Санкт-Петербург, 11 февраля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Ленинградская область получила ещё 10,5 тыс. комплектов вакцины от коронавируса. В ближайшие дни препарат доставят в районные больницы. Об этом 11 февраля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

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Предприятие «Ленфарм» сегодня приняло очередную поставку «Спутника V».

«Итого в регион с конца прошлого года поступило более 48 тысяч комплектов вакцины», — уточнили в ведомстве.

Таким образом, в регион с начала вакцинации поставлено 38 322 комплекта вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»).

Всего в регионе привито 14 652 человека (38,2% от объема поставки), в том числе 1634 медицинских работника, 1148 работников образования и 360 работников социальной защиты. Полностью — двумя компонентами вакцины — пока привиты 1842 человека.

На данный момент в Ленобласти открыто 29 пунктов вакцинации, а также организовано 18 мобильных бригад для проведения иммунизации сотрудников предприятий.