Москва, 11 февраля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Больше всего среди всех источников информации жители России доверяют телевидению (42%). новостным сайтам — 23%, соцсетям и блогам — 13%, приводит данные Фонд «Общественное мнение».

Фрэнсис Луис Мора. Утренние новости. 1912

Все новости большинство опрошенных (63%) также узнают по ТВ. Просматривают новостные сайты 45%, соцсети — 23%. Узнают о происходящих события от друзей или близких 16%, слушают радио 10%.

Смотрят телевизор каждый день 57% участников опроса, 1−2 раза в неделю — 10%. Вообще не смотрят ТВ 15%. Пользуются одним-двумя источниками информации 34% участников опроса. 58% узнают новости из разных источников.

Телефонный опрос 15−17 января 2021 года среди 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Как ИА REGNUM уже сообщало, 65% граждан России узнают новости из телепередач, 42% — на новостных сайтах в интернете.

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