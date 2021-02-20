Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости
Темпы распространения коронавируса в мире замедляются: эксперты ВОЗ фиксируют снижение подтверждённых случаев заражения несколько недель подряд. Между тем специалисты предупреждают об угрозе распространения новых штаммов SARS-CoV-2 — «британского», «южноафриканского» и «бразильского/японского» и надеются, что мутировавшие варианты коронавируса не спровоцируют новой волны пандемии.
Ситуация с коронавирусом в мире неоднозначна: одни страны усиливают ограничения, другие — ослабляют карантинные меры и открывают границы, но все находятся в поиске эффективных вакцин и возлагают надежды на массовую вакцинацию.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 106,9 млн человек, более 2,3 млн умерли.
Распространение мутировавших вариантов коронавируса не спровоцирует новой волны пандемии, но нужна бдительность. Такое мнение высказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в опубликованном 11 февраля интервью газете El Pais.
По его мнению, бдительность важна, так как новые штаммы могут вызвать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции, что усложнит системам здравоохранения некоторых стран возможность справиться с пандемией.
«И, наконец, потому что они [новые штаммы] могут повлиять на эффективность вакцин», — уточнил он.
ТАСС
В результате распространения новых штаммов коронавируса не произойдет новой волны пандемии. Об этом 11 февраля заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью газете El Pais.
Об этом: ВОЗ: распространение новых штаммов SARS-CoV-2 не приведет к новой пандемии
«Мы должны быть честными: 2021 год станет еще одним годом COVID-19, но более управляемым, более предсказуемым», — считает директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коронавирусная инфекция понемногу снижается, но это лишь временное отступление. Об этом главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников сообщил в своём телеграм-канале:
«Да — на планете уже примерно миллиард человек её перенесли (если опираться на данные популяционных исследований о проценте наличия у людей антител), да началась массовая вакцинация. Коллективный иммунитет «на марше», но новый коронавирус никуда уже не уйдёт, просто потеряет звание «нового» и займёт своё место в ряду других разновидностей человеческих коронавирусов. Было четыре, стало пять. (Те четыре разновидности тоже когда-то пришли к человеку от животных.
И наверняка приход каждого ознаменовался похожей вспышкой простудных заболеваний. Только 100 лет назад газеты были заняты другим, даже «испанку» не сразу заметили. Потому и назвали тот грипп «испанкой», что писала об эпидемии только нейтральная Испания)».
Читайте подробнее: Доктор Мясников: «Новый коронавирус никуда уже не уйдёт»
В США можно говорить о прогрессе в борьбе с коронавирусом, сообщила Карисса Этьен, глава Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ — ВОЗ). Об этом 10 февраля пишет CNN.
Читайте также: В США можно говорить о прогрессе в борьбе с COVID-19 — ВОЗ
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили вероятность того, что коронавирус SARS-CoV-2 мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.
Читайте также: В ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года
Надевать сразу две маски для недопущения передачи коронавируса посоветовала американцам глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски. Об этом 10 февраля сообщил телеканал Fox News.
Читайте также: Американцам посоветовали уплотнять маски или носить сразу две
Посол России в Индонезии Людмила Воробьева надеется, что кампания вакцинации от COVID-19 может создать благоприятную ситуацию для ослабления ограничений на поездки как в Индонезию, так и в Россию, сообщает Antara.
Читайте также: Посол РФ в Индонезии надеется на возобновление поездок между странами
За последние сутки в Узбекистане было выявлено 66 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Об этом: В Узбекистане за сутки выявили 66 случаев заражения коронавирусом
Польские прыгуны с трамплина не будут участвовать в индивидуальных и командных соревнованиях чемпионата мира (ЧМ) среди юниоров, который 9 февраля стартовал в Лахти (Финляндия). Об этом сообщила Польская федерация лыжного спорта на странице в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: Польские прыгуны не выступят на ЧМ среди юниоров из-за SARS-CoV-2
Отношение к российской вакцине против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе за последнее время менялось от подозрительного и даже враждебного к почти восторженному, сказал журналистам в Брюсселе постпред России при ЕС Владимир Чижов.
По его мнению, в такой перемене позиции не просто «прозрение», а осознание того, что западные вакцины не гарантируют успех.
«Наверное, за этим стоит не просто прозрение в отношении достоинств нашей вакцины. Пришло осознание, что альтернативные варианты, а именно вакцины западных стран, на поставки которых Еврокомиссия заключила полдюжины контрактов и заплатила авансом 2 миллиарда 700 млн евро, не получив до сих пор адекватного объема поставок в ответ, не гарантируют успех», — цитируют Чижова РИА Новости.
«Мы с интересом наблюдали за тем, как менялось отношение здесь, в Евросоюзе, к российскому препарату, который в течение нескольких месяцев, то есть практически с момента его появления, воспринимался с нескрываемым подозрением, если не сказать враждебностью. И все это теперь сменилось формулировками, что «Спутник V» — крупнейшее научное достижение России чуть ли не со времен запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году», — пояснил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Всплески COVID-19 ещё будут. Об этом главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников сообщил в своём телеграм-канале. Также он поделился информацией о том, что ещё (кроме иммунитета и прививки) помогает бороться с COVID-19.
Подробности в материале: Мясников рассказал об опыте применения интерферона в борьбе с COVID-19
По словам постпреда России при ЕС Владимира Чижова, «в условиях пандемии надо не соперничеством заниматься, не гонку вакцин устраивать, а налаживать широкое международное сотрудничество с целью преодоления пандемии, вести совместную неполитизированную и неидеологизированную борьбу с нашим общим врагом, каковым является этот коронавирус».
На Украине за сутки 124 человека скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19.
Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили более 5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
В Грузии в течение последних суток в ходе 21 890 исследований на SARS-CoV-2 выявили 557 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 11 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 550 носителей коронавируса
Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 682 штрафа за нарушение правил профилактики пандемии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Читайте также: В Грузии за сутки оштрафовали более 680 человек из-за пандемии
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса (КФК), будет доступна в Казахстане к концу февраля этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана. Предполагаемый объем первой поставки составит 90 тыс. доз. В последующем до июля месяца этого года объем производства будет доведен до 2 млн доз. Регистрация вакцины «Спутник V» местного производства запланирована с 15 по 25 февраля.
От 5000 до 15 000 доз вакцины Sputnik V прибудут в Черногорию во второй половине февраля, сообщил заведующий кафедрой патологии человека Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Сергей Болевич.
Читайте подробнее: Черногория ждет российскую вакцину к концу февраля
Процесс доставки вакцины до конечного потребителя состоит из шести этапов. Об этом пишет испанское издание El País.
Каждый понедельник вакцины Pfizer прибывают на фармацевтический склад Bida в Санта-Фе (Гранада) около полудня. Оказавшись внутри, десяток человек, включая сотрудников полиции, медицинских инспекторов и сотрудников министерства иностранных дел Испании, толпятся над ящиками, чтобы узнать, сколько единиц прибыло. И количество каждый раз разное. К ампулам от Puurs (Бельгия) спустя несколько недель присоединились Moderna, а с 6 февраля — AstraZeneca. Склад в Гранаде снабжает всю восточную Андалусию и является одним из двух центров приема и распределения вакцин в автономном сообществе. Выполняет данную функцию не только этот склад, но и остальные, разбросанные по всей Испании. Эти склады действуют как посредники: они принимают грузы, хранят вакцины в морозильных камерах и ежедневно готовят заказы в соответствии с потребностями каждого медицинского округа.
