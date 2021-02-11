Москва, 11 февраля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Контроль исполнения указов президента России Владимира Путина в части поддержки бюджетников — тема очень долгожданная и острая, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Константин Трутовский. Сельская учительница (фрагмент). 1883

«Уже очевидно, что указы первого лица страны исполняются частично или, действительно, с очень большими огрехами. Это касается и жалований, например, воспитателей в московских детских садах, и даже молодых ученых.

Нередко на бумаге может быть всё чисто и гладко, однако на деле наемные работники трудятся за вознаграждение намного меньше 100%. К зарплатам бюджетников зачастую применяются понижающие коэффициенты 0,5 и даже 0,25.

По итогам проведенного видеосовещания Владимира Путина с профильными чиновниками страна будет следить, насколько прозрачно будет проходить этот аудит.

У людей действительно накопилось очень много вопросов. За неисполнение указов президента пока никто не наказан.

Сегодня высокими темпами проходит модернизация различных отраслей экономики, но важно подумать и о людях», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президента РФ Владимир Путин 10 февраля заявил, что «огрехи с зарплатами бюджетников нужно зачистить».

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