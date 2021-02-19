В России стабилизируется ситуация с выявлением новых случаев заражения коронавирусом и растёт численность провакцинированных. На этом фоне ряд регионов уже объявили о послаблении режима ограничений, касающихся прежде всего работы общепита и социальных учреждений, а власти Удмуртии и Чечни заявили об отмене обязательного ношения масок, но рекомендовали их носить. О развитии ситуации с пандемией коронавируса в России — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус в России

12:31 11.02.2021 Власти целого ряда регионов России на фоне снижения числа выявляемых случаев заражения коронавирусом и начала вакцинации приступают к отмене некоторых ограничительных мер. Прежде всего смягчение коснулось режима работы общепита, социальных учреждений и ЗАГСов. Читайте также: От Крыма до Хабаровска: регионы России смягчают ограничения

12:33 11.02.2021 За минувшие сутки в России выявлено 15 038 носителей коронавируса. Об этом 11 февраля сообщили в оперативном штабе Москвы. Читайте также: В России подтвердили 15038 новых заражений коронавирусом

12:33 11.02.2021 За последние сутки на территории России от коронавирусной инфекции скончались 553 человека, сообщили 11 февраля в оперативном штабе Москвы. Читайте также: В России умерли от COVID-19 ещё 553 человека

12:35 11.02.2021 Чечня отменяет обязательный масочный режим и ограничения на приезд туристов. Рамзан Кадыров chechnya.gov.ru

12:36 11.02.2021 В Новосибирской области участники Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2021» впервые смогут пройти дистанцию протяженностью 2023 метра — в честь будущего Молодёжного чемпионата мира, который пройдёт в регионе в 2023 году. В этом году, как уверяют власти, особое внимание при организации и проведении гонки будет уделяться санитарно-эпидемиологической безопасности по коронавирусу — на трассах будут работать волонтёры, которые будут отслеживать соблюдение социальной дистанции и иных ограничительных мер. Читайте подробнее: «Лыжня России — 2021» в Новосибирской области пройдёт под знаком МЧМ-2023

12:37 11.02.2021 За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали пять человек. Об этом сообщили 11 февраля в региональном минздраве. Читайте подробнее: В Омской области скончались ещё пять пациентов с COVID-19

12:37 11.02.2021 В Пермском крае за сутки подтверждено девять смертей от коронавирусной инфекции. Еще в семи случаях причиной смерти носителей коронавируса названы сопутствующие заболевания, сообщает по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в Прикамье жертвами COVID-19 стали 1558 человек. Еще 1113 носителей коронавируса умерли от сопутствующих заболеваний. Подробности в материале: В Прикамье скончались ещё 16 носителей коронавируса

12:41 11.02.2021 Обложка. Коронавирус в России. Иван Шилов © ИА REGNUM

12:44 11.02.2021 Избыточная смертность в России по итогам 2020 года составила 324 тыс. человек. Об этом 10 февраля заявил научный руководитель НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко РАН Рамил Хабриев на круглом столе «Медицинские технологии: будущее наступает сегодня» Читайте также: Смертность в России оказалась существенно выше ожидаемой

12:45 11.02.2021 За последние сутки в Москве исследования подтвердили 2040 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 февраля сообщили в оперативном штабе столицы. Читайте также: В Москве выросли темпы распространения коронавируса

12:47 11.02.2021 Депутатам петербургского Законодательного собрания поступают жалобы от пенсионеров, которым навязывают платные тесты на коронавирус в поликлиниках, если они хотят вакцинироваться от коронавируса, но подозревают, что имели контакт с зараженным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат от «Справедливой России», врач Александр Егоров. Читайте подробнее: В Петербурге пенсионерам навязывают платные тесты на COVID перед прививкой

12:55 11.02.2021 В Мурманской области за последние сутки выявлен 141 новый случай COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии выросло до 44 797. Читайте подробнее: В Мурманской области за сутки выявили 141 носителя коронавируса

12:59 11.02.2021 Новые штаммы вируса SARS-CoV-2 появляются с «завидной периодичностью», заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Читайте также: Инфекционист оценил риск очередной пандемии из-за новых штаммов SARS-CoV-2

13:00 11.02.2021 Данные об уровне заболеваемости COVID-19 и коллективном иммунитете позволили отменить обязательный масочный режим в Удмуртии и Чечне, заявил бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») в эфире Национальной службы новостей. Читайте также: Онищенко объяснил, почему масочный режим снят в Удмуртии и Чечне

13:00 11.02.2021 В Липецкой области 11 февраля подтверждено 143 новых случая заражения коронавирусом — столько же было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона был выявлено 22 тыс. 516 положительных тестов. Подробности в материале: В Липецкой области за сутки выявлены 143 новых носителя коронавируса

13:01 11.02.2021 Лаборатория © М. Денисов. Mos.ru

13:02 11.02.2021 В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе было зарегистрировано 395 летальных случаев. Читайте подробнее: В Липецкой области скончались ещё три пациента с COVID-19

13:03 11.02.2021 Первым симптомом заболевания COVID-19 может стать икота, рассказал доктор медицинский наук Владимир Парфенов, сообщает РИА ФАН.

13:05 11.02.2021 Во Владимирской области 11 февраля подтверждено 144 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 25 тыс. 123 носителя вируса. Читайте также: Во Владимирской области за сутки выявлены 144 носителя коронавируса

13:05 11.02.2021 Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в России в целом улучшается, однако в некоторых регионах она остается достаточно напряженной, сообщил на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации «Реабилитация после COVID-19: проблемы и возможности» заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. «В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией у нас улучшается, но тем не менее по ряду регионов остается достаточно напряженной», — цитирует ТАСС замминистра .

