреблении автобусы могут работать на улицах города. Городским властям они нужны для замены маршрутных такси (в основном, «ПАЗов») в рамках транспортной реформы. Ранее мэрия объявляла конкурс на ряд маршрутов, в котором главным требованием было наличие автобусов большой вместимости.

«Это необходимо только для того, чтобы заключить договор по новой маршрутной сети на полтора года. Чтобы ПАТП могло закрыть максимальное количество маршрутов на полтора года, на два. Эти автобусы предназначены для работы в течение этого периода. Они планируют в течение этих полутора лет расторговать маршруты по новой маршрутной сети уже на семь лет по регулируемым тарифам, и из федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», подпрограмма по модернизации пассажирского транспорта, приобрести уже со скидкой в 60% новый подвижной состав. Это позволит им закрепиться на рынке пассажирских перевозок города Ярославля. Вроде бы нормально, по большому счёту. Но они об этом не говорят», — поделился своим мнением Валерий Байло.

Правда, одно только муниципальное «ПАТП-1» с задачей вытеснения маршруток из города не справится. Как полагает Байло, на помощь ему придёт частный перевозчик, который уже купил старые автобусы в Перми. В ходе визита на площадку «ПАТП-1» депутат обнаружил пермские автобусы именно здесь.

Валерий Байло «Пермские» автобусы в «ПАТП-1»

«Я спросил — чьи это автобусы? Они сказали, что коммерческого перевозчика. А что они здесь делают? Якобы пользуются коммерческими услугами. Вопрос, насколько «ПАТП-1» получает выгоду от этого? Получается, что заранее ПАТП-1 и часть перевозчиков города Ярославля знали об этой маршрутной сети и тех условиях конкурсных процедур, которые будут в них заложены с тем, чтобы купить эти старые дешёвые автобусы, их подремонтировать, чтобы потом расторговать маршруты и получить через полтора года со скидкой 60% подвижной состав», — предположил депутат.

Если версия Валерия Байло верна, то вместо частных «ПАЗов», против которых выступали городские власти, на улицы города выйдут старые, но вместительные автобусы «ПАТП-1» и частного перевозчика. Окажутся ли они лучше для пассажиров, или же речь идёт всего лишь о переделе рынка перевозок?

Валерий Байло «Пермские» автобусы в «ПАТП-1»

Отметим, что это лишь версия заместителя председателя комитета по градостроительству и транспорту Ярославской областной думы. После недовольства жителей планами перекраивания маршрутов мэрия отменила конкурс на ряд новых маршрутов. Но они будут объявлены вновь.