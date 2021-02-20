Темпы распространения коронавируса в мире замедляются: эксперты ВОЗ фиксируют снижение подтверждённых случаев заражения несколько недель подряд. Между тем специалисты предупреждают об угрозе распространения новых штаммов SARS-CoV-2 — «британского», «южноафриканского» и «бразильского/японского» и надеются, что мутировавшие варианты коронавируса не спровоцируют новой волны пандемии.

Ситуация с коронавирусом в мире неоднозначна: одни страны усиливают ограничения, другие — ослабляют карантинные меры и открывают границы, но все находятся в поиске эффективных вакцин и возлагают надежды на массовую вакцинацию.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
09:34 11.02.2021

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 106,9 млн человек, более 2,3 млн умерли.

09:37 11.02.2021

Распространение мутировавших вариантов коронавируса не спровоцирует новой волны пандемии, но нужна бдительность. Такое мнение высказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в опубликованном 11 февраля интервью газете El Pais.

По его мнению, бдительность важна, так как новые штаммы могут вызвать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции, что усложнит системам здравоохранения некоторых стран возможность справиться с пандемией.

«И, наконец, потому что они [новые штаммы] могут повлиять на эффективность вакцин», — уточнил он.

ТАСС

09:38 11.02.2021

В результате распространения новых штаммов коронавируса не произойдет новой волны пандемии. Об этом 11 февраля заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью газете El Pais.

Об этом: ВОЗ: распространение новых штаммов SARS-CoV-2 не приведет к новой пандемии

09:38 11.02.2021

«Мы должны быть честными: 2021 год станет еще одним годом COVID-19, но более управляемым, более предсказуемым», — считает директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

09:39 11.02.2021

Коронавирусная инфекция понемногу снижается, но это лишь временное отступление. Об этом главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников сообщил в своём телеграм-канале:

«Да — на планете уже примерно миллиард человек её перенесли (если опираться на данные популяционных исследований о проценте наличия у людей антител), да началась массовая вакцинация. Коллективный иммунитет «на марше», но новый коронавирус никуда уже не уйдёт, просто потеряет звание «нового» и займёт своё место в ряду других разновидностей человеческих коронавирусов. Было четыре, стало пять. (Те четыре разновидности тоже когда-то пришли к человеку от животных.

И наверняка приход каждого ознаменовался похожей вспышкой простудных заболеваний. Только 100 лет назад газеты были заняты другим, даже «испанку» не сразу заметили. Потому и назвали тот грипп «испанкой», что писала об эпидемии только нейтральная Испания)».

Читайте подробнее: Доктор Мясников: «Новый коронавирус никуда уже не уйдёт»

09:40 11.02.2021

В США можно говорить о прогрессе в борьбе с коронавирусом, сообщила Карисса Этьен, глава Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ — ВОЗ). Об этом 10 февраля пишет CNN.

Читайте также: В США можно говорить о прогрессе в борьбе с COVID-19 — ВОЗ

09:40 11.02.2021

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили вероятность того, что коронавирус SARS-CoV-2 мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.

Читайте также: В ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года

09:41 11.02.2021

Надевать сразу две маски для недопущения передачи коронавируса посоветовала американцам глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски. Об этом 10 февраля сообщил телеканал Fox News.

Читайте также: Американцам посоветовали уплотнять маски или носить сразу две

09:42 11.02.2021

Посол России в Индонезии Людмила Воробьева надеется, что кампания вакцинации от COVID-19 может создать благоприятную ситуацию для ослабления ограничений на поездки как в Индонезию, так и в Россию, сообщает Antara.

Читайте также: Посол РФ в Индонезии надеется на возобновление поездок между странами

09:42 11.02.2021

За последние сутки в Узбекистане было выявлено 66 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Об этом: В Узбекистане за сутки выявили 66 случаев заражения коронавирусом

09:44 11.02.2021

Самолёт авиакомпании Korean Air (cc) Aeroprints

09:49 11.02.2021

Польские прыгуны с трамплина не будут участвовать в индивидуальных и командных соревнованиях чемпионата мира (ЧМ) среди юниоров, который 9 февраля стартовал в Лахти (Финляндия). Об этом сообщила Польская федерация лыжного спорта на странице в соцсети Twitter.

