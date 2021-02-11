Сеул, 11 февраля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В столице Южной Кореи зафиксировали рост уровня поддержки политики главы государства. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Kremlin.ru Мун Чжэ Ин

Согласно результатам опроса, проведенного с 8 по 10 февраля среди 1502 жителей Сеула старше 18 лет, за неделю уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина вырос на 2%, до 41,3%.

Не одобряют деятельность главы государства 54,7% респондентов, что на 1,6% меньше. Чем неделю назад. От ответа воздержались 4% опрошенных.

Между тем, уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» вырос на 5%, до 31,7%, а оппозиции «Сила народа», напротив, упал на 5,1%, до 30,1%.

В Пусане, Ульсане и провинции Кёнсан-Намдо уровень поддержки оппозиции «Сила народа» сократился на 4,7%, до 34,9%, а правящей Демократической партии «Тобуро» вырос на 3,6%, до 28%.