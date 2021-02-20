Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости

17:52 11.02.2021 Случаи повторного выявления коронавируса являются редкими и зачастую объясняются длительным течением заболевания у пациента, заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Подробности в материале: В Роспотребнадзоре рассказали о случаях повторного заболевания COVID-19

18:58 11.02.2021 Британско-шведская компания AstraZeneca планирует к осени 2021 года начать производство вакцин против новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2, сообщили в пресс-службе компании. Об этом: AstraZeneca разрабатывает вакцины против новых штаммов коронавируса

19:09 11.02.2021 Три крупных торговых центра Израиля открыли свои двери для клиентов, тем самым выполнив свою угрозу нарушить национальный локдаун, который оставлял их закрытыми более месяца в текущем году и большую часть прошлого года. Торговые центры, расположенные в Бат-Яме, Кармиэле и Петах-Тикве, применили свои собственные санитарные стандарты для повторного открытия, стремясь предотвратить превращение этих объектов в центры вирусной инфекции. Об этом: В Израиле взбунтовались торговые центры

19:10 11.02.2021 Министерство здравоохранения Израиля намерено стимулировать как можно большее число граждан привиться от ковида с помощью определенного рода давления, сообщил 12-й канал 10 февраля. Идея чиновников состоит в том, чтобы вернуть в ближайшем будущем определенные виды досуга, но сделать их труднодоступными для тех, кто не получил прививок. Так, замышляется ограничить доступ в спортивные залы, отели, рестораны, на культурные и спортивные мероприятия для тех, кто отказывается от вакцинации, в то время как привитые смогут свободно входить в эти места. Читайте подробнее: Изощрённые способы принудить людей к прививке придумывают в Израиле

19:10 11.02.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 44 человека. Данная информация была опубликована 11 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Читайте подробнее: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 44 человека

19:13 11.02.2021 Исследователи Оксфордского университета выяснили, что распространенное лекарство от астмы может значительно сократить госпитализацию, симптомы и время восстановления среди COVID-19, если принимать его в течение недели после появления симптомов. Об этом сообщает Reuters 10 февраля. Читайте подробнее: Учёные нашли помогающее ковид-пациентам лекарство от астмы

19:30 11.02.2021 Правительство автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча приняло решение вновь разрешить работу ресторанов, баров и кафе. Об этом сообщила газета El País. Об этом: В испанской Кастилии-Ла-Манча возобновят работу кафе и рестораны

19:32 11.02.2021 Правительство Страны Басков рассматривает возможности отвода судьи, разрешившего открытие баров и ресторанов на фоне пандемии после его высказывания о работе эпидемиологов. Об этом сообщила газета El País. Читайте подробнее: В Стране Басков намерены отстранить судью, разрешившего открытие ресторанов

19:55 11.02.2021 Лидер греческой партии «Движение за перемены» (KINAL) Фотини Геннимата PASOK

20:48 11.02.2021 По данным на11 февраля, в Италии умерли 92 729человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на391 (днем ранее— на 336). Число подтвержденных носителей выросло на15 146(днем ранее — на12 956). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 683 403 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены405 019человек — на5092 меньше, чем днем ранее. Читайте также: Коронавирус в Италии: число заражённых снизилось до 400 тысяч

20:52 11.02.2021 Снимать ограничения на перемещения между регионами Италии преждевременно, заявил заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.Перейти к снятию основных ограничений можно будет тогда, когда новые штаммы вируса перестанут активно циркулировать по стране, а большинство населения получат прививки, отметил он. Пока этого нет, продвигаться в снятии ограничений нужно медленно и будучи готовым в любой момент сделать «шаг назад», полагает Силери. Читайте подробнее: Снимать ограничения на перемещения по Италии еще рано — минздрав

