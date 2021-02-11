Более половины жителей Сеула не поддерживают политику президента страны
Сеул, 11 февраля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В столице Южной Кореи зафиксировали рост уровня поддержки политики главы государства. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.
Согласно результатам опроса, проведенного с 8 по 10 февраля среди 1502 жителей Сеула старше 18 лет, за неделю уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина вырос на 2%, до 41,3%.
Не одобряют деятельность главы государства 54,7% респондентов, что на 1,6% меньше. Чем неделю назад. От ответа воздержались 4% опрошенных.
Между тем, уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» вырос на 5%, до 31,7%, а оппозиции «Сила народа», напротив, упал на 5,1%, до 30,1%.
В Пусане, Ульсане и провинции Кёнсан-Намдо уровень поддержки оппозиции «Сила народа» сократился на 4,7%, до 34,9%, а правящей Демократической партии «Тобуро» вырос на 3,6%, до 28%.