13:06 11.02.2021 В Петербурге заметно сократился поток желающих привиться от коронавируса. На следующей неделе в городе намерены развернуть масштабную агитационную кампанию, сообщил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM депутат городского Законодательного собрания от «Справедливой России», врач Александр Егоров. Подробности в материале: Петербуржцы перестали прививаться от коронавируса: их сагитируют

13:06 11.02.2021 Во Владимирской области по состоянию на 11 февраля зарегистрировано 744 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены семь смертей. Об этом: Во Владимирской области скончались ещё семь пациентов с COVID-19

13:08 11.02.2021 За последние сутки в Архангельской области коронавирус был выявлен у 199 человек, 70 из них — жители областного центра. Читайте также: В Архангельской области за сутки выявили две сотни носителей коронавируса

13:08 11.02.2021 301 случай заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. Сообщается, что всего в регионе было выявлено 43 613 случаев заражения этой инфекцией. При этом всего по области скончались 873 пациента с COVID-19. Об этом: В Самарской области за сутки выявили 301 случай заражения коронавирусом

13:08 11.02.2021 В Тамбовской области 11 февраля подтверждено 138 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 24 тыс. 110 носителей вируса. Читайте подробнее: В Тамбовской области за сутки выявлены 138 новых носителей коронавируса

13:10 11.02.2021 В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 300 человек. Об этом: В Тамбовской области число жертв COVID-19 достигло 300

13:13 11.02.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 123 случая заражения коронавирусом. Об этом 11 февраля сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 125 случаев. Об этом: В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 123 человек

13:21 11.02.2021 В трех субъектах Северо-Кавказского федерального округа зафиксированы наименьшие в России темпы прироста числа новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В Чечне, Ингушетии и Дагестане этот показатель составил 0,2%, сообщили 11 февраля в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: На Северном Кавказе зафикированы наименьшие темпы прироста по коронавирусу

13:22 11.02.2021 Глава Коми Владимир Уйба поручил ускорить темпы вакцинации населения республики от COVID-19. Читайте подробнее: Глава Коми выразил недовольство темпами вакцинации от COVID-19

13:34 11.02.2021 В Северо-Кавказском федеральном округе за все время пандемии коронавируса скончались от осложнений после перенесенного COVID-19 3099 человек. Больше всего случаев летального исхода зафиксировано в Дагестане — 1285. Второй показатель у Ставрополья — 988 умерших. Такие данные приводит 11 февраля федеральный оперативный штаб. Подробности в материале: На Северном Кавказе более 3 тыс. человек скончались от COVID-19

13:38 11.02.2021 Жителям России нужно объяснить пользу вакцинации от COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже. Здесь просто надо объяснять людям, что это в их интересах, это для их собственного здоровья и безопасности необходимая вакцина», — сказал Песков. Читайте также: Кремль не намерен загонять людей на вакцинацию кнутом и пряником

13:39 11.02.2021 На Ямале за сутки выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 11 февраля сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 62 случая. Об этом: Ещё 61 носитель коронавирус выявлен на Ямале за сутки

13:40 11.02.2021 «Мы, создавая вакцину от ковида, смотрим в будущее!» — заявил 11 февраля в Минске Александр Лукашенко, выступая на «Всебелорусском народном собрании» своих сторонников. По словам Лукашенко, белорусская вакцина от COVID-19 будет создана в том числе и из соображений экономии средств на импорте медикаментов. При этом он похвалил российских специалистов за создание вакцины от коронавируса, отметив, что белорусские учёные тоже создавали российскую вакцину. Об этом: Лукашенко: Российскую вакцину от COVID создавали белорусские учёные

13:41 11.02.2021 С 14 февраля авиакомпания «Россия» начнет выполнять чартерные рейсы из Казани в Дубай. Авиаперелеты будут выполнять по воскресеньям на воздушных судах Boeing 737−800. Пассажирам, прибывающим в Россию из-за рубежа, необходимо выполнять требования Роспотребнадзора по соблюдению карантинных мер. Об этом: Открывается прямой авиарейс из Казани в Дубай

13:45 11.02.2021 Вакцинацию против коронавируса в России нельзя стимулировать по принципу кнута и пряника. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 11 февраля журналистам. «Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже», — подчеркнул Песков. Читайте также: Кремль отверг принцип кнута и пряника для стимулирования вакцинации в РФ

13:47 11.02.2021 Лекарство для борьбы с коронавирусом. zdravalt.ru

13:50 11.02.2021 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что В обозримом будущем пандемическая ситуация позволит главе государства Владимиру Путину вернуться в обычный очный формат работы. Подробности в материале: В Кремле надеются на скорое возращение Путина к очному формату работы

13:51 11.02.2021 Заместитель председателя СФ Галина Карелова провела 11 февраля заседание совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации на тему «Реабилитация после COVID-19: проблемы и возможности». Она отметила, чтов 2021 году одним из ключевых направлений станет реабилитация людей после инфекции, и правовая основа для создания системы медицинской реабилитации есть. В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» с 2017 г. реализуется отдельная подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей». Соответствующие программы приняты во всех 85 субъектах РФ. Вместе с тем, по словам вице-спикера СФ, ситуация по преодолению последствий инфекции требует комплексной государственной поддержки с подключением всех ресурсов профилактической и реабилитационной медицины. Для этого предстоит принять ряд оперативных системных решений.