20:55 11.02.2021 В римском аэропорту Леонардо да Винчи («Фьюмичино») 11 февраля открылся пункт вакцинации от коронавируса.Это первый подобный пункт на объектах транспортной инфраструктуры Италии. Читайте также: В Риме открыт первый в Италии «аэропортовый» пункт вакцинации

21:07 11.02.2021 Первые 249 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca доставлены в Италию и привезены во все регионы страны.В большинстве регионов использовать данную вакцину начнут в конце недели, 13−14 февраля. Министерство здравоохранения Италии рекомендовало ее к использованию исключительно гражданам в возрасте от 18 до 55 лет, пребывающим в добром здравии. Читайте также: Вакцину AstraZeneca привезли во все регионы Италии

21:10 11.02.2021 Доля граждан Италии, готовых привиться от коронавируса, выросла до 80%, таковы данные социологического опроса Ipsos. Отмечается, что в сравнении с декабрем 2020 года доля желающих привиться выросла сразу на 28%.54% граждан страны «абсолютно уверены» в своем намерении получить вакцину, 26% — «скорее уверены». Читайте также: Доля итальянцев, желающих привиться от коронавируса, выросла на 28%

21:14 11.02.2021 Главы регионов Италии на встрече с чиновниками правительства поддержали предложение продлить ограничения на перемещения между регионами.Министр по делам регионов Франческо Боччья отметил, что губернаторы в этом вопросе высказались «в высшей степени ответственно».Ранее в министерстве здравоохранения Италии заявили, что снимать основные ограничения еще рано, к этому можно будет перейти после того, как большинство населения будет привито, а новые штаммы вируса перестанут циркулировать по стране. Об этом: Губернаторы Италии готовы сохранить ограничения на поездки между регионами

21:21 11.02.2021 В регионах Италии начали прививать от коронавируса сотрудников полиции и работников пожарной службы. Ранее, в январе 2021 года, начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. Об этом: Очередь на прививки от коронавируса дошла до полицейских Италии

21:26 11.02.2021 Глава итальянского региона Кампанья (Неаполь) Винченцо Де Лука обратился к министерству здравоохранения страны с просьбой принять новые меры по недопущению массовых гуляний в городах страны. В Кампанье ситуация с коронавирусом ухудшается, констатировал губернатор. Ежедневно выявляется в среднем чуть более тысячи новых зараженных. Учитывая, что 13−14 февраля в «обычный» год в Неаполе происходило бы массовое празднование дня святого Валентина, а также карнавал, следует не допустить, чтобы такие гуляния, чреватые очередной вспышкой вируса, произошли в нынешнем году, сказал Де Лука. Читайте также: Губернатор Неаполя намерен не допустить толп в день святого Валентина

21:29 11.02.2021 В Великобритании за последние сутки зафиксировано 13 494 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 678 пациентов с COVID-19, сообщает правительство Соединённого Королевства. Читайте подробнее: В Великобритании за сутки выявлено 13,5 тысячи инфицированных SARS-CoV-2

21:35 11.02.2021 В мире за последние сутки у 413 858 человек была выявлена коронавирусная инфекция, скончались ещё по меньшей мере 12 787 больных COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 400 тысяч носителей коронавируса

21:59 11.02.2021 Власти Словении приняли решение о значительном ослаблении ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса, сообщил министр внутренних дел страны Алеш Хойс. Подробности в материале: Словения ослабляет ограничительные меры по COVID-19

22:03 11.02.2021 Словения уже за полтора месяца вакцинации от коронавируса обезопасила два процента своего населения, а премьер-министр Словении Янез Янша написал в своём профиле в социальной сети. Он добавил, что готов закупить также другую доступную вакцину, наряду с той, которую уже используют, но только в том случае, если ее одобрит Европейское агенство по лекарственным средствам. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index. Подробности в материале: Премьер-министр Словении рассказал о выборе вакцины от коронавируса

22:04 11.02.2021 В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6340 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 25 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 11 февраля. Читайте также: В Хорватии зафиксировано 376 новых случаев заражения коронавирусом