Читайте также: Путешествие вакцины: от прибытия в Испанию до вакцинации — El País
4-й международный фестиваль сериалов CANNESERIES объявил новые даты проведения в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. Мероприятие состоится с 8 по 13 октября 2021 в Каннах параллельно с международным рынком MIPCOM, который запланирован на 11−14 октября.
Фестиваль традиционно проходит весной параллельно с международным рынком MIPTV (только в 2020 году смотр был перенесен и прошел параллельно с осенним MIPCOM Online+). Ранее планировалось, что мероприятие состоится с 9 по 14 апреля 2021 в смешанном формате — в Каннах и на цифровой платформе.
В министерстве иностранных дел Индонезии отметили, что в общей сложности 3155 индонезийских граждан заразились коронавирусом за рубежом, сообщает Kompas.
Читайте также: Более трёх тысяч граждан Индонезии заразились коронавирусом за рубежом
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.
Читайте подробнее: В ВС Южной Кореи за сутки выявили три носителя коронавируса
Правительство Малайзии приняло решение бесплатно вакцинировать от коронавируса иностранных граждан, проживающих в стране, сообщает Antara.
Читайте также: Малайзия будет бесплатно прививать от COVID-19 иностранных граждан
В заморской территории Франции Французская Полинезия был впервые зафиксирован случай заражения «британским» штаммом SARS-CoV-2. Об этом в ходе пресс-конференции 11 февраля сообщил директор медицинского Института Луи Маларде в Паеэте Херве Варе.
Варе уточнил, что первый случай заражения «британским» штаммом был зарегистрирован у полинезийского чиновника, вернувшегося из путешествия на Таити. Чиновник и вся его семья были вынуждены уйти на самоизоляцию по требованию Института Луи Маларде, который занимается анализом всех тестов на коронавирус, взятых у резидентов заморской территории.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля глава инфекционного отделения в больнице Тенон в Париже Жиль Пиалу сообщил в интервью телеканалу BFM TV, что во Франции «стремительно растет» число заражений «британским» штаммом SARS-CoV-2.
Об этом: Во Французской Полинезии впервые выявили «британский» штамм SARS-CoV-2
Высшие духовные лица Грузинской православной церкви (ГПЦ) 11 февраля собрались в патриархии в Тбилиси на заседание Священного синода. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».
Подробности в материале: В Тбилиси началось заседание Священного синода ГПЦ
Губернатор Джакарты Анис Басведан заявил, что в столице низкий уровень смертности от COVID-19, а именно 1,6%, сообщает CNN Indonesia.
Читайте подробнее: В столице Индонезии зафиксирован низкий уровень смертности от COVID-19
Руководство Абхазии открыло границу с Грузией 11 февраля. Об этом, как передает грузинское «Общественное телевидение», сообщила государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани на брифинге.
Читайте подробнее: Абхазия открыла границу с Грузией
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, за сутки в Индонезии выявили 8435 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 8435 случаев заражения коронавирусом
Число новых ежедневных случаев заражения коронавирусом падает в Израиле третий день подряд, по данным минздрава от 11 февраля. За сутки было выявлено 5540 новых случаев заражения. Эта цифра стала самой низкой за последний месяц и лишь немного ниже, чем 5519, зафиксированных 28 декабря.
Читайте подробнее: В Израиле за сутки выявили 5540 случаев заражения SARS-CoV-2
По словам профессора математики Тома Бриттона, если индекс репродукции коронавируса ® возрастет и превысит 1, то властям страны потребуется прибегнуть новые меры защиты для сдерживания распространения инфекции. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT Nyheter.
Читайте также: Профессор рекомендовал ввести в Швеции масочный режим
Власти лена Халланд, расположенного на юго-западном побережье Швеции, не успеют привить от COVID-19 всех взрослых жителей к середине лета текущего года. Об этом говорится в обновленном плане по иммунизации в регионе, сообщает новостное агентство SVT Nyheter.
Подробности в материале: В шведском Халланде не смогут завершить вакцинацию населения вовремя — SVT
Коронавирус на утро 11 февраля (данные университета Хопкинса)
Скончались 2 353 620 человек / заразились 107 316 506
1. США 471 377 / 27 284 458
2. Бразилия 234 850 / 9 659 167
3. Мексика 169 760 / 1 957 889
4. Индия 155 252 / 10 858 371
5. Британия 115 068 / 3 996 833
6. Италия 92 338 / 2 668 266
7. Франция 80 591 / 3 444 888
8. Россия 76 873 / 3 968 228
9. Испания 63 704 / 3 023 601
10. Германия 63 224 / 2 311 297
metronews.ru
В ходе состоявшейся 9 февраля пресс-конференции представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) многие вопросы относительно природы возникновения коронавирусной инфекции были оставлены без ответов. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Читайте подробнее: Эксперты ВОЗ в Ухане не ответили на многие вопросы — SVT
Появление мутировавших вариантов коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 вызывают все большее беспокойство, поскольку их контагиозность до конца не изучена. Однако, похоже, что разработанные вакцины от COVID-19 успешно справляются с новыми штаммами. Об этом в своей авторской статье написала научный корреспондент телеканала SVT Тереза Бергстедт.
Об этом: Существующие вакцины эффективны против мутировавшего SARS-CoV-2 — SVT
На военных базах США в Южной Корее продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).
Читайте подробнее: На базе США в Южной Корее выявили ещё одного носителя коронавируса
В последние дни призыв Агентства общественного здравоохранения Швеции к гражданам был однозначен — в период приближающихся спортивных праздников любители активного отдыха должны соблюдать осторожность в местах отдыха, иначе халатное отношение к существующим ограничениям приведет к возникновению третьей волны пандемии коронавируса в стране. Своей оценкой поведения граждан в эфире SVT поделилась министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен.
Подробности в материале: Министр здравоохранения Швеции обеспокоена поведением жителей страны — SVT
Администрация лена Эстергётланд, расположенный на балтийском побережье Швеции, недосчиталась в общей сложности двенадцать доз вакцины от COVID-19. Региональные власти не исключают, что они были украдены. Об этом со ссылкой на местное издание Corren сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Читайте подробнее: В шведском Эстергётланде пропали двенадцать доз вакцины от COVID-19
В индонезийской педиатрической ассоциации Папуа зафиксировали 1382 случая заражения коронавирусом у детей, сообщает Antara.
Читайте также: Более 1300 детей в провинции Папуа в Индонезии заразились коронавирусом
«Мы, создавая вакцину от ковида, смотрим в будущее!», — заявил 11 февраля в Минске Александр Лукашенко, выступая на «Всебелорусском народном собрании» своих сторонников.
По словам Лукашенко, белорусская вакцина от COVID-19 будет создана в том числе и из соображений экономии средств на импорте медикаментов. При этом он похвалил российских специалистов за создание вакцины от коронавируса, отметив, что белорусские учёные тоже создавали российскую вакцину.