Читайте подробнее: Польские прыгуны не выступят на ЧМ среди юниоров из-за SARS-CoV-2

09:50 11.02.2021

Отношение к российской вакцине против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе за последнее время менялось от подозрительного и даже враждебного к почти восторженному, сказал журналистам в Брюсселе постпред России при ЕС Владимир Чижов.

По его мнению, в такой перемене позиции не просто «прозрение», а осознание того, что западные вакцины не гарантируют успех.

«Наверное, за этим стоит не просто прозрение в отношении достоинств нашей вакцины. Пришло осознание, что альтернативные варианты, а именно вакцины западных стран, на поставки которых Еврокомиссия заключила полдюжины контрактов и заплатила авансом 2 миллиарда 700 млн евро, не получив до сих пор адекватного объема поставок в ответ, не гарантируют успех», — цитируют Чижова РИА Новости.

09:51 11.02.2021

«Мы с интересом наблюдали за тем, как менялось отношение здесь, в Евросоюзе, к российскому препарату, который в течение нескольких месяцев, то есть практически с момента его появления, воспринимался с нескрываемым подозрением, если не сказать враждебностью. И все это теперь сменилось формулировками, что «Спутник V» — крупнейшее научное достижение России чуть ли не со времен запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году», — пояснил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

09:51 11.02.2021

Всплески COVID-19 ещё будут. Об этом главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников сообщил в своём телеграм-канале. Также он поделился информацией о том, что ещё (кроме иммунитета и прививки) помогает бороться с COVID-19.

Подробности в материале: Мясников рассказал об опыте применения интерферона в борьбе с COVID-19

09:52 11.02.2021

По словам постпреда России при ЕС Владимира Чижова, «в условиях пандемии надо не соперничеством заниматься, не гонку вакцин устраивать, а налаживать широкое международное сотрудничество с целью преодоления пандемии, вести совместную неполитизированную и неидеологизированную борьбу с нашим общим врагом, каковым является этот коронавирус».

09:55 11.02.2021

Защитные маски. (сс) 7C0

10:06 11.02.2021

На Украине за сутки 124 человека скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили более 5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

10:09 11.02.2021

В Грузии в течение последних суток в ходе 21 890 исследований на SARS-CoV-2 выявили 557 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 11 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 550 носителей коронавируса

10:20 11.02.2021

Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 682 штрафа за нарушение правил профилактики пандемии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Читайте также: В Грузии за сутки оштрафовали более 680 человек из-за пандемии

10:21 11.02.2021

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса (КФК), будет доступна в Казахстане к концу февраля этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана. Предполагаемый объем первой поставки составит 90 тыс. доз. В последующем до июля месяца этого года объем производства будет доведен до 2 млн доз. Регистрация вакцины «Спутник V» местного производства запланирована с 15 по 25 февраля.

10:30 11.02.2021

От 5000 до 15 000 доз вакцины Sputnik V прибудут в Черногорию во второй половине февраля, сообщил заведующий кафедрой патологии человека Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Сергей Болевич.

Читайте подробнее: Черногория ждет российскую вакцину к концу февраля

10:32 11.02.2021

Международный аэропорт «Бен-Гурион». Тель-Авив (cc) Chris Hoare

10:45 11.02.2021

Процесс доставки вакцины до конечного потребителя состоит из шести этапов. Об этом пишет испанское издание El País.

Каждый понедельник вакцины Pfizer прибывают на фармацевтический склад Bida в Санта-Фе (Гранада) около полудня. Оказавшись внутри, десяток человек, включая сотрудников полиции, медицинских инспекторов и сотрудников министерства иностранных дел Испании, толпятся над ящиками, чтобы узнать, сколько единиц прибыло. И количество каждый раз разное. К ампулам от Puurs (Бельгия) спустя несколько недель присоединились Moderna, а с 6 февраля — AstraZeneca. Склад в Гранаде снабжает всю восточную Андалусию и является одним из двух центров приема и распределения вакцин в автономном сообществе. Выполняет данную функцию не только этот склад, но и остальные, разбросанные по всей Испании. Эти склады действуют как посредники: они принимают грузы, хранят вакцины в морозильных камерах и ежедневно готовят заказы в соответствии с потребностями каждого медицинского округа.