22:53 11.02.2021 Министр здравоохранения Украины Максим Степанов moz.gov.ua

22:57 11.02.2021 В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 427 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 11 февраля. Об этом: В Боснии и Герцеговине выявлено 427 новых случаев заражения коронавирусом

22:57 11.02.2021 Во Франции всего за время пандемии умерли 80 803 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 360 пациентов. Об этом в четверг, 11 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы. Подробности в материале: Во Франции за сутки от COVID-19 скончались 360 человек

23:04 11.02.2021 В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 2062 проведённых ПЦР-тестов, выявили 584 новых случая коронавирусной инфекции, еще 8 человек скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 11 февраля. Читайте также: В Черногории зафиксировано 584 новых случая заражения коронавирусом

23:13 11.02.2021 В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 12 547 проведённых ПЦР-тестов, выявили 2000 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключен 141 пациент. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 11 февраля. Читайте также: В Сербии зафиксировано две тысячи новых случаев COVID-19

23:17 11.02.2021 Страны Европейского Союза окончательно одобрили создание механизма восстановления и повышения устойчивости (RRF) общим объёмом €672,5 млрд, сообщает пресс-служба Совета ЕС. Читайте также: Евросоюз согласовал фонд восстановления экономики после пандемии

23:27 11.02.2021 В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 130 313 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7590 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 94 человека скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 11 февраля. Подробности в материале: В Турции зафиксировано 7,5 тыс. новых случаев COVID-19

00:24 12.02.2021 Заявление представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович о том, что она привилась одной из двух утвержденных в стране вакцин от COVID-19, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 11 февраля в социальной сети Facebook. Об этом: В сети обсудили решение представителя ВОЗ привиться российской вакциной

00:35 12.02.2021 Материал журналиста Ишана Тарура в американской газете The Washington Post о том, что вакцина от коронавируса «Спутник V» может принести России глобальный успех, вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 11 февраля в социальной сети Facebook. Об этом: В сети обсудили оценку американского журналиста вакцины «Спутник V»

00:45 12.02.2021 Институт лекарственных средств и медицинских изделий (CINMED) Черногории 11 февраля разрешил поставки в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности в материале: В Черногории одобрили поставки вакцины «Спутник V»

01:25 12.02.2021 Инициативу правительства Чехии, которая предполагает продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса в стране до 16 марта, отказался одобрить парламент государства. Об этом 11 февраля передает Чешское телевидение. Читайте подробнее: Парламент Чехии решил не продлевать режим ЧС из-за коронавируса

01:56 12.02.2021 США смогут до конца июля привить вакциной от нового коронавируса 300 млн американцев. Об этом президент США Джо Байден заявил 11 февраля во время выступления в Национальных институтах здравоохранения (NIH). Об этом: Байден заявил о способности США к августу вакцинировать 300 млн американцев

02:01 12.02.2021 Решение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля запретить регистрировать в стране вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные или произведенные в России, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 11 февраля в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: В сети обсудили запрет в регистрации «Спутник V» на Украине

02:10 12.02.2021 Первую дозу российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» получил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица. Об этом он заявил 11 февраля в интервью Россотрудничеству. Об этом: Кустурица привился российской вакциной «Спутник V»

03:03 12.02.2021 Российскую вакцину «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции начали использовать в Венгрии, 11 февраля сообщается на сайте венгерского правительства. Подробности в материале: В Венгрии начали вакцинацию российским препаратом «Спутник V»

04:03 12.02.2021 Правительство Испании приняло решение о недопустимости применения вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca среди лиц старше 55 лет. Однако администрации автономных сообществ ставят под сомнения решение центральных властей. Об этом сообщила газета El País. Читайте также: В Испании попытаются оспорить порядок применения вакцины AstraZeneca