13:54 11.02.2021 За последние сутки в Коми выявили 130 больных COVID-19, три пациента скончались. Читайте подробнее: В Коми за сутки выявили 130 носителей коронавируса

13:55 11.02.2021 В Кабардино-Балкарии приняли участие в вакцинации от коронавируса уже 5511 жителей республики. Многим из них прививка была сделана без отрыва от производства, прямо на рабочих местах, передает ГТРК Кабардино-Балкария. Подробности в материале: В Кабардино-Балкарии число привитых от COVID-19 превысило 5 тыс. человек

13:59 11.02.2021 Вакцина от COVID-19 «Спутник V» может принести России глобальный успех. Новая медицинская разработка станет «мягкой силой», которая сделает РФ победителем в этой сфере, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Подробности в материале: Россия может стать центром «вакцинного» туризма

14:11 11.02.2021 В Мордовии по состоянию на 11 февраля выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне, как и днем ранее, было выявлено 67 новых носителей SARS-CoV-2, аналогичный прирост зараженных фиксировался последний раз 31 октября. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 16 813 случаев. Читайте также: В Мордовии выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом

14:16 11.02.2021 В Марий Эл по состоянию на 11 февраля выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 42 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 135 случаев. Читайте также: В Марий Эл вторые сутки выявляют по 42 новых носителя коронавируса

14:26 11.02.2021 Власти российских регионов не имеют права отменять масочный режим, введённый в стране постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Об этом ТАСС заявил полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский. «Есть постановление главного государственного санитарного врача РФ [номер] 31, где пунктом первым установлено <…>: лицам, находящимся на территории РФ, необходимо обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, парковках, в лифтах», — сказал Барщевский. Об этом: Барщевский заявил об отсутствии права у регионов отменять масочный режим

14:29 11.02.2021 Ограничения на работу детских оздоровительных центров сняты в Томской области. Об этом сообщили 11 февраля в администрации региона. Читайте также: В Томской области разрешили открыться детским оздоровительным центрам

14:34 11.02.2021 И. о. министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский переболел COVID-19, сообщило ведомство в соцсети «ВКонтакте». Об этом: Глава архангельского минздрава переболел COVID-19

14:37 11.02.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом также был зарегистрирован один летальный случай. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 160 человек. Читайте также: Число жертв COVID-19 в Марий Эл достигло 160 человек

14:38 11.02.2021 На сегодняшний день отменять в России масочный режим пока рано. Об этом заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. «Отменять масочный режим еще рано. В настоящий момент у нас есть большая группа людей, восприимчивых к коронавирусной инфекции, которые не переболели», — сказал Тимаков. Подробности в материале: Инфекционист рассказал, когда в России отменят масочный режим

14:38 11.02.2021 Компьютерная томография. Александр Куликов © ИА REGNUM

14:40 11.02.2021 В Чечне значительно снизилось число новых случаев заражения коронавирусом, а численность госпитализированных сократилась до майских значений 2020 года. Это позволило властям региона принять решение об отмене масочного режима. Так прокомментировал министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов объявление об окончании «масочных» ограничений в республике. Подробности в материале: Глава минздрава Чечни объяснил отмену масочного режима

14:44 11.02.2021 Власти Крыма зафиксировали рост спроса на отдых на полуострове в межсезонье со стороны туристов почти в 1,5 раза, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко на онлайн-конференции Ассоциации оздоровительного туризма.

14:44 11.02.2021 Ещё 162 носителя коронавируса выявлены в Белгородской области 11 февраля, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 224 человека, зарегистрировано шесть летальных исходов. Записались на вакцинацию ещё 1427 добровольцев. Подробности в материале: В Белгородской области за сутки выявлены 162 носителя коронавируса

14:46 11.02.2021 В Крыму работают 1 092 объекта размещения, в том числе 71 санаторий. Около 40 санаторно-курортных организаций подготовили специализированные программы по реабилитации после COVID-19, порядка 10 разрабатывают собственные программы. Как отмечает ТАСС, Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году — 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек.

14:46 11.02.2021 Пункт вакцинации в Новороссийске. minzdravkk.ru

14:52 11.02.2021 Уставный суд Санкт-Петербурга признал за Смольным полномочия установить особые «правила поведения» для граждан в режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Читайте подробнее: Уставный суд Петербурга встал на сторону Смольного в деле о COVID-правилах

14:54 11.02.2021 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 11 февраля выявили 2423 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 2443 новых носителя коронавируса. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 490 382 случаев. Об этом: Число жертв COVID-19 в Поволжье достигло 9,5 тыс. человек

14:54 11.02.2021 В Новосибирской области на фоне снижения роста числа новых случаев заражения коронавирусом начато перепрофилирование ковидных госпиталей обратно в больницы. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. Об этом: В Новосибирской области начали перепровилировать ковидные госпитали

14:59 11.02.2021 Пациент на ИВЛ. gov39.ru.