Читайте также: Путешествие вакцины: от прибытия в Испанию до вакцинации — El País

10:50 11.02.2021

4-й международный фестиваль сериалов CANNESERIES объявил новые даты проведения в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. Мероприятие состоится с 8 по 13 октября 2021 в Каннах параллельно с международным рынком MIPCOM, который запланирован на 11−14 октября.

Фестиваль традиционно проходит весной параллельно с международным рынком MIPTV (только в 2020 году смотр был перенесен и прошел параллельно с осенним MIPCOM Online+). Ранее планировалось, что мероприятие состоится с 9 по 14 апреля 2021 в смешанном формате — в Каннах и на цифровой платформе.

11:00 11.02.2021

В министерстве иностранных дел Индонезии отметили, что в общей сложности 3155 индонезийских граждан заразились коронавирусом за рубежом, сообщает Kompas.

Читайте также: Более трёх тысяч граждан Индонезии заразились коронавирусом за рубежом

11:24 11.02.2021

Медицинские работники берут анализы на коронавирус [(сс) The National Guard]

11:28 11.02.2021

В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

Читайте подробнее: В ВС Южной Кореи за сутки выявили три носителя коронавируса

11:30 11.02.2021

Правительство Малайзии приняло решение бесплатно вакцинировать от коронавируса иностранных граждан, проживающих в стране, сообщает Antara.

Читайте также: Малайзия будет бесплатно прививать от COVID-19 иностранных граждан

11:36 11.02.2021

В заморской территории Франции Французская Полинезия был впервые зафиксирован случай заражения «британским» штаммом SARS-CoV-2. Об этом в ходе пресс-конференции 11 февраля сообщил директор медицинского Института Луи Маларде в Паеэте Херве Варе.

Варе уточнил, что первый случай заражения «британским» штаммом был зарегистрирован у полинезийского чиновника, вернувшегося из путешествия на Таити. Чиновник и вся его семья были вынуждены уйти на самоизоляцию по требованию Института Луи Маларде, который занимается анализом всех тестов на коронавирус, взятых у резидентов заморской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля глава инфекционного отделения в больнице Тенон в Париже Жиль Пиалу сообщил в интервью телеканалу BFM TV, что во Франции «стремительно растет» число заражений «британским» штаммом SARS-CoV-2.

Об этом: Во Французской Полинезии впервые выявили «британский» штамм SARS-CoV-2

11:37 11.02.2021

Высшие духовные лица Грузинской православной церкви (ГПЦ) 11 февраля собрались в патриархии в Тбилиси на заседание Священного синода. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Подробности в материале: В Тбилиси началось заседание Священного синода ГПЦ

11:58 11.02.2021

Губернатор Джакарты Анис Басведан заявил, что в столице низкий уровень смертности от COVID-19, а именно 1,6%, сообщает CNN Indonesia.

Читайте подробнее: В столице Индонезии зафиксирован низкий уровень смертности от COVID-19

12:21 11.02.2021

Руководство Абхазии открыло границу с Грузией 11 февраля. Об этом, как передает грузинское «Общественное телевидение», сообщила государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани на брифинге.

Читайте подробнее: Абхазия открыла границу с Грузией

12:42 11.02.2021

По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, за сутки в Индонезии выявили 8435 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 8435 случаев заражения коронавирусом

12:48 11.02.2021

Число новых ежедневных случаев заражения коронавирусом падает в Израиле третий день подряд, по данным минздрава от 11 февраля. За сутки было выявлено 5540 новых случаев заражения. Эта цифра стала самой низкой за последний месяц и лишь немного ниже, чем 5519, зафиксированных 28 декабря.

Читайте подробнее: В Израиле за сутки выявили 5540 случаев заражения SARS-CoV-2

13:17 11.02.2021

По словам профессора математики Тома Бриттона, если индекс репродукции коронавируса ® возрастет и превысит 1, то властям страны потребуется прибегнуть новые меры защиты для сдерживания распространения инфекции. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT Nyheter.

Читайте также: Профессор рекомендовал ввести в Швеции масочный режим

13:20 11.02.2021

Власти лена Халланд, расположенного на юго-западном побережье Швеции, не успеют привить от COVID-19 всех взрослых жителей к середине лета текущего года. Об этом говорится в обновленном плане по иммунизации в регионе, сообщает новостное агентство SVT Nyheter.