04:03 12.02.2021 В ходе пресс-конференции министр образования Испании Исабель Селаа заявила, что только 1,4% школьных классов в настоящее время отправлены на карантин, несмотря на общенациональный всплеск роста числа случаев заражением коронавирусом после рождественских каникул. Об этом сообщила газета El País. Об этом: В Испании 1,4% школьных классов отправлены на карантин

04:42 12.02.2021 В то время как в ряде регионов Испании намерены ослабить меры по борьбе с коронавирусом из-за недавнего снижения числа случаев заражений, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предостерегли испанские власти от преждевременной отмены карантинных ограничений. Об этом сообщила газета El País. Об этом: ВОЗ предостерегла Испанию от преждевременного послабления ограничений

04:42 12.02.2021 Согласно последнему отчету министерства здравоохранения Испании, 2,2 миллиона человек подверглись процедуре вакцинации от COVID-19. 889 683 человека получили две дозы препарата. Об этом сообщила газета El País. Подробности в материале: В Испании от COVID-19 вакцинированы 2,2 млн человек

05:09 12.02.2021 Еще 54 742 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за последние сутки зафиксировали в Бразилии, после чего их общее количество достигло 9 713 909. Об этом 11 февраля сообщается на сайте минздрава страны. Подробности в материале: В Бразилии выявили более 54,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

06:07 12.02.2021 В США перед матчами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) все игроки с 12 февраля будут в обязательном порядке проходить дополнительное экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Читайте подробнее: В НХЛ ввели экспресс-тестирование на COVID-19 перед матчами

07:04 12.02.2021 Матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) из-за введения жёсткого карантина в штате Виктория не будут приостановлены — их проведение продолжится без зрителей. Об этом со ссылкой на представителя оргкомитета турнира 12 февраля сообщает агентство France-Presse (AFP). Читайте подробнее: Матчи Australian Open из-за карантина продолжатся без зрителей

07:31 12.02.2021 Среди врачей до сих пор широко распространено мнение о лабораторной природе SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя заявление ВОЗ о вероятных способах попадания коронавируса к человеку, он пояснил: «Многие из докторов считают, что вирус, вызывающий заболевание с настолько необычным и многочисленным набором симптомов и последствий, отличающийся крайне «злым» течением, просто не мог возникнуть естественным путем. Ранее известный коронавирус всегда воспринимался достаточно безобидным, и в учебниках для студентов его описанию было посвящено всего несколько предложений. Клиницистов смущает, как подобный вирус практически в одночасье без каких-либо предпосылок мог превратиться в монстра. В настоящее время определить точное происхождение опасного вируса не представляется возможным, потому и идет рассмотрение различных гипотез. Лично я склоняюсь к версии о существовании до начала эпидемии неисследованного природного очага коронавирусной инфекции среди животных, где в благоприятных для этого условиях и произошло накопление столь опасных свойств и характеристик вируса». Читайте подробнее: Врач сомневается в лабораторной природе коронавируса

08:09 12.02.2021 За истекшие сутки на территории Казахстана был выявлен 951 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает минздрав страны. Об этом: В Казахстане число выявленных носителей коронавируса превысило 200 тыс

08:17 12.02.2021 11 февраля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 65 иранцев погибли в результате заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) за последние 24 часа, в связи с чем общее число смертей достигло 58 751. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте подробнее: В Иране за сутки COVID-19 унёс жизни 65 человек

08:18 12.02.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 403 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили свыше 400 носителей коронавируса

08:20 12.02.2021 Гражданские активисты провели в Тбилиси в ночь с 11 на 12 февраля акцию протеста, выступая против карантинных мер. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи». Читайте подробнее: В Тбилиси прошла акция протеста

08:27 12.02.2021 Статистические данные университета Джонса Хопкинса показали, что на Индонезию приходится 1,11% случаев COVID-19 в мире, сообщает Antara. Читайте подробнее: Индонезия занимает 19-е место в мире по числу носителей коронавируса

