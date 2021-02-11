Кызыл, 11 февраля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Столицы Хакасии и Тувы вновь свяжут авиасообщением. Пассажирские полёты по маршруту Абакан — Кызыл были отменены в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Авиарейсы возобновятся с 26 февраля, сообщает портал «Юг Сибири» со ссылкой на пресс-службу абаканского аэропорта. До 29 марта полёты будут осуществляться два раза в неделю, с 31 марта их число вырастет до трёх.

«Билеты уже раскупают. Еще осталось несколько по цене — 1885 рублей. Есть и билеты по 3385 рублей за место. В аэропорту уточнили, что во время перелета самолет может взять на борт 19 пассажиров», — отмечает портал.

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