Подробности в материале: В шведском Халланде не смогут завершить вакцинацию населения вовремя — SVT

13:21 11.02.2021

Коронавирус на утро 11 февраля (данные университета Хопкинса)

Скончались 2 353 620 человек / заразились 107 316 506

1. США 471 377 / 27 284 458

2. Бразилия 234 850 / 9 659 167

3. Мексика 169 760 / 1 957 889

4. Индия 155 252 / 10 858 371

5. Британия 115 068 / 3 996 833

6. Италия 92 338 / 2 668 266

7. Франция 80 591 / 3 444 888

8. Россия 76 873 / 3 968 228

9. Испания 63 704 / 3 023 601

10. Германия 63 224 / 2 311 297

metronews.ru

13:21 11.02.2021

В ходе состоявшейся 9 февраля пресс-конференции представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) многие вопросы относительно природы возникновения коронавирусной инфекции были оставлены без ответов. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Читайте подробнее: Эксперты ВОЗ в Ухане не ответили на многие вопросы — SVT

13:23 11.02.2021

Появление мутировавших вариантов коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 вызывают все большее беспокойство, поскольку их контагиозность до конца не изучена. Однако, похоже, что разработанные вакцины от COVID-19 успешно справляются с новыми штаммами. Об этом в своей авторской статье написала научный корреспондент телеканала SVT Тереза Бергстедт.

Об этом: Существующие вакцины эффективны против мутировавшего SARS-CoV-2 — SVT

13:23 11.02.2021

На военных базах США в Южной Корее продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Читайте подробнее: На базе США в Южной Корее выявили ещё одного носителя коронавируса

13:25 11.02.2021

В последние дни призыв Агентства общественного здравоохранения Швеции к гражданам был однозначен — в период приближающихся спортивных праздников любители активного отдыха должны соблюдать осторожность в местах отдыха, иначе халатное отношение к существующим ограничениям приведет к возникновению третьей волны пандемии коронавируса в стране. Своей оценкой поведения граждан в эфире SVT поделилась министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен.

Подробности в материале: Министр здравоохранения Швеции обеспокоена поведением жителей страны — SVT

13:27 11.02.2021

Администрация лена Эстергётланд, расположенный на балтийском побережье Швеции, недосчиталась в общей сложности двенадцать доз вакцины от COVID-19. Региональные власти не исключают, что они были украдены. Об этом со ссылкой на местное издание Corren сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Читайте подробнее: В шведском Эстергётланде пропали двенадцать доз вакцины от COVID-19

13:28 11.02.2021

В индонезийской педиатрической ассоциации Папуа зафиксировали 1382 случая заражения коронавирусом у детей, сообщает Antara.

Читайте также: Более 1300 детей в провинции Папуа в Индонезии заразились коронавирусом

13:40 11.02.2021

«Мы, создавая вакцину от ковида, смотрим в будущее!», — заявил 11 февраля в Минске Александр Лукашенко, выступая на «Всебелорусском народном собрании» своих сторонников.

По словам Лукашенко, белорусская вакцина от COVID-19 будет создана в том числе и из соображений экономии средств на импорте медикаментов. При этом он похвалил российских специалистов за создание вакцины от коронавируса, отметив, что белорусские учёные тоже создавали российскую вакцину.

Подробности в материале: Лукашенко: Российскую вакцину от COVID создавали белорусские учёные

13:41 11.02.2021

С 14 февраля авиакомпания «Россия» начнет выполнять чартерные рейсы из Казани в Дубай. Авиаперелеты будут выполнять по воскресеньям на воздушных судах Boeing 737−800. Пассажирам, прибывающим в Россию из-за рубежа, необходимо выполнять требования Роспотребнадзора по соблюдению карантинных мер.

Читайте также: Открывается прямой авиарейс из Казани в Дубай

13:45 11.02.2021

В настоящее время в Швеции зарегистрировано еще 69 смертельных случаев, предположительно вызванных побочными эффектами вакцины от COVID-19. Об этом со ссылкой на отчет Государственного фармацевтического управления сообщила газета Fria Tider.

