Ярославль, 11 февраля, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2020 году было введено 726,3 тысячи квадратных метров жилья, что на 6,6% ниже, чем в 2019-м. Об этом сообщает официальный сайт Росстата.

Стройка в Ярославле

Рынок жилья в регионе просел больше, чем в ЦФО (-2,3%) и в целом по России (-1,8%). При это отрицательные тенденции заметны в ряде регионов, например Белгородской, Владимирской, Воронежской области и даже Москве.

Для сравнения, в 2019 году по сравнению с 2018 количество введённого жилья в Ярославской области выросло на 1,2%. Ярославские власти говорят, что падение 2020 года было запланировано.

«План выполнен на 101%, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — По данным Росстата, наша область по этому показателю занимает седьмое место в ЦФО. Жилищные условия за год улучшили 37 670 ярославских семей».

Если количество введённого жилья в регионе уменьшилось, то объём строительных работ, напротив, вырос на 28%. В этот показатель входит строительство и ремонт жилых и нежилых зданий, мостов, дорог, а также капремонт. Судя по всему, на рост повлияло участие региона в федеральных программах, в том числе работы по реконструкции Добрынинского путепровода в Ярославле, а также активное строительство социальных объектов, которое ведётся в регионе.