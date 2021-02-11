Вашингтон, 11 февраля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель Ford не будет электрифицировать свой обновлённый пикап F-150 Raptor. Об этом изданию Muscle Cars And Trucks сообщил менеджер программы Raptor Тони Греко.

Mbajoras F-150 Raptor

По его словам, модель не только не получит полностью электрическую версию, но и гибридную. Автомобиль продолжит выпускаться с мощными бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Он добавил, что в 2022 году автопроизводитель планирует выпустить более производительную версию пикапа. Она будет укомплектована 5,2-литровым мотором V8 производительностью 760 л. с. А пока F-150 Raptor 2021 модельного года продаётся с 3,5-литровым бензиновым мотором V6.

Ранее стало известно, что компания Ford планирует потратить до 2025 года 29 млрд долларов на электрические и беспилотные автомобили. Из этой суммы 7 млрд долларов будут инвестированы в разработку технологий автономного вождения.

Читайте также: Ford увеличил в России продажи автомобилей Transit