Об этом: В Швеции после вакцинации от COVID-19 скончались 69 человек — Fria Tider

13:47 11.02.2021

Пациент на ИВЛ

13:59 11.02.2021

Вакцина от COVID-19 «Спутник V» может принести России глобальный успех. Новая медицинская разработка станет «мягкой силой», которая сделает РФ победителем в этой сфере, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Подробности в материале: Россия может стать центром «вакцинного» туризма

14:39 11.02.2021

Около 1,5% населения Евросоюза в течение полутора месяцев сделали прививку от коронавируса, хотя темпы вакцинации в странах сообщества существенно различаются. Как сообщает ТАСС, об этом заявил 11 февраля еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе, представляя зимний экономический прогноз Еврокомиссии.

14:41 11.02.2021

«Вакцинация в ЕС стартовала 27 декабря. К настоящему моменту в среднем в Евросоюзе приходится по три укола на 100 человек, хотя ситуация серьезно различается между странами сообщества», — отметил Паоло Джентилони. Это соответствует 1,5% полноценно привитых двумя дозами вакцины.

Еврокомиссар подчеркнул, что ситуация с пандемией в Евросоюзе остается нестабильной и трудно предсказуемой. Он подчеркнул, что результаты вакцинации еще очень незначительны, поэтому карантинные меры будут сохраняться еще длительное время.

Джентилони не исключил, что отдельные целевые ограничительные меры могут оставаться в силе и в 2022 году.

14:41 11.02.2021

«Также может возникнуть целый комплекс новых факторов, которые невозможно учесть в прогнозе. Могут появиться новые штаммы коронавируса, которые могут иметь более высокий уровень распространения, что потенциально приведет к ужесточению карантинных мер и замедлению экономики. Кроме того, в 2021 году возможно проявление более серьезных негативных последствий пандемии, которые уже повлияли на экономику, включая возможный всплеск банкротств, которые были фактически заморожены в условиях приостановки экономической деятельности в 2020 году. Наконец, серьезные различия эпидемической ситуации между странами ЕС могут сохраниться, подрывая единство и функционирование европейского рынка», — сказал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

14:42 11.02.2021

Анализ на коронавирус

14:43 11.02.2021

81-летний мэр польского Жешува Тадеуш Ференц 10 февраля объявил о том, что досрочно покидает свой пост по состоянию здоровья (недавно он дважды лежал в больнице из-за COVID-19). Об этом передает Polskie Radio 24.

Подробности в материале: Мэр польского Жешува подал в отставку

14:58 11.02.2021

9 февраля в формате видеоконференции состоялось 17-е заседание совместного комитета Южной Кореи и Евросоюза. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Читайте подробнее: Представители Южной Кореи и ЕС обсудили вопросы сотрудничества

15:00 11.02.2021

Масочный режим в США. (сс) Chad Davis

15:05 11.02.2021

Почти 1,5% населения Евросоюза сделали прививку от коронавирусной инфекции с конца 2020 года. Об этом еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил 11 февраля на пресс-конференции в Брюсселе, представляя зимний экономический прогноз Еврокомиссии.

Ситуацию с COVID-19 в Евросоюзе он назвал нестабильной и трудно предсказуемой, а промежуточные итоги вакцинации — очень незначительными.

Подробности в материале: В Еврокомиссии назвали долю вакцинированного населения в ЕС

15:05 11.02.2021

Лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон обеспокоен темпами вакцинации населения Швеции от COVID-19. В ходе партийного собрания политик заявил, что все больше и больше людей задаются вопросом, соблюдается ли график вакцинации в Швеции, составленный правительством.

Читайте подробнее: В Швеции раскритиковали темпы вакцинации населения от COVID-19

15:07 11.02.2021

Еврокомиссия улучшила свои прогнозы относительно быстрого восстановление экономики ЕС. Кампания по вакцинации населения от COVID-19 и ослабление ограничений дадут положительный импульс экономике этой осенью. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Читайте подробнее: Экономика Швеции в 2021 году вырастет на 2,7% — Еврокомиссия

15:16 11.02.2021

Швеция и другие страны Евросоюза получат компенсацию за недостающие дозы вакцины от COVID-19 Pfizer/Biontech. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Подробности в материале: Швеция может получить компенсацию из-за задержек с поставками вакцин

15:22 11.02.2021

В Европе снижается заболеваемость COVID-19, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Читайте также: ВОЗ заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в странах Европы

15:27 11.02.2021

Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин нацелен на вакцинацию 1 468 764 медицинских работников, сообщает CNN Indonesia.

