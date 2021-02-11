Рыбинск, Ярославская область, 11 февраля, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Ярославской области Рыбинский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору ОАО «Управляющая компания», бывшему депутату муниципального совета Рыбинска Сергею Ситникову. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Pixabay.com Молоток судьи

Суд признал Ситникова виновным в злоупотреблении полномочиями. Генеральный директор с января 2015 года по апрель 2018-го не исполнял в полном объеме условия договоров с МУП «Теплоэнерго» о снабжении тепловой энергией и горячей водой. Он давал указания не перечислять в полном объеме собранные с потребителей денежные средства поставщику коммунального ресурса. Деньги энергетиков он использовал на исполнение обязательств управляющей компании, а также в личных целях (уплата административных штрафов, погашение кредита).

«В результате указанных действий МУП «Теплоэнерго» причинен ущерб в размере более 55 млн рублей, ОАО «Управляющая компания» — в размере более 97 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

Несмотря на значительную сумму ущерба энергетикам, суд назначил Сергею Ситникову наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Стоит отметить, что директор уже был осуждён по аналогичным основаниям в 2017 году и сразу амнистирован.