14:59 11.02.2021 Международный аэропорт «Красноярск» им. Д. А. Хворостовского подвёл итоги работы за первый месяц 2021 года. Пассажиропоток января составил 132 538 человек. По сравнению с январём 2020 года пассажиропоток снизился на 33%, тогда этот показатель составлял 198 009 человек. Читайте подробнее: Коронавирус снизил пассажиропоток аэропорта Красноярска на 33%

15:32 11.02.2021 В Новосибирской области на сегодняшний день от коронавируса привились 30 638 человек. За неделю число получивших вакцину удвоилось. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. Читайте также: Число привившихся от COVID-19 новосибирцев за неделю выросло в два раза

15:49 11.02.2021 Острова Французской Полинезии — Бора-Бора и Таити — с 10 февраля 2021 года закрыли границы для въезда иностранных туристов. Читайте также: Острова Французской Полинезии закрывают границы для туристов

16:10 11.02.2021 Многие студенты-иностранцы предпочли остаться в Нижнем Новгороде и учиться дистанционно, а не возвращаться в свои страны на время карантина. Читайте подробнее: Нижегородские вузы увеличат квоты для студентов-иностранцев

16:58 11.02.2021 Врачи в палате реанимации в Волгоградском госпитале для больных COVID-19. Александр Куликов © ИА REGNUM

17:29 11.02.2021 В мире выявлено уже порядка 40 тысяч различных мутаций коронавируса SARS-CoV-2, сообщила заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Читайте подробнее: В Роспотребнадзоре назвали число выявленных мутаций коронавируса

17:46 11.02.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 142 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 11 февраля. Днём ранее, 10 февраля, в регионе было зарегистрировано 143 подтверждённых случая. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 27 тыс. 626 человек. Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 142 носителя коронавируса

17:47 11.02.2021 В Калужской области за сутки подтверждён один летальный исход пациента с COVID-19. Об этом сообщает 11 февраля областной оперштаб. Всего с начала пандемии в регионе скончались 236 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: В Калужской области скончался ещё один пациент с COVID-19

17:52 11.02.2021 Случаи повторного выявления коронавируса являются редкими и зачастую объясняются длительным течением заболевания у пациента, заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Об этом: В Роспотребнадзоре рассказали о случаях повторного заболевания COVID-19

17:58 11.02.2021 Первую часть прививки от коронавируса к настоящему времени сделали более 135 606 жителей Петербурга, из них 29 481 человек полностью завершил вакцинацию, состоящую из двух доз с промежутком в 21 день. Читайте подробнее: Полную защиту от коронавируса получили почти 30 тыс. петербуржцев

17:59 11.02.2021 Основная часть больниц Челябинской области вернётся к работе в плановом режиме. Об этом заявил 11 февраля губернатор Алексей Текслер новым главам муниципалитетов. Он отметил, что ковидные базы сохранятся только в Миассе, Магнитогорске, Челябинске и Кыштыме. В других муниципалитетах медучреждения переведут на доковидный режим. Читайте подробнее: Больницы Челябинской области возвращают в плановый режим работы

18:02 11.02.2021 В Псковской области сохраняется динамика на снижение распространения коронавирусной инфекции. Вторую неделю подряд сокращение числа заболевших в регионе составляет порядка 30%. При этом ежесуточное число выздоровевших стабильно в два-три раза выше. Об этом: В Псковской области стабильно сокращается число заболевших COVID-19

18:31 11.02.2021 Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не имеет в своём составе компонентов, запрещённых исламом, заявил в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин. Об этом: Центр Гамалеи: «Спутник V» не содержит запрещённых исламом компонентов

18:32 11.02.2021 В Псковской области количество жителей, которые сделали первую часть прививки от коронавирусной инфекции, выросло за неделю более чем в два раза. В настоящий момент первым компонентом привились порядка 7,5 тысячи человек. Читайте также: На Псковщине количество привившихся от ковида за неделю выросло вдвое

18:48 11.02.2021 Фавипиравир остаётся приоритетным препаратом при лечении COVID-19 в лёгкой и среднетяжёлой форме, сообщила замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Читайте также: Роспотребнадзор назвал приоритетный препарат для лечения COVID-19

19:55 11.02.2021 Вакцинация против коронавируса в Алтайском крае. zdravalt.ru

20:50 11.02.2021 Запрет на работу кафе и ресторанов после 23:00 снят в Липецкой области. В регионе при дальнейшем снижении числа заражённых COVID-19 продолжат сокращать число коек для пациентов с коронавирусом. По состоянию на 11 февраля в Липецкой области первым компонентом «Спутник-V» привиты 31 тыс. 314 человек. Полный курс вакцины получили 1984 человека. Читайте также: Глава Липецкой области разрешил ресторанам работать ночью

20:58 11.02.2021 Врио главы Мордовии Артем Здунов призвал не расслабляться раньше времени тех, кто уже перенёс заражение коронавирусом. «Как подтверждают медики, при определенном течении болезни может быть и повторное заражение. Мы видим: кто-то получает антитела после болезни, кто-то — после вакцинации, а у некоторых организм просто не реагирует и не вырабатывает их», — пояснил руководитель республики. Читайте подробнее: В Мордовии не исключают возможности повторно заразиться коронавирусом

21:31 11.02.2021 Болельщики в медицинских масках на хоккейном матче. Дарья Драй © ИА REGNUM

21:46 11.02.2021 В Вооружённых силах по состоянию на 11 февраля выявлено более двух тысяч носителей коронавирусной инфекции, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России. Подробности в материале: В Минобороны рассказали о ситуации с COVID-19 среди военнослужащих

22:45 11.02.2021 Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлен до 28 февраля, постановление подписано 11 февраля губернатором Вениамином Кондратьевым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства края. Читайте также: На Кубани режим повышенной готовности продлили до конца февраля

22:52 11.02.2021 В Коми продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Читайте подробнее: В Коми продлили режим самоизоляции для пожилых

22:57 11.02.2021 Власти Коми разрешили возобновить работу развлекательным центрам. Работа ночных клубов остается под запретом до 1 марта. Читайте подробнее: В Коми возобновят работу развлекательные центры