Подробности в материале: Лукашенко: Российскую вакцину от COVID создавали белорусские учёные
С 14 февраля авиакомпания «Россия» начнет выполнять чартерные рейсы из Казани в Дубай. Авиаперелеты будут выполнять по воскресеньям на воздушных судах Boeing 737−800. Пассажирам, прибывающим в Россию из-за рубежа, необходимо выполнять требования Роспотребнадзора по соблюдению карантинных мер.
Читайте также: Открывается прямой авиарейс из Казани в Дубай
В настоящее время в Швеции зарегистрировано еще 69 смертельных случаев, предположительно вызванных побочными эффектами вакцины от COVID-19. Об этом со ссылкой на отчет Государственного фармацевтического управления сообщила газета Fria Tider.
Об этом: В Швеции после вакцинации от COVID-19 скончались 69 человек — Fria Tider
Вакцина от COVID-19 «Спутник V» может принести России глобальный успех. Новая медицинская разработка станет «мягкой силой», которая сделает РФ победителем в этой сфере, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Подробности в материале: Россия может стать центром «вакцинного» туризма
Около 1,5% населения Евросоюза в течение полутора месяцев сделали прививку от коронавируса, хотя темпы вакцинации в странах сообщества существенно различаются. Как сообщает ТАСС, об этом заявил 11 февраля еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе, представляя зимний экономический прогноз Еврокомиссии.
«Вакцинация в ЕС стартовала 27 декабря. К настоящему моменту в среднем в Евросоюзе приходится по три укола на 100 человек, хотя ситуация серьезно различается между странами сообщества», — отметил Паоло Джентилони. Это соответствует 1,5% полноценно привитых двумя дозами вакцины.
Еврокомиссар подчеркнул, что ситуация с пандемией в Евросоюзе остается нестабильной и трудно предсказуемой. Он подчеркнул, что результаты вакцинации еще очень незначительны, поэтому карантинные меры будут сохраняться еще длительное время.
Джентилони не исключил, что отдельные целевые ограничительные меры могут оставаться в силе и в 2022 году.
«Также может возникнуть целый комплекс новых факторов, которые невозможно учесть в прогнозе. Могут появиться новые штаммы коронавируса, которые могут иметь более высокий уровень распространения, что потенциально приведет к ужесточению карантинных мер и замедлению экономики. Кроме того, в 2021 году возможно проявление более серьезных негативных последствий пандемии, которые уже повлияли на экономику, включая возможный всплеск банкротств, которые были фактически заморожены в условиях приостановки экономической деятельности в 2020 году. Наконец, серьезные различия эпидемической ситуации между странами ЕС могут сохраниться, подрывая единство и функционирование европейского рынка», — сказал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.
81-летний мэр польского Жешува Тадеуш Ференц 10 февраля объявил о том, что досрочно покидает свой пост по состоянию здоровья (недавно он дважды лежал в больнице из-за COVID-19). Об этом передает Polskie Radio 24.
Подробности в материале: Мэр польского Жешува подал в отставку
9 февраля в формате видеоконференции состоялось 17-е заседание совместного комитета Южной Кореи и Евросоюза. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Читайте подробнее: Представители Южной Кореи и ЕС обсудили вопросы сотрудничества
Почти 1,5% населения Евросоюза сделали прививку от коронавирусной инфекции с конца 2020 года. Об этом еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил 11 февраля на пресс-конференции в Брюсселе, представляя зимний экономический прогноз Еврокомиссии.
Ситуацию с COVID-19 в Евросоюзе он назвал нестабильной и трудно предсказуемой, а промежуточные итоги вакцинации — очень незначительными.
Подробности в материале: В Еврокомиссии назвали долю вакцинированного населения в ЕС
Лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон обеспокоен темпами вакцинации населения Швеции от COVID-19. В ходе партийного собрания политик заявил, что все больше и больше людей задаются вопросом, соблюдается ли график вакцинации в Швеции, составленный правительством.
Читайте подробнее: В Швеции раскритиковали темпы вакцинации населения от COVID-19
Еврокомиссия улучшила свои прогнозы относительно быстрого восстановление экономики ЕС. Кампания по вакцинации населения от COVID-19 и ослабление ограничений дадут положительный импульс экономике этой осенью. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Читайте подробнее: Экономика Швеции в 2021 году вырастет на 2,7% — Еврокомиссия
Швеция и другие страны Евросоюза получат компенсацию за недостающие дозы вакцины от COVID-19 Pfizer/Biontech. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.
Подробности в материале: Швеция может получить компенсацию из-за задержек с поставками вакцин
В Европе снижается заболеваемость COVID-19, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Читайте также: ВОЗ заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в странах Европы
Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин нацелен на вакцинацию 1 468 764 медицинских работников, сообщает CNN Indonesia.
Об этом: Минздрав Индонезии нацелен на вакцинацию 1,4 млн медиков
Министр обороны Израиля Бенни Ганц призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху созвать уже 11 февраля заседание кабинета министров по коронавирусу, чтобы срочно одобрить использование системы «Зеленый бейдж» (аналог «ковидного паспорта»).
Об этом: Министр обороны Израиля призвал Нетаньяху одобрить «ковид-паспорта»
«Все медучреждения должны быть полностью готовы к возможному увеличению числа случаев заболевания», — правительство Киргизии готовится к возможному всплеску заражений COVID.
Читайте подробнее: В Киргизии готовятся к завозу нового штамма коронавируса
Министерство здравоохранения Грузии договорилось о поставке 150 тыс. доз вакцины от COVID-19. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 11 февраля рассказала глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге.
Читайте также: В Грузию поставят дополнительную партию вакцины от COVID-19 — минздрав
Острова Французской Полинезии — Бора-Бора и Таити — с 10 февраля 2021 года закрыли границы для въезда иностранных туристов.
Читайте подробнее: Острова Французской Полинезии закрывают границы для туристов
Многие студенты-иностранцы предпочли остаться в Нижнем Новгороде и учиться дистанционно, а не возвращаться в свои страны на время карантина.
Подробности в материале: Нижегородские вузы увеличат квоты для студентов-иностранцев
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подвёл итоги учения целевой группы турецко-азербайджанского объединенного батальона «Зима-2021». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.
Подробности в материале: Министр обороны Турции подвёл итоги военных учений с Азербайджаном
Объемы экспорта французских вин упали на 13,9% в 2020 году из-за пандемии коронавируса и введения пошлин на ввоз этих напитков администрацией Дональда Трампа в США. Об этом в своем коммюнике сообщила Федерация экспортеров вин и других алкогольных напитков.
Уточняется, что экспорт алкогольных напитков во Франции в целом упал на 19,4% из-за закрытия заведений общественного питания в связи с карантином в странах по всему миру.
Экспорт в США, основной рынок для французских вин, снизился на 18% в 2020 году в основном по причине введения Вашингтоном пошлины в 25% на их ввоз.
Читайте подробнее: Экспорт французских вин упал на 13,9% в 2020 году — эксперты
Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек во время пресс-конференции представил дальнейшие планы правительства в области ограничительных мер в системе образования. Об этом 11 февраля передает Polskie Radio 24.
По его словам, дистанционное обучение для учеников средних и старших классов продлится как минимум до начала марта.
