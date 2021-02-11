Москва, 11 февраля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по созданию Центра по борьбе с опустыниванием территорий. Об этом 11 февраля сообщает сайт правительства России.

Пустыня

Поручение дано Минсельхозу и Минприроды России. Совместно с Российской академией наук (РАН) они должны подготовить предложения по созданию центра, «рассмотрев в том числе возможность создания такого центра на базе существующих научных организаций».

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Сроки исполнения поручения не указаны. Поручение дано по итогам поездки Михаила Мишустина в Калмыкию.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить средства на поддержку граждан, пострадавших при взрыве в Элисте.