Об этом: Минздрав Индонезии нацелен на вакцинацию 1,4 млн медиков

15:40 11.02.2021

Министр обороны Израиля Бенни Ганц призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху созвать уже 11 февраля заседание кабинета министров по коронавирусу, чтобы срочно одобрить использование системы «Зеленый бейдж» (аналог «ковидного паспорта»).

Об этом: Министр обороны Израиля призвал Нетаньяху одобрить «ковид-паспорта»

15:43 11.02.2021

«Все медучреждения должны быть полностью готовы к возможному увеличению числа случаев заболевания», — правительство Киргизии готовится к возможному всплеску заражений COVID.

Читайте подробнее: В Киргизии готовятся к завозу нового штамма коронавируса

15:45 11.02.2021

Министерство здравоохранения Грузии договорилось о поставке 150 тыс. доз вакцины от COVID-19. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 11 февраля рассказала глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге.

Читайте также: В Грузию поставят дополнительную партию вакцины от COVID-19 — минздрав

15:49 11.02.2021

Острова Французской Полинезии — Бора-Бора и Таити — с 10 февраля 2021 года закрыли границы для въезда иностранных туристов.

Читайте подробнее: Острова Французской Полинезии закрывают границы для туристов

15:56 11.02.2021

Вакцина CoronaVac в Бразилии. (сс) Prefeitura de Itapevi — Perfil Oficial

16:10 11.02.2021

Многие студенты-иностранцы предпочли остаться в Нижнем Новгороде и учиться дистанционно, а не возвращаться в свои страны на время карантина.

Подробности в материале: Нижегородские вузы увеличат квоты для студентов-иностранцев

16:51 11.02.2021

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подвёл итоги учения целевой группы турецко-азербайджанского объединенного батальона «Зима-2021». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Подробности в материале: Министр обороны Турции подвёл итоги военных учений с Азербайджаном

16:53 11.02.2021

Объемы экспорта французских вин упали на 13,9% в 2020 году из-за пандемии коронавируса и введения пошлин на ввоз этих напитков администрацией Дональда Трампа в США. Об этом в своем коммюнике сообщила Федерация экспортеров вин и других алкогольных напитков.

Уточняется, что экспорт алкогольных напитков во Франции в целом упал на 19,4% из-за закрытия заведений общественного питания в связи с карантином в странах по всему миру.

Экспорт в США, основной рынок для французских вин, снизился на 18% в 2020 году в основном по причине введения Вашингтоном пошлины в 25% на их ввоз.

Читайте подробнее: Экспорт французских вин упал на 13,9% в 2020 году — эксперты

16:58 11.02.2021

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек во время пресс-конференции представил дальнейшие планы правительства в области ограничительных мер в системе образования. Об этом 11 февраля передает Polskie Radio 24.

По его словам, дистанционное обучение для учеников средних и старших классов продлится как минимум до начала марта.

Читайте подробнее: В Польше отложили возвращение очного обучения в школах до марта

17:29 11.02.2021

В мире выявлено уже порядка 40 тысяч различных мутаций коронавируса SARS-CoV-2, cообщила заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Подробности в материале: В Роспотребнадзоре назвали число выявленных мутаций коронавируса

17:29 11.02.2021

Около 400 палестинцев, жителей Восточного Иерусалима, а также палестинцев, работающих в Израиле, были вакцинированы против COVID-19 10 февраля израильскими медиками. Это стало первым шагом к вакцинации 122 000 палестинцев с Западного берега, работающих в Израиле. Некоторые палестинцы, работающие в секторе здравоохранения, уже прошли вакцинацию, но они представляют собой небольшое меньшинство; подавляющее большинство рабочих занято в строительстве или сельском хозяйстве.

Подробности в материале: В Израиле привили сотни палестинцев с разрешением на работу в стране

17:31 11.02.2021

Вторую дозу вакцины от коронавируса поставили турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану 11 февраля, говорится в его Twitter.

[[[quote-0]]]

Подробности в материале: Эрдоган поставил вторую дозу вакцины от коронавируса