Читайте подробнее: В Польше отложили возвращение очного обучения в школах до марта
В мире выявлено уже порядка 40 тысяч различных мутаций коронавируса SARS-CoV-2, cообщила заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Подробности в материале: В Роспотребнадзоре назвали число выявленных мутаций коронавируса
Около 400 палестинцев, жителей Восточного Иерусалима, а также палестинцев, работающих в Израиле, были вакцинированы против COVID-19 10 февраля израильскими медиками. Это стало первым шагом к вакцинации 122 000 палестинцев с Западного берега, работающих в Израиле. Некоторые палестинцы, работающие в секторе здравоохранения, уже прошли вакцинацию, но они представляют собой небольшое меньшинство; подавляющее большинство рабочих занято в строительстве или сельском хозяйстве.
Подробности в материале: В Израиле привили сотни палестинцев с разрешением на работу в стране
Вторую дозу вакцины от коронавируса поставили турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану 11 февраля, говорится в его Twitter.
Подробности в материале: Эрдоган поставил вторую дозу вакцины от коронавируса
Случаи повторного выявления коронавируса являются редкими и зачастую объясняются длительным течением заболевания у пациента, заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Подробности в материале: В Роспотребнадзоре рассказали о случаях повторного заболевания COVID-19
Британско-шведская компания AstraZeneca планирует к осени 2021 года начать производство вакцин против новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2, сообщили в пресс-службе компании.
Об этом: AstraZeneca разрабатывает вакцины против новых штаммов коронавируса
Три крупных торговых центра Израиля открыли свои двери для клиентов, тем самым выполнив свою угрозу нарушить национальный локдаун, который оставлял их закрытыми более месяца в текущем году и большую часть прошлого года. Торговые центры, расположенные в Бат-Яме, Кармиэле и Петах-Тикве, применили свои собственные санитарные стандарты для повторного открытия, стремясь предотвратить превращение этих объектов в центры вирусной инфекции.
Министерство здравоохранения Израиля намерено стимулировать как можно большее число граждан привиться от ковида с помощью определенного рода давления, сообщил 12-й канал 10 февраля.
Идея чиновников состоит в том, чтобы вернуть в ближайшем будущем определенные виды досуга, но сделать их труднодоступными для тех, кто не получил прививок. Так, замышляется ограничить доступ в спортивные залы, отели, рестораны, на культурные и спортивные мероприятия для тех, кто отказывается от вакцинации, в то время как привитые смогут свободно входить в эти места.
Читайте подробнее: Изощрённые способы принудить людей к прививке придумывают в Израиле
В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 44 человека. Данная информация была опубликована 11 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.
Читайте подробнее: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 44 человека
Исследователи Оксфордского университета выяснили, что распространенное лекарство от астмы может значительно сократить госпитализацию, симптомы и время восстановления среди COVID-19, если принимать его в течение недели после появления симптомов. Об этом сообщает Reuters 10 февраля.
Читайте подробнее: Учёные нашли помогающее ковид-пациентам лекарство от астмы
Правительство автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча приняло решение вновь разрешить работу ресторанов, баров и кафе. Об этом сообщила газета El País.
Об этом: В испанской Кастилии-Ла-Манча возобновят работу кафе и рестораны
Правительство Страны Басков рассматривает возможности отвода судьи, разрешившего открытие баров и ресторанов на фоне пандемии после его высказывания о работе эпидемиологов. Об этом сообщила газета El País.
Читайте подробнее: В Стране Басков намерены отстранить судью, разрешившего открытие ресторанов
По данным на11 февраля, в Италии умерли 92 729человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на391 (днем ранее— на 336).
Число подтвержденных носителей выросло на15 146(днем ранее — на12 956).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 683 403 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены405 019человек — на5092 меньше, чем днем ранее.
Читайте также: Коронавирус в Италии: число заражённых снизилось до 400 тысяч
Снимать ограничения на перемещения между регионами Италии преждевременно, заявил заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.Перейти к снятию основных ограничений можно будет тогда, когда новые штаммы вируса перестанут активно циркулировать по стране, а большинство населения получат прививки, отметил он. Пока этого нет, продвигаться в снятии ограничений нужно медленно и будучи готовым в любой момент сделать «шаг назад», полагает Силери.
Читайте подробнее: Снимать ограничения на перемещения по Италии еще рано — минздрав
В римском аэропорту Леонардо да Винчи («Фьюмичино») 11 февраля открылся пункт вакцинации от коронавируса.Это первый подобный пункт на объектах транспортной инфраструктуры Италии.
Читайте также: В Риме открыт первый в Италии «аэропортовый» пункт вакцинации
Первые 249 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca доставлены в Италию и привезены во все регионы страны.В большинстве регионов использовать данную вакцину начнут в конце недели, 13−14 февраля. Министерство здравоохранения Италии рекомендовало ее к использованию исключительно гражданам в возрасте от 18 до 55 лет, пребывающим в добром здравии.
Читайте также: Вакцину AstraZeneca привезли во все регионы Италии
Доля граждан Италии, готовых привиться от коронавируса, выросла до 80%, таковы данные социологического опроса Ipsos. Отмечается, что в сравнении с декабрем 2020 года доля желающих привиться выросла сразу на 28%.54% граждан страны «абсолютно уверены» в своем намерении получить вакцину, 26% — «скорее уверены».
Читайте также: Доля итальянцев, желающих привиться от коронавируса, выросла на 28%
Главы регионов Италии на встрече с чиновниками правительства поддержали предложение продлить ограничения на перемещения между регионами.Министр по делам регионов Франческо Боччья отметил, что губернаторы в этом вопросе высказались «в высшей степени ответственно».Ранее в министерстве здравоохранения Италии заявили, что снимать основные ограничения еще рано, к этому можно будет перейти после того, как большинство населения будет привито, а новые штаммы вируса перестанут циркулировать по стране.
Об этом: Губернаторы Италии готовы сохранить ограничения на поездки между регионами
В регионах Италии начали прививать от коронавируса сотрудников полиции и работников пожарной службы. Ранее, в январе 2021 года, начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.
Об этом: Очередь на прививки от коронавируса дошла до полицейских Италии
Глава итальянского региона Кампанья (Неаполь) Винченцо Де Лука обратился к министерству здравоохранения страны с просьбой принять новые меры по недопущению массовых гуляний в городах страны.
В Кампанье ситуация с коронавирусом ухудшается, констатировал губернатор. Ежедневно выявляется в среднем чуть более тысячи новых зараженных.
Учитывая, что 13−14 февраля в «обычный» год в Неаполе происходило бы массовое празднование дня святого Валентина, а также карнавал, следует не допустить, чтобы такие гуляния, чреватые очередной вспышкой вируса, произошли в нынешнем году, сказал Де Лука.
Читайте также: Губернатор Неаполя намерен не допустить толп в день святого Валентина
В Великобритании за последние сутки зафиксировано 13 494 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 678 пациентов с COVID-19, сообщает правительство Соединённого Королевства.
Читайте подробнее: В Великобритании за сутки выявлено 13,5 тысячи инфицированных SARS-CoV-2
В мире за последние сутки у 413 858 человек была выявлена коронавирусная инфекция, скончались ещё по меньшей мере 12 787 больных COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 400 тысяч носителей коронавируса
Власти Словении приняли решение о значительном ослаблении ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса, сообщил министр внутренних дел страны Алеш Хойс.