23:06 11.02.2021 В Санкт-Петербурге количество коек, развернутых для лечения COVID-19 и внебольничных пневмоний, сокращено до 10 650 штук. Из них свободно 4278 коек, что составляет 40,2% Читайте подробнее: В Петербурге за ненадобностью свернули около двух тысяч коронавирусных коек

00:24 12.02.2021 В Тюменской области наиболее высокие показатели заболеваемости COVID-19 остаются в возрастных группах от 50 и старше. Об этом заявила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. Однако за последние две недели заболеваемость среди тюменцев старшего поколения снизилась на 10%, отметила она. Подробности в материале: В Тюменской области снижается уровень заболеваемости COVID-19

00:24 12.02.2021 Заявление представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович о том, что она привилась одной из двух утвержденных в стране вакцин от COVID-19, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 11 февраля в социальной сети Facebook. Об этом: В сети обсудили решение представителя ВОЗ привиться российской вакциной

00:35 12.02.2021 Материал журналиста Ишана Тарура в американской газете The Washington Post о том, что вакцина от коронавируса «Спутник V» может принести России глобальный успех, вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 11 февраля в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: В сети обсудили оценку американского журналиста вакцины «Спутник V»

02:00 12.02.2021 Поручение вице-премьера Виктории Абрамченко Минтруду, МВД и Минсельхозу проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сельскохозяйственных работ в 2021 году вызвало возмущение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 11 февраля в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: В сети отреагировали на идею пустить в Россию мигрантов для работы в поле

02:01 12.02.2021 Решение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля запретить регистрировать в стране вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные или произведенные в России, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 11 февраля в социальной сети Facebook. Об этом: В сети обсудили запрет в регистрации «Спутник V» на Украине

02:31 12.02.2021 На Ямале полным ходом идёт вакцинация от коронавируса в национальных посёлках тундровиков. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Читайте также: На Ямале началась вакцинация от коронавируса в отдалённых посёлках

03:09 12.02.2021 В Чувашии продолжается возврат ковидных стационаров в плановый режим работы. В штатный формат перешла центральная больница в Вурнарском районе. Подробности в материале: Ещё один стационар в Чувашии прекращает приём пациентов с коронавирусом

03:19 12.02.2021 В Москве начали вакцинировать от коронавирусной инфекции военнослужащих отдельного Комендантского Преображенского полка — участников военного парада в честь Дня Победы 9 мая. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ. Читайте также: В Москве начали вакцинацию будущих участников парада Победы

05:12 12.02.2021 В Новосибирской области в рамках борьбы с коронавирусом было сформировано более 350 специализированных медицинских бригад. В начале пандемии в регионе были развернуты 352 койки для пациентов с COVID-19, в пик заболеваемости их количество увеличилось в 17 раз и составляло 5966 коек. В рекордные сроки новосибирские больницы получили более 3,5 тысячи единиц нового оборудования. Такие цифры на заседание коллегии министерства регионального здравоохранения назвал глава ведомства Константин Хальзов. Подробности в материале: Как новосибирское здравоохранение адаптировалось к новой реальности

05:28 12.02.2021 Более 40 млрд рублей заработали российские частные лаборатории, выполняющие тесты на определение коронавируса, с начала эпидемии. Такую совокупную сумму их выручки назвала журналистам доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом: В России оценили доход частных лабораторий во время эпидемии

05:42 12.02.2021 Три вакцины от коронавируса создали в России для сохранения вакцинного суверенитета, сообщил 12 февраля бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») в интервью изданию «Собеседник». Подробности в материале: Онищенко объяснил создание в России трёх вакцин от коронавируса

06:31 12.02.2021 Свыше 3,5 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V» получили медицинские госпитали на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии, сообщает 12 февраля РЕН-ТВ. Читайте также: Вакцину «Спутник V» доставили российским военным в Армении и Абхазии

06:31 12.02.2021 В Кемерове прививку от коронавируса поставили уже 10,9 тысячи горожан. Около 3 тысяч человек привиты вторым компонентом вакцины. Об этом сообщает администрация муниципалитета. Подробности в материале: Почти 11 тысяч жителей Кемерова привились от коронавируса

06:52 12.02.2021 В Чувашии прекратили приём пациентов с коронавирусом в Цивильскую центральную районную больницу. Читайте также: Еще одна больница в Чувашии возвращается к плановой работе

07:07 12.02.2021 Новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией будет наблюдаться в России в середине апреля, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, это произойдет на фоне весеннего снижения иммунитета, которое усилится из-за наложения сразу нескольких факторов. «Сейчас будет конец зимы. Снизится иммунитет всего населения. Начнутся весенние ОРВИ, весенний авитаминоз, определенное депрессивное состояние, связанное и с ограничительными мероприятиями, и с экономической ситуацией, плюс отсутствие солнца. Иммунитет снизится, люди будут больше подвержены заболеванию. Соответственно, вирус даже в небольшой дозе сможет их заразить», — отметил специалист, слова которого приводит РИА Новости. Об этом: Инфекционист предупредил о новой волне коронавируса в России

07:11 12.02.2021 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 12 февраля, за прошедшие сутки выявлено 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 90 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте подробнее: В Кузбассе за сутки выявлено менее 90 случаев заражения коронавирусом

07:16 12.02.2021 В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса под наблюдением остаются почти 12 тыс. человек. Читайте подробнее: В Ульяновской области коронавирус заподозрили ещё у 134 жителей

