Симферополь, 11 февраля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Арбитраж Крыма получил иск от коммерческой компании с требованием признать права собственности на объект недвижимости, который, судя по документам, или расположен на территории Карадагского природного заповедника, или же принадлежал ему ранее. Из-за того, что сопроводительные документы к иску поступили в суд на украинском языке и без перевода, дело оставили без движения до 17 февраля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

«Море. Коктебель», Иван Айвазовский, 1853

Иск от ООО «Стимул» из пгт. Коктебель, работающего в сфере недвижимости, поступил в суд ещё 12 января 2021 года. Ответчиками числятся федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей им. О.А. Ковалевского РАН» и государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Крыма. Фирма, частично принадлежащая Геннадию и Ирине Сидоренко, требует признания права собственности на некое недвижимое имущество. При этом в компании 99,9% доли числятся как собственная доля фирмы, так как в 2019 году из состава владельцев вышла украинская компания «Комфорт».

Детали дела неизвестны. Между тем судья Лагутина, оставив иск без движения, указала, что в приложениях к нему «содержатся копии документов, выполненные на украинском языке без перевода на русский язык». Речь шла об определениях Хозяйственного суда Днепропетровской области от 4 февраля и 14 февраля 2011 года, а также о свидетельстве о регистрации права собственности на недвижимое имущество от 27 октября 2009 года. В этом свидетельстве собственником указано ООО «Комфорт». Было также к делу приложено свидетельство о регистрации права собственности на недвижимое имущество от 14 июля 2010 года, собственником в котором указан Карадагский природный заповедник.