Подробности в материале: Словения ослабляет ограничительные меры по COVID-19
Словения уже за полтора месяца вакцинации от коронавируса обезопасила два процента своего населения, а премьер-министр Словении Янез Янша написал в своём профиле в социальной сети. Он добавил, что готов закупить также другую доступную вакцину, наряду с той, которую уже используют, но только в том случае, если ее одобрит Европейское агенство по лекарственным средствам. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.
Подробности в материале: Премьер-министр Словении рассказал о выборе вакцины от коронавируса
В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6340 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 25 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 11 февраля.
Читайте также: В Хорватии зафиксировано 376 новых случаев заражения коронавирусом
В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 427 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 11 февраля.
Об этом: В Боснии и Герцеговине выявлено 427 новых случаев заражения коронавирусом
Во Франции всего за время пандемии умерли 80 803 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 360 пациентов. Об этом в четверг, 11 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы.
Подробности в материале: Во Франции за сутки от COVID-19 скончались 360 человек
В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 2062 проведённых ПЦР-тестов, выявили 584 новых случая коронавирусной инфекции, еще 8 человек скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 11 февраля.
Читайте также: В Черногории зафиксировано 584 новых случая заражения коронавирусом
В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 12 547 проведённых ПЦР-тестов, выявили 2000 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключен 141 пациент. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 11 февраля.
Читайте также: В Сербии зафиксировано две тысячи новых случаев COVID-19
Страны Европейского Союза окончательно одобрили создание механизма восстановления и повышения устойчивости (RRF) общим объёмом €672,5 млрд, сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Читайте также: Евросоюз согласовал фонд восстановления экономики после пандемии
В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 130 313 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7590 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 94 человека скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 11 февраля.
Подробности в материале: В Турции зафиксировано 7,5 тыс. новых случаев COVID-19
Заявление представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович о том, что она привилась одной из двух утвержденных в стране вакцин от COVID-19, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 11 февраля в социальной сети Facebook.
Об этом: В сети обсудили решение представителя ВОЗ привиться российской вакциной
Материал журналиста Ишана Тарура в американской газете The Washington Post о том, что вакцина от коронавируса «Спутник V» может принести России глобальный успех, вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 11 февраля в социальной сети Facebook.
Об этом: В сети обсудили оценку американского журналиста вакцины «Спутник V»
Институт лекарственных средств и медицинских изделий (CINMED) Черногории 11 февраля разрешил поставки в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе ведомства.
Подробности в материале: В Черногории одобрили поставки вакцины «Спутник V»
Инициативу правительства Чехии, которая предполагает продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса в стране до 16 марта, отказался одобрить парламент государства. Об этом 11 февраля передает Чешское телевидение.
Читайте подробнее: Парламент Чехии решил не продлевать режим ЧС из-за коронавируса
США смогут до конца июля привить вакциной от нового коронавируса 300 млн американцев. Об этом президент США Джо Байден заявил 11 февраля во время выступления в Национальных институтах здравоохранения (NIH).
Об этом: Байден заявил о способности США к августу вакцинировать 300 млн американцев
Решение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля запретить регистрировать в стране вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные или произведенные в России, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 11 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: В сети обсудили запрет в регистрации «Спутник V» на Украине
Первую дозу российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» получил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица. Об этом он заявил 11 февраля в интервью Россотрудничеству.
Российскую вакцину «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции начали использовать в Венгрии, 11 февраля сообщается на сайте венгерского правительства.
Подробности в материале: В Венгрии начали вакцинацию российским препаратом «Спутник V»
Правительство Испании приняло решение о недопустимости применения вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca среди лиц старше 55 лет. Однако администрации автономных сообществ ставят под сомнения решение центральных властей. Об этом сообщила газета El País.
Читайте также: В Испании попытаются оспорить порядок применения вакцины AstraZeneca
В ходе пресс-конференции министр образования Испании Исабель Селаа заявила, что только 1,4% школьных классов в настоящее время отправлены на карантин, несмотря на общенациональный всплеск роста числа случаев заражением коронавирусом после рождественских каникул. Об этом сообщила газета El País.
Об этом: В Испании 1,4% школьных классов отправлены на карантин
В то время как в ряде регионов Испании намерены ослабить меры по борьбе с коронавирусом из-за недавнего снижения числа случаев заражений, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предостерегли испанские власти от преждевременной отмены карантинных ограничений. Об этом сообщила газета El País.
Об этом: ВОЗ предостерегла Испанию от преждевременного послабления ограничений
Согласно последнему отчету министерства здравоохранения Испании, 2,2 миллиона человек подверглись процедуре вакцинации от COVID-19. 889 683 человека получили две дозы препарата. Об этом сообщила газета El País.
Подробности в материале: В Испании от COVID-19 вакцинированы 2,2 млн человек
Еще 54 742 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за последние сутки зафиксировали в Бразилии, после чего их общее количество достигло 9 713 909. Об этом 11 февраля сообщается на сайте минздрава страны.
Подробности в материале: В Бразилии выявили более 54,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
В США перед матчами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) все игроки с 12 февраля будут в обязательном порядке проходить дополнительное экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Читайте подробнее: В НХЛ ввели экспресс-тестирование на COVID-19 перед матчами
Матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) из-за введения жёсткого карантина в штате Виктория не будут приостановлены — их проведение продолжится без зрителей. Об этом со ссылкой на представителя оргкомитета турнира 12 февраля сообщает агентство France-Presse (AFP).
Читайте подробнее: Матчи Australian Open из-за карантина продолжатся без зрителей
Среди врачей до сих пор широко распространено мнение о лабораторной природе SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя заявление ВОЗ о вероятных способах попадания коронавируса к человеку, он пояснил:
«Многие из докторов считают, что вирус, вызывающий заболевание с настолько необычным и многочисленным набором симптомов и последствий, отличающийся крайне «злым» течением, просто не мог возникнуть естественным путем.
Ранее известный коронавирус всегда воспринимался достаточно безобидным, и в учебниках для студентов его описанию было посвящено всего несколько предложений. Клиницистов смущает, как подобный вирус практически в одночасье без каких-либо предпосылок мог превратиться в монстра.
В настоящее время определить точное происхождение опасного вируса не представляется возможным, потому и идет рассмотрение различных гипотез. Лично я склоняюсь к версии о существовании до начала эпидемии неисследованного природного очага коронавирусной инфекции среди животных, где в благоприятных для этого условиях и произошло накопление столь опасных свойств и характеристик вируса».
Читайте подробнее: Врач сомневается в лабораторной природе коронавируса
За истекшие сутки на территории Казахстана был выявлен 951 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает минздрав страны.
Об этом: В Казахстане число выявленных носителей коронавируса превысило 200 тыс
11 февраля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 65 иранцев погибли в результате заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) за последние 24 часа, в связи с чем общее число смертей достигло 58 751. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Читайте подробнее: В Иране за сутки COVID-19 унёс жизни 65 человек
В Южной Корее за минувшие сутки выявили 403 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили свыше 400 носителей коронавируса
Гражданские активисты провели в Тбилиси в ночь с 11 на 12 февраля акцию протеста, выступая против карантинных мер. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».
Читайте подробнее: В Тбилиси прошла акция протеста
Статистические данные университета Джонса Хопкинса показали, что на Индонезию приходится 1,11% случаев COVID-19 в мире, сообщает Antara.