07:31 12.02.2021 Среди врачей до сих пор широко распространено мнение о лабораторной природе SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя заявление ВОЗ о вероятных способах попадания коронавируса к человеку, он пояснил: «Многие из докторов считают, что вирус, вызывающий заболевание с настолько необычным и многочисленным набором симптомов и последствий, отличающийся крайне «злым» течением, просто не мог возникнуть естественным путем. Ранее известный коронавирус всегда воспринимался достаточно безобидным, и в учебниках для студентов его описанию было посвящено всего несколько предложений. Клиницистов смущает, как подобный вирус практически в одночасье без каких-либо предпосылок мог превратиться в монстра. В настоящее время определить точное происхождение опасного вируса не представляется возможным, потому и идет рассмотрение различных гипотез. Лично я склоняюсь к версии о существовании до начала эпидемии неисследованного природного очага коронавирусной инфекции среди животных, где в благоприятных для этого условиях и произошло накопление столь опасных свойств и характеристик вируса». Подробности в материале: Врач сомневается в лабораторной природе коронавируса

07:41 12.02.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 12 февраля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2129 человек, причём 15 из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 029 человек, +21 за последние сутки) и ОРВИ (22 682 человек, +137 за последние сутки). Об этом: В Алтайском крае погибли ещё 15 пациентов с COVID-19

07:50 12.02.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 12 февраля 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 36 731 человека, причём 168 из них обнаружили за последние сутки. Вместе с тем 34 718 пациентов (+212 за последние сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 680 человек (+2 за вторые сутки подряд). Подробности в материале: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё двое пациентов

07:57 12.02.2021 В Приморье ожидается поступление более 26 тыс. доз вакцины от коронавируса, на данный момент 72% уже поступившей — использовали. Об этом: В городах и районах Приморья не освоили вакцину от коронавируса

08:01 12.02.2021 В Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 32 086, 16 990 из которых зарегистрированы в Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 108 новых носителей. Читайте подробнее: В Бурятии число случаев заражения коронавирусом превысило 32 тысячи

08:04 12.02.2021 Вакцина от коронавируса 'Спутник V' Дарья Драй © ИА REGNUM

08:07 12.02.2021 В Роспотребнадзоре Приморья отмечают, что несмотря на снижения уровня заболеваемости COVID-19, не стоит спешить со снятием ограничительных мер. Читайте подробнее: Приморье ещё не готово к снятию ограничений по коронавирусу

08:19 12.02.2021 Президент России Владимир Путин может пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в конце лета или начале осени, так как в это время ему придётся много ездить. Такую вероятность глава государства допустил во время встречи с руководителями российских СМИ, сообщает газета «Коммерсантъ». Об этом: Путин поделился планами на вакцинацию от COVID-19

08:24 12.02.2021 В Приморье ежедневно фиксируются смертельные случаи пациентов с коронавирусом — за последние двое суток скончались восемь человек. Читайте также: В Приморье ежедневно умирают пациенты от COVID-19

08:24 12.02.2021 В Хакасии скончались ещё пять пациентов с коронавирусом — четверо мужчин в возрасте от 65-ти до 73 лет, а также 86-летняя женщина. Подробности в материале: Жертвами COVID-19 в Хакасии стали уже 417 человек

08:25 12.02.2021 Продлить режим самоизоляции для некоторых граждан решил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства. Сообщается, что режим самоизоляции для граждан в возрасте 65-и лет и старше, а также лиц, которые имеют хронические заболевания продлевается до 25 февраля текущего года. Читайте подробнее: Глава Башкирии продлил режим самоизоляции для пожилых людей

08:28 12.02.2021 В Пензенской области количество жертв от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 12 февраля достигло 409 человек. За сутки скончались еще три пациента. Читайте также: В Пензенской области от COVID-19 скончались ещё три человека

08:30 12.02.2021 В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 15 880, 5188 из которых зарегистрированы в Горно-Алтайске. Читайте также: В Горном Алтае выявили 38 новых носителей коронавируса

08:32 12.02.2021 В Новосибирской области развивается инфраструктура для вакцинации против COVID-19. Подготовлены 65 стационарных пунктов в медорганизациях, а также 29 мобильных бригад для проведения выездных вакцинаций на предприятиях. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном правительстве. Об этом: На новосибирские предприятия направят 29 бригад для вакцинации от COVID-19

08:43 12.02.2021 В Удмуртии по состоянию на 12 февраля выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 99 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 26 810 случаев. Читайте подробнее: В Удмуртии выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом

08:47 12.02.2021 За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом два человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в республике было зарегистрировано также два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 352 человек. Подробности в материале: Ещё двое жителей Удмуртии скончались от COVID-19

08:49 12.02.2021 В Удмуртии по состоянию на 12 февраля провели 847 963 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2696 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2180 исследований. Читайте подробнее: Жители Удмуртии сдали почти 848 тыс. тестов на коронавирус

09:04 12.02.2021 В Югре за сутки обнаружили 130 новых случаев заражений коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 120 случаев. Подробности в материале: В Югре за сутки коронавирус выявили у 130 человек

09:18 12.02.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 12 февраля, за минувшие сутки выявлено ещё 127 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 131 случай. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Об этом: Ещё шесть новосибирцев стали жертвами коронавируса

09:22 12.02.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1770 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 12 февраля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 52 031 человек (+ 259 за последние сутки). Госпитализированы 1854 пациента (за последние сутки данные не изменились). Читайте подробнее: В Приангарье от COVID-19 скончались уже 1770 человек

