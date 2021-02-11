Веллингтон, 11 февраля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Мужчины-депутаты во время выступления в парламенте Новой Зеландии теперь смогут не надевать галстуки. Об отмене этого правила объявил спикер палаты представителей Тревор Маллард, сообщает SBS News.

Галстуки

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Это правило дресс-кода, обязывающее парламентариев перед выступлением надевать галстук, действовало много лет. Его отмена последовала за скандалом, разразившимся на днях в законодательном органе, когда из-за отказа носить эту «колониальную петлю» из зала заседаний выгнали представителя Партии маори.

Как заявил Маллард, открывая заседание новозеландского парламента, большинство членов комитета по регламенту одобрили это изменение деловой формы одежды для мужчин-депутатов.

«Как спикер я руководствуюсь мнением комитета, и поэтому галстуки больше не будут считаться необходимым элементом делового костюма», — пояснил Маллард.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля депутата парламента Новой Зеландии Равири Вайтити выгнали из зала заседания законодательного органа. Причиной стало отсутствие у него галстука. Вместо него представитель коренного народа страны — маори — пришёл на заседание в традиционном для этих аборигенов Новой Зеландии украшении «хей-тики».