Читайте подробнее: Индонезия занимает 19-е место в мире по числу носителей коронавируса
Конституционный суд (КС) Грузии 11 февраля рассмотрел иски к правительству страны, в которых гражданские активисты пытались обжаловать введение карантинных ограничений, и признал действия властей законными. Заключение было обнародовано на сайте КС.
Подробности в материале: Конституционный суд Грузии признал законными карантинные ограничения
За последние 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 6,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
Об этом: В Колумбии за сутки выявили свыше 6,2 тыс. носителей коронавируса
11 февраля министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что Исламская Республика в ближайшее время превратится в крупный центр производства вакцин от COVID-19 в регионе и один из основных экспортеров вакцин. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Об этом: Министр: Иран станет крупным центром производства вакцин от COVID-19
В США ограничения, установленные системой сбалансированного распределения вакцин, могут быть сняты уже к апрелю и любой американец сможет получить вакцину, чтобы защититься от COVID-19, сообщил Энтони Фаучи, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США. Об этом 11 февраля передает NBC.
Читайте подробнее: Энтони Фаучи: «открытый сезон» вакцинации в США начнется с апреля
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 54,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает минздрав страны.
Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили свыше 54,7 тыс. носителей SARS-CoV-2
Правительство Грузии не планирует в ближайшее время отменять запрет открываться зимним курортам. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 11 февраля заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.
Об этом: В Грузии пока не планируется открытие горнолыжных курортов — минздрав
Режим действия по выходным дням комендантского часа, который был введен в Латвии из-за пандемии коронавируса, отменен. Об этом 12 февраля сообщает издание Delfi.
Об этом: В Латвии отменили связанный с пандемией комендантский час
За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 9860 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
Читайте подробнее: В Германии за сутки выявили 9,8 тыс. носителей коронавируса
В праздник Нового года по лунному календарю президент Южной КореиМун Чжэ Инвыразил надежду на то, что рано или поздно наступит день, когда жители страны смогут снять маски и вернуться к нормальной жизни. Об этом глава государства сообщил в новогоднем видеообращении.
Читайте тподробнее: Глава Южной Кореи поздравил жителей с Новым годом по лунному календарю
За сутки на Украине скончались 116 пациентов, болевших COVID-19.
Об этом: На Украине за сутки выявили 4773 случая заражения коронавирусом
В Грузии в течение последних суток в ходе 24 359 исследований на SARS-CoV-2 выявили 507 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 12 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 500 носителей коронавируса
Украинские медработники первыми получат вакцину от COVID-19. Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.
Читайте подробнее: Главный санврач Украины рассказал, кого первым вакцинируют от COVID-19
Финские власти анонсировали ограничение движения в ночные часы в период с 19 по 25 февраля через международные пограничные пункты на границе с Россией. Это сделано из-за того, что на этих пунктах в указанное время не будет медицинских работников для тестирования въезжающих на коронавирус.
Подробности в материале: Финские власти ограничат ночное движение на границе с Россией
Четвёртый рейс Aerolineas Argentinas, вылетевший 10 февраля в Москву, чтобы доставить новую партию вакцины «Спутник V», задерживается из-за снежной бури. Об этом изданию La Nacion сообщают источники в авиакомпании.
Метель, пришедшая в центральный регион России, осложнила процесс загрузки вакцины от коронавируса в самолет, и предполагается, что он вылетит в 5 часов утра из Москвы (11 часов утра в пятницу в Аргентине) и прибудет в международный аэропорт «Эсейса» утром 13 февраля.
Читайте также: СМИ: обратный рейс из Москвы в Аргентину со «Спутником V» задерживается
55 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 11 февраля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Читайте также: В Абхазии за сутки выявили более 50 носителей коронавируса
Депутат Европейского парламента от польской правящей партии «Право и справедливость» Рышард Чарнецкий заявил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен должна нести ответственность за проблемы с поставками вакцин от COVID-19 в страны ЕС. Об этом передает Polskie Radio 24.
«За провалы в поставках вакцин отвечают не обстоятельства, как в Брюсселе принято считать, а конкретные люди. Как они договаривались с поставщиками, что во многих странах Союза фактически сорваны планы по вакцинации населения? С вакцинами для спасения жизней европейцев обращаются как с цементом, молоком или клубникой: есть поставки — хорошо, нет — ничего страшного», — заявил евродепутат журналистам.
Читайте подробнее: В Польше напомнили главе Еврокомиссии о проблемах с поставками вакцин
В ходе 556 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 125 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили более 120 случаев заражения коронавирусом
Вторая партия вакцины от COVID-19 «Спутник V», созданной в России, направлена в столицу Ирана — Тегеран. Об этом 12 февраля сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали, его слова приводит агентство IRNA.
Подробности в материале: В Иран отправили вторую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V»
Автосалон в Лос-Анджелесе (Los Angeles Auto Show 2021) перенесён на 19 ноября 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Читайте также: Автосалон в Лос-Анджелесе перенесли из-за пандемии
За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 250 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает минздрав ДНР.
Читайте также: В ДНР за сутки выявили 250 новых носителей коронавируса
Кубинские специалисты по-прежнему прогнозируют высокий уровень заболеваемости COVID-19, поэтому сегодня страна уделяет приоритетное внимание этой проблеме, а именно — возможностям больниц и крупномасштабному распространению вакцин. Об этом сообщает Prensa Latina.
На последних заседаниях национальной рабочей группы власти страны настаивали на необходимости улучшить активные исследования, первичную медико-санитарную помощь, а также ускорить доставку результатов ПЦР-тестов.
Читайте также: Prensa Latina: стратегия Кубы по борьбе с пандемией
Российский препарат «Спутник V» вошёл в тройку наиболее популярных во всём мире вакцин от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.
«Регистрация в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: «Спутник V» вошёл в тройку самых популярных в мире вакцин от COVID-19
Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» одобрили к применению Черногория и Сент-Винсент и Гренадины. Об этом 12 февраля сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Читайте подробнее: В РФПИ заявили о регистрации «Спутника V» ещё в двух странах
По данным правительства Индонезии, за сутки в стране выявили 9869 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
Читайте подробнее: В Индонезии подтвердили 1,2 млн случаев заражения коронавирусом
В ближайшее время на территории Евросоюза будут одобрены по крайней мере еще три вакцины от COVID-19. Испытания данных препаратов в той или иной степени проходят на территории Испании. В случаи их одобрения регулятором Испании рассчитывает получить 100 миллионов дополнительных доз. Об этом сообщила газета El País.
Читайте подробнее: В Испании надеются на одобрение в ЕС еще трех новых вакцин от COVID-19
Последние семь дней были худшими с точки зрения смертности от COVID-19 с момента первой волны пандемии в Испании весной 2020 года. Согласно последнему отчету министерства здравоохранения Испании, опубликованному 11 февраля, за прошедшую неделю от COVID-19 скончались 3 415 человек, что на 11,35% больше по сравнению с неделей ранее. Об этом сообщила газета El País.
Читайте также: За неделю уровень смертность от COVID-19 в Испании вырос на 11%
За прошедший год в отделениях интенсивной терапии испанских больниц было развернуто порядка 6 000 дополнительных коек. Отмечается, что одним из препятствием на пути к мобилизации ресурсов для борьбы с пандемией коронавируса стала острая нехватка врачей и медсестер для работы в отделениях реанимации. Об этом сообщила газета El País.