09:22 12.02.2021 ГБУ «Центр развития туризма» Пермского края объявило аукцион на оказание медицинских и лабораторных услуг, позволяющих установить наличие или отсутствие коронавирусной инфекции COVID-19 у делегатов Пермского края, принимающих участие в мероприятиях различного уровня в 2021 году. Информация об этом опубликована на портале гозакупок. Исполнитель контракта должен обеспечить прохождение ПЦР-тестов на наличие коронавируса делегатами Пермского края в количестве 200 штук. График сдачи тестов и пофамильный список делегатов предоставляется заказчиком. Начальная (максимальная) стоимость контакта составляет 499 тыс. рублей. Один тест оценивается в 2495 рублей. Услуги должны быть оказаны до 31 июля 20 211 года. Читайте подробнее: Центр развития туризма Прикамья отдаст 499 тыс. рублей за тесты на COVID-19

09:32 12.02.2021 На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 106 млн. Об этом 12 февраля сообщается на сайте стопкоронавирус. рф со ссылкой на Роспотребнадзор. Читайте также: В России проведено более 106 млн тестов на SARS-CoV-2

09:34 12.02.2021 Прививку от COVID-19 сделали 8418 жителей Томской области. По состоянию на 11 февраля двукратно привились уже 2546 человек. Читайте подробнее: В Томской области прививку от коронавируса сделали тысячи человек

09:36 12.02.2021 Развёрнутый в 2020 году на базе Конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке «Патриот» временный мобильный госпиталь на 1420 коек закрылся. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. «Госпиталь работу завершил» — говорится в сообщении пресс-службы. Читайте подробнее: В парке «Патриот» закрыли ковидный госпиталь

09:38 12.02.2021 В Тюменской области четверть проверенных в феврале предприятий нарушили антиковидные правила. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Подробности в материале: В Тюмени четверть предприятий нарушает антиковидные правила

09:43 12.02.2021 Первую дозу вакцины «Спутник V» в Якутии получили уже 26 504 человека, в том числе за последние сутки — 61. Вторую прививку поставили 4020 человек, в том числе за сутки — 771. Об этом: В Якутии полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 4000 человек

09:47 12.02.2021 С пятницы, 12 февраля, в Петербурге решением Смольного разрешено возобновить работу фуд-кортов и фуд-плейсов при условии обслуживания не более 50% столов и соблюдении установленных Роспотребнадзором стандартов безопасности. Читайте подробнее: В Петербурге «наполовину» открываются фуд-корты

09:51 12.02.2021 Антибиотики обычно неэффективны против вирусных заболеваний, включая коронавирусную инфекцию, а неоправданное их применение грозит негативными последствиями. Об этом заявил 12 февраля иммунолог, заведующий отделением в клинике Хадасса Ар-Ацофим в Израиле профессор Яков Беркун. По его словам, число пациентов, получающих антибиотики, в десять раз больше числа тех, кому они действительно нужны. Читайте подробнее: Иммунолог предостерёг от бездумного применения антибиотиков при COVID-19

09:57 12.02.2021 Ослабление на территории России связанных с пандемией коронавирусной инфекции ограничений является мужественным решением, с учетом проделанной работы по информированию жителей страны о ходе эпидемии. Такое мнение 12 февраля высказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Читайте также: ВОЗ: ослабление ограничений по SARS-CoV-2 в России — мужественное решение

09:59 12.02.2021 Все три российские вакцины от новой коронавирусной инфекции получат от Всемирной организации здравоохранения рекомендацию к использованию, считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Об этом она сообщила в опубликованном 12 февраля интервью РБК. «Я уверена, что все три кандидата пройдут этот процесс и будет рекомендация их использовать», — сказала Вуйнович о разработанных в России вакцинах против COVID-19. Подробности в материале: В ВОЗ оценили шансы трёх вакцин РФ на рекомендацию против COVID-19

10:07 12.02.2021 У Всемирной организации здравоохранения нет рекомендаций по ношению перчаток в общественных местах. Об этом сообщила представитель организации в России Мелита Вйнович. Об этом: В ВОЗ напомнили, где нужно носить перчатки

10:11 12.02.2021 Свыше 27 тысяч человек уже прошли вакцинацию от COVID-19 в Брянской области, сообщает региональный оперативный штаб. В ближайшее время ожидается новая поставка 13 тысяч доз препарата «Спутник V». Читайте подробнее: В Брянской области более 27 тысяч жителей провакцинированы от COVID-19

10:14 12.02.2021 За последние сутки в Петербурге протестировали 24 842 человека, в то время как днем ранее — примерно на 300 человек больше. Читайте подробнее: В Петербурге вновь сократились объемы тестирования на коронавирус

10:25 12.02.2021 В Курганской области до 28 февраля продлён режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Читайте подробнее: В Курганской области продлили самоизоляцию людей старшего возраста

10:37 12.02.2021 В Московской области от коронавируса ежедневно вакцинируют около 10 тыс. человек. Такие цифры привел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1». Как отмечают авторы репортажа, жители региона имеют возможность привиться от COVID-19 не только в поликлиниках, но и в обычных торговых центрах, где вакцинация производится без предварительной записи. Что касается желающих воспользоваться этой услугой, то, со слов Воробьёва, раньше властям приходилось уговаривать граждан пройти вакцинацию, сейчас же поток пациентов существенно увеличился — люди убедились в эффективности вакцины и спешат обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Об этом: В феврале от COVID-19 планируют привить около 200 тыс. жителей Подмосковья

10:40 12.02.2021 Власти Удмуртии опубликовали указ «О введении режима повышенной готовности» с изменениями, которые ранее анонсировал глава республики Александр Бречалов. Вопреки его заявлению об отмене обязательного масочного режима, который теперь должен был стать рекомендательным, соответствующих изменений в новой редакции документа нет. Читайте также: В Удмуртии передумали отменять обязательное ношение масок?

