Москва, 11 февраля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве исследования подтвердили 2040 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 февраля сообщили в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Подтверждено 2040 новых случаев заражения, госпитализировано 807 человек, скончался 61 пациент», — рассказали в штабе.

Это на 599 случаев больше, чем накануне, когда выявили 1441 заражение.

В столичном оперштабе рекомендуют москвичам, чувствующим симптому ОРВИ, оставаться дома.