Читайте подробнее: В Испании за 2020 год развернули более 6000 реанимационных коек
Известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», потому что считает ее самой надежной. Об этом он заявил в интервью «Россотрудничеству» 12 февраля.
Кустурица уже сделал первый укол, следующий сделает 17 февраля. По его словам, головная боль была единственным побочным эффектом после введения первой фазы препарата.
Подробности в материале: Кустурица: Белградская элита верит в «Пфайзер», 80% сербов — в «Спутник»
В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что еще один индонезийский гражданин заразился коронавирусом за границей, сообщает Kompas.
Об этом: Коронавирус обнаружили у ещё одного гражданина Индонезии за рубежом
Глава рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Индонезии Дони Монардо вылечился от COVID-19, сообщает Kompas.
Читайте также: Глава по борьбе с коронавирусом в Индонезии вылечился от COVID-19
После возобновления очного обучения во всех школах Грузии более 35 тыс. школьников, по заявкам их родителей, будут учиться дистанционно. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 12 февраля рассказала замглавы минобразования Грузии Екатерина Дгебуадзе на брифинге.
Подробности в материале: В Грузии 12% школьников оставят на дистанционном обучении — минобразования
За время пандемии в вооружённых силах Украины 43 человека скончались из-за последствий заражения коронавирусом.
Читайте также: В ВСУ за сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом
Вакцинация 70% взрослого населения Евросоюза предполагается не «к лету» 2021 года, а к концу сентября. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 12 февраля, уточняя цель стратегии вакцинации ЕС.
«Мы поставили задачу вакцинировать 70% населения ЕС к концу лета, а лето, как вы знаете, заканчивается 21 сентября», — сказала фон дер Ляйен, подразумевая астрономическое, а не календарное лето, истекающее в день осеннего равноденствия.
Об этом: В ЕК уточнили сроки вакцинации 70% взрослого населения
Так называемая стратегия правительства Швеции по борьбе с пандемией коронавируса ставит граждан в условия «эксперимента». Об этом заявила исследователь в области экспериментальной легочной медицины Оса Уилок в эфире телеканала TV4 Nyhetsmorgon.
Читайте также: В Швеции раскритиковали стратегию правительства по борьбе с пандемией
В настоящее время в Швеции отсутствуют возможности ослабить карантинные ограничения. Как заявили в Агентстве общественного здравоохранения (FHM), это связано с риском возникновения новой волны пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Fria Tider.
Об этом: В Швеции нет возможности ослабить коронавирусные ограничения — Fria Tider
Деньги должны быть выплачены 5 297 медицинским работникам Киргизии за их участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и лечении пациентов, у которых диагностировали COVID19.
Об этом: Миллион долларов выделили на компенсации медикам в Киргизии
Профессор Каролинского института Йонас Ф. Людвигссон прекращает исследования о COVID-19 после того, как в его адрес стали поступать угрозы. Поводом послужила его научная работа, выводом которой стало заключение о том, что учителя начальной школы имеют более низкий риск тяжелого протекания COVID-19, чем остальные группы взрослого населения. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Подробности в материале: В Швеции профессор сообщил об угрозах из-за научной работы
В настоящее время администрация Стокгольмского региона требует, чтобы центральные власти Швеции повлияли на производителей вакцин от COVID-19, чтобы те в свою очередь предоставили четкий график поставок препарата. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Читайте также: В Швеции призвали «повлиять» на производителей вакцин от COVID-19
За минувшие 24 часа на территории Ирана было выявлено почти 7,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и поэтому их общее число превысило 1,5 млн. Об этом 12 февраля сообщила глава департамента по связям с общественностью иранского минздрава Сима Садат Лари, ее слова приводит агентство ISNA.
Читайте также: В Иране число выявленных носителей коронавируса превысило 1,5 млн
Президент Сербии Александр Вучич 12 февраля принял посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко и обсудил с ним возможности для производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на производственных мощностях в Сербии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сербского президента.
Вучич подчеркнул, что между Сербией и Россией установились крепкие дружеские отношения, которые прошли проверку многими испытаниями, в том числе сейчас, во время пандемии коронавируса.
Читайте также: Вучич обсудил с послом России производство «Спутник V» в Сербии
Монголия планирует вакцинировать 60% населения (более 2 млн человек). Власти страны ведут переговоры с Китаем, Россией, Индией и Японией с целью получения вакцины от коронавируса.
Читайте подробнее: Всемирный банк даст деньги на закупку вакцины для Монголии
Вакцина от COVID-19 «Спутник V» прошла регистрацию для применения на территории Казахстана. Об этом сообщает официальный аккаунт разработчика препарата в Twitter.
Читайте также: Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Казахстане
Власти Филиппин разрешат кинотеатрам и развлекательным заведениям в стране возобновить свою работу, сообщает Antara.
Читайте также: На Филиппинах вновь откроют кинотеатры и развлекательные заведения
В ходе состоявшего 12 февраля заседания правительства Швеции было принято решение о введение ограничений в отношении правил работы междугороднего общественного транспорта. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Об этом: Правительство Швеции ужесточило порядок передвижения граждан по стране
В Вашингтоне зафиксированы четыре штамма вируса SARS-CoV-2, три из которых являются «британской» мутацией, а один, «южноафриканской». Об этом говорится в заявлении, распространённом центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, пишет 11 февраля NBC.
Подробности в материале: В Вашингтоне обнаружили новые штаммы COVID-19
Президент Чехии Милош Земан получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил его пресс-секретарь Йиржи Овчачек.
Читайте также: Президент Чехии получил вторую дозу вакцины от COVID-19
В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6340 проведённых ПЦР-тестов, было подтвержден 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 19 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 12 февраля.
Подробности в материале: В Хорватии зафиксирован 371 новый случай заражения коронавирусом
В Черногории снова зарегистрировано двузначное число смертей от последствий COVID-19 и более 500 новых выявленных случаев. К 15:00 12 февраля умерли 11 пациентов: пятеро из Подгорицы, двое из Ульциня и по одному из Будвы, Цетинье, Херцег-Нови и Жабляка, самому младшему из умерших было 43 года, а самому старшему — 90 лет.
Об этом: В Черногории растет ежедневное число смертей от COVID-19
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил 12 февраля о небольшом смягчении мер с понедельника, 15 февраля, но кафе и рестораны в стране по-прежнему будут закрыты.
Читайте также: В Хорватии ослабляют меры, но кафе остаются закрытыми
В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 26 270 поведённых ПЦР-тестов и антигенных экспресс-тестов и антигенных экспресс тестов, было подтверждено 1385 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 10 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 11 февраля.
Читайте также: В Словении зафиксировано 1385 новых случаев заражения коронавирусом
В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 58 человек. Данная информация была опубликована 12 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.