10:42 12.02.2021 В Саратовской области за сутки число выздоровевших после перенесенного коронавируса превысило количество инфицированных на 21 пациента. Так, на сегодняшний день, 12 февраля, носителями коронавируса числятся 46 075 человек, за сутки инфицированы 232 жителя. Накануне заболели 243 человека. Побороли инфекцию с начала пандемии 40 882 пациента, или 88,7%, за сутки — 253 человека. Всего скончались 590 жителей. Об этом: Ещё у 232 жителей Саратовской области за сутки выявили коронавирус

10:43 12.02.2021 Эпидемическая ситуация в Кемеровской области остаётся стабильной. Снижение числа случаев заражения коронавирусом по сравнению с пятой неделей года произошло на 4%. Об этом сообщила начальник отдела эпиднадзора кузбасского Роспотребнадзора Маргарита Новосёлова. Читайте также: В Роспотребнадзоре уточнили, отменят ли масочный режим в Кузбассе

10:44 12.02.2021 В Саратовской области привили от коронавируса, по информации на 12 февраля, 40 196 человек, за сутки иммунизацию прошли 1342 жителя. Первый этап вакцинации осуществили 33 243 человека, за минувший день — 947 саратовцев. Полностью завершили иммунизацию 6953 жителя, за сутки — 395 человек. Об этом: В Саратовской области более 40 тыс. человек привили от COVID-19

10:52 12.02.2021 В Нижегородской области снимается часть ограничений, введенных ранее для предотвращения распространения коронавируса. В частности, продлевается разрешенное время работы учреждений общественного питания. Теперь рестораны и кафе могут работать не до полуночи, а до 03:00 мск. Об этом: В Нижегородской области ослабили ограничения для работы общепита

10:53 12.02.2021 То, что индекс алтайской промышленности, несмотря на пандемию и последовавшие за ней карантинные мероприятия, удержался фактически на уровне 2019 года (99,9%) — заслуга руководства предприятий и поддержки правительства края и правительства России. Так считает исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона. «Только федеральных средств поддержки в разных видах — субсидии и возвратные средства — поступило свыше 600 миллионов рублей. Около 360 миллионов рублей составила поддержка со стороны регионального бюджета», — отметил чиновник. Читайте также: Алтайские промышленники раскрыли «секрет» выживания в кризис

10:53 12.02.2021 С 15 февраля в Омской области учреждениям культуры разрешается увеличить заполняемость залов с 50 до 75%. Читайте подробнее: В Омской области ослабили ограничения для кинотеатров и концертных залов

10:56 12.02.2021 Вакцинация против коронавируса в передвижном медицинском комплексе в Сочи. minzdravkk.ru

11:03 12.02.2021 В Нижегородской области возобновляют работу детские развлекательные центры и аквапарки. При возобновлении деятельности указанные организации обязаны соблюдать ряд правил. Об этом: Нижегородские аквапарки и детские развлекательные центры возобновят работу

11:06 12.02.2021 В Челябинской области за 11 февраля обнаружили ещё 262 носителя коронавируса. Эти данные 12 февраля приводит оперштаб. С начала пандемии в регионе было выявлено 48 454 заразившихся. Выздоровели пока 39 305. Больных COVID-19 насчитывается 7232 человека. Подробности в материале: В Челябинской области выявили ещё 262 носителя коронавируса

11:10 12.02.2021 В Приамурье фиксируется снижение числа выявляемых случаев заражения коронавирусом. Так, за прошедшую неделю инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось у 466 жителей (неделей ранее — у 605). Читайте также: В Приамурье за неделю выявили более 450 носителей коронавируса

11:17 12.02.2021 В Нижегородской области возобновляется конгрессно-выставочная деятельность, а также смягчаются ограничения для учреждений культуры. Теперь в кинотеатрах, театрах, концертных залах может быть заполнено не 40%, а 60% — от общего числа имеющихся мест. Читайте подробнее: В Нижегородской области возобновятся выставки и конгрессы

11:18 12.02.2021 За минувшие сутки исследования подтвердили 15 089 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщили в оперативном штабе Москвы. Об этом: В России выявили 15089 новых заражений коронавирусом

11:25 12.02.2021 В Республике Карелия за прошедшие сутки вновь выявили 178 новых носителей коронавируса. Также зарегистрировано еще три летальных исхода от ковида. Об этом 12 февраля сообщили в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Карелии второй день подряд выявляют по 178 носителей коронавируса

11:28 12.02.2021 В Нижегородской области по состоянию на 12 февраля выявили 439 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 454 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 89 996 случаев. Подробности в материале: В Нижегородской области выявили меньше 450 новых носителей коронавируса

11:30 12.02.2021 За минувшие сутки 14 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2273 человек. Об этом: За сутки от COVID-19 вновь скончались 14 нижегородцев

11:32 12.02.2021 За последние сутки в городе зафиксировали 1134 новых случая заражения, в то время как днем ранее их было на семь случаев меньше. Читайте подробнее: В Петербурге стабильно суточное число новых случаев коронавируса

11:34 12.02.2021 В Нижегородской области по состоянию на 12 февраля исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 218 957 человек. За минувшие сутки обследованы на коронавирус 7202 нижегородца. Накануне было проведено 5577 тестов на SARS-CoV-2. Читайте также: Жители Нижегородской области сдали почти 2,2 млн тестов на коронавирус