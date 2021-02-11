Чебоксары, 11 февраля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Чувашии после обсуждения в профильных комитетах вынесут на парламентские слушания два вопроса: о всенародных выборах сити-менеджеров и переводе времени на час вперёд. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 февраля, заявила спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова.

Cap.ru Скриншот прямой трансляции сессии Госсовета Чувашии

В настоящее время в муниципалитетах Чувашии продолжают обсуждать возврат прямых выборов глав районов и городов. Речь идёт о ряде аспектов: совмещении должностей главы муниципального образования и главы администрации (сити-менеджер), а также назначение на данную должность по итогам всенародных выборов.

По данным администрации главы республики, обсуждение прошло в большинстве муниципальных образований, мнения жителей разделились. К примеру, в Цивильском районе поддержали прямые выборы, считая это демократичной моделью избрания руководителя муниципалитета. Жители Красноармейского района считают, что необходимо сохранить действующую систему.

По итогам круглых столов формируются экспертные заключения. Итоговый материал о результатах обсуждений подготовит Общественная плата Чувашии.

Альбина Егорова поручила комитету по госстроительству проработать данный вопрос и вынести его на парламентские слушания «не позднее второго квартала».

Кроме того, спикер парламента поручила двум профильным комитетам подготовить парламентские слушания в части перевода времени. Депутатам предстоит «всесторонне изучить социальные, финансово-экономические аспекты, учесть мнение и горожан, и сельских жителей».

«Однозначного мнения среди жителей республики нет», — сказала Альбина Егорова.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 году на встрече Олега Николаева с руководством Госсовета и представителями фракций поднят вопрос о переходе со второй часовой зоны в третью, которая предполагает один час разницы по сравнению с московским временем (+1 мск). Наиболее активно за смену часовой зоны выступают сельчане, подчёркивая, что это даст возможность продлить полевые работы.