Читайте подробнее: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 58 человек
Власти столицы Киргизии Бишкека смогут полноценно возобновить работу школ только после того, как разрешение на это даст столичный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Читайте подробнее: Мэрия Бишкека не хочет быть ответственной за возобновление работы школ
В США за последние сутки зафиксировано ещё более 105 тысяч случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 27,4 миллиона человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Об этом: В США за сутки выявлено 105 тысяч заражённых коронавирусом
Провокации против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» планируются в ряде стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Читайте также: В РФПИ заявили о готовящихся провокациях против вакцины «Спутник V»
12 февраля правительство Швеции приняло решение о двухнедельном продлении запрета на продажу алкоголя с 20:00 до 11:00. Ограничение будет действовать до 28 февраля 2021 года. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Подробности в материале: В Швеции продлили запрет на продажу алкоголя после 20:00
Кампания вакцинации в Израиле оказывается эффективной, согласно данным, опубликованным биологом из Института науки Вейцмана Эраном Сигалом 12 февраля.
Сигал отслеживает вирусные тенденции с самого начала пандемии. Он написал в Twitter, что с момента пика заболеваемости в середине января произошло снижение числа пациентов в тяжелом состоянии на 38% и снижение числа смертей среди населения старше 60 лет на 40%.
Подробности в материале: Вакцинация в Израиле: люди стали реже заражаться и умирать от COVID-19
В период с 14 марта по 30 сентября прошлого года почти 21 500 человек в Швеции находились в отпуске по болезни в связи с заболеванием СOVID-19. Об этом со ссылкой на данные Управления социальной защиты населения Швеции сообщила газета Aftonbladet.
Читайте также: В Швеции за полгода в отпуск по болезни ушли более 20 тыс. человек
Израиль должен начать возобновление работы крупных секторов страны через 11 дней, заявил главный правительственный эксперт по коронавирусу профессор Нахман Аш KAN 12 ноября. Тем самым Аш подтвердил широко распространенную в стране версию о том, что 23 февраля станет началом второго этапа выхода Израиля из локдауна.
Читайте подробнее: Израиль готовится «открыться» уже через 11 дней — правительственный эксперт
Коэффициент воспроизводства коронавируса снизился в Израиле до 0,88, самого низкого уровня за последние три месяца, сообщило министерство здравоохранения 12 февраля. Данный коэффициент показывает, скольких человек может заразить один носитель вируса. За 11 февраля в стране было обнаружено только 4922 новых случаев заражения, или 6,7% из примерно 75 000 человек, прошедших скрининг. Это самый низкий показатель с 9 января.
Читайте подробнее: Уровень воспроизводства коронавируса в Израиле упал до минимума
В североитальянском регионе Ломбардия (Милан) с 15 февраля будут открыты горнолыжные курорты. Работа курортов возможна при условии соблюдения всех санитарных ограничений. Они смогут обслуживать не более 50% от нормативного количества гостей.
Читайте подробнее: В Италии открываются горнолыжные курорты
В Великобритании за последние сутки зафиксировано 15 144 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных превысило 4 миллиона человек, сообщает правительство Соединённого Королевства.
Об этом: Число инфицированных SARS-CoV-2 в Великобритании превысило четыре миллиона
В итальянском Бари в пятницу, 12 февраля, выстроились большие очереди в аптеки за получением прививки от коронавируса, передают местные СМИ.Ажиотаж связан в том числе с неисправностью онлайн-сервиса записи на прививку — который, в свою очередь, на некоторое время перестал работать из-за слишком большого числа заявок (23 тысячи за первые 6 часов). Отмечается, что в настоящее время происходит вакцинация только граждан старше 80 лет.
Читайте также: В итальянском Бари пенсионеры выстроились в очереди за вакциной
В мире за последние сутки выявлено 417 768 случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 12 695 больных COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 417 тысяч новых случаев COVID-19
В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 11 699 проведённых ПЦР-тестов, выявили 1928 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 16 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 129 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика» 12 февраля.
Читайте подробнее: В Сербии зафиксировано 1928 новых случаев заражения коронавирусом
В Боснии и Герцеговине 12 февраля началась массовая вакцинация от коронавируса. Первыми дозами вакцины российского производства были привиты директор Клинического центра в Баня-Луке и сотрудники этого учреждения. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.
Подробности в материале: В Боснии и Герцеговине начали прививать от коронавируса вакциной из России
В Черногории за последние 24 часа выявили 563 новых случая коронавирусной инфекции, еще 11 человек скончались. Из больницы выписался 351 пациент. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 12 февраля.
Читайте также: В Черногории зафиксировано 563 новых случая заражения коронавирусом
По данным на12 февраля, в Италии умерли 93 045человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на316 (днем ранее— на 391).
Число подтвержденных носителей выросло на13 908(днем ранее — на15 146).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 697 296 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены402 075человек — на5092 меньше, чем днем ранее.
Подробности в материале: В Италии привито от коронавируса 2,1% населения
Четыре региона Италии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации будут переведены из «желтой» в «оранжевую» зоны. Регионы, в которых будут усилены ограничения, — это Лигурия (Генуя), Тоскана (Флоренция), Абруццо и Тренто.
Об этом: Флоренция и Генуя готовятся к ужесточению ограничений
Жительница одного из пригородов итальянской Брешии за 48 часов получила штрафы за несоблюдение масочного режима на общую сумму 1200 евро, сообщают местные СМИ. О нарушительнице, которая приводила в школу своего ребенка, будучи без маски, сообщили правоохранительным органам родители других учеников.В один из двух дней общая сумма штрафов составила 840 евро, что является рекордным показателем для всей Италии.
Читайте также: «Антимасочница» из Италии за два дня оштрафована на 1200 евро
Правительство Италии продлило ограничения на перемещения между регионами страны до 25 февраля 2021 года. Следовать в другой регион разрешается только гражданам, работающим в иной провинции, и тем, кто едет за получением медицинских услуг, а также в экстренных случаях. Кроме того, препятствий не чинят возвращающимся к месту постоянного проживания.
Читайте подробнее: В Италии продлены ограничения на перемещения
Используемые вакцины от коронавируса эффективны и против так называемого «британского штамма», с таким заявлением выступили в министерстве здравоохранения Италии.
В стране выявляется всё больше носителей именно «британского» штамма, есть основания полагать, что скоро среди всех актуально зараженных коронавирусом они будут в большинстве, отметили также в ведомстве.
Подробности в материале: Минздрав Италии: COVID-вакцины эффективны против британского штамма
В последние недели увеличивается число случаев заражения коронавирусом «самыми юными гражданами Италии», заявил глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.В большинстве случаев симптомов у этой категории граждан нет или эти симптомы выражены очень неявно, отметил он.
Об этом: Коронавирусом в Италии всё чаще заражаются дети и подростки
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит 50 млн евро правительству Украины — на закупку вакцин для населения страны и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.
Читайте также: Европейский банк выделит кредит Украине на покупку вакцин
В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 129 630 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7763 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 97 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 12 февраля.
Об этом: В Турции зафиксировано 7763 новых случая заражения коронавирусом
«В конце прошлой недели мы проверили стационары. Если отделение рассчитано на 20 коек, то там сейчас находятся 40 детей и их матери», — завотделом Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Киргизии Айнагуль Рыскулбекова бьет тревогу.
Об этом: В столице Киргизии в стационарах нет мест для детей с COVID-19
Немецкая земля Саар может вновь вести контроль на границе с Францией и Люксембургом для предотвращения дальнейшего распространения вируса SARS-CoV-2. Об этом в интервью немецкому