08:53 12.02.2021 Вакцинация против коронавируса в Польше. (сс) Adam Guz. Kancelaria Premiera

08:54 12.02.2021 Конституционный суд (КС) Грузии 11 февраля рассмотрел иски к правительству страны, в которых гражданские активисты пытались обжаловать введение карантинных ограничений, и признал действия властей законными. Заключение было обнародовано на сайте КС. Подробности в материале: Конституционный суд Грузии признал законными карантинные ограничения

09:00 12.02.2021 За последние 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 6,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Об этом: В Колумбии за сутки выявили свыше 6,2 тыс. носителей коронавируса

09:01 12.02.2021 11 февраля министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что Исламская Республика в ближайшее время превратится в крупный центр производства вакцин от COVID-19 в регионе и один из основных экспортеров вакцин. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: Министр: Иран станет крупным центром производства вакцин от COVID-19

09:04 12.02.2021 В США ограничения, установленные системой сбалансированного распределения вакцин, могут быть сняты уже к апрелю и любой американец сможет получить вакцину, чтобы защититься от COVID-19, сообщил Энтони Фаучи, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США. Об этом 11 февраля передает NBC. Читайте подробнее: Энтони Фаучи: «открытый сезон» вакцинации в США начнется с апреля

09:05 12.02.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 54,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили свыше 54,7 тыс. носителей SARS-CoV-2

09:16 12.02.2021 Правительство Грузии не планирует в ближайшее время отменять запрет открываться зимним курортам. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 11 февраля заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе. Об этом: В Грузии пока не планируется открытие горнолыжных курортов — минздрав

09:23 12.02.2021 Режим действия по выходным дням комендантского часа, который был введен в Латвии из-за пандемии коронавируса, отменен. Об этом 12 февраля сообщает издание Delfi. Об этом: В Латвии отменили связанный с пандемией комендантский час

09:26 12.02.2021 За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 9860 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте подробнее: В Германии за сутки выявили 9,8 тыс. носителей коронавируса

09:29 12.02.2021 В праздник Нового года по лунному календарю президент Южной КореиМун Чжэ Инвыразил надежду на то, что рано или поздно наступит день, когда жители страны смогут снять маски и вернуться к нормальной жизни. Об этом глава государства сообщил в новогоднем видеообращении. Читайте тподробнее: Глава Южной Кореи поздравил жителей с Новым годом по лунному календарю

09:49 12.02.2021 За сутки на Украине скончались 116 пациентов, болевших COVID-19. Об этом: На Украине за сутки выявили 4773 случая заражения коронавирусом

10:30 12.02.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 24 359 исследований на SARS-CoV-2 выявили 507 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 12 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 500 носителей коронавируса

10:31 12.02.2021 Украинские медработники первыми получат вакцину от COVID-19. Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко. Читайте подробнее: Главный санврач Украины рассказал, кого первым вакцинируют от COVID-19

10:44 12.02.2021 Финские власти анонсировали ограничение движения в ночные часы в период с 19 по 25 февраля через международные пограничные пункты на границе с Россией. Это сделано из-за того, что на этих пунктах в указанное время не будет медицинских работников для тестирования въезжающих на коронавирус. Подробности в материале: Финские власти ограничат ночное движение на границе с Россией

10:51 12.02.2021 Четвёртый рейс Aerolineas Argentinas, вылетевший 10 февраля в Москву, чтобы доставить новую партию вакцины «Спутник V», задерживается из-за снежной бури. Об этом изданию La Nacion сообщают источники в авиакомпании. Метель, пришедшая в центральный регион России, осложнила процесс загрузки вакцины от коронавируса в самолет, и предполагается, что он вылетит в 5 часов утра из Москвы (11 часов утра в пятницу в Аргентине) и прибудет в международный аэропорт «Эсейса» утром 13 февраля. Читайте также: СМИ: обратный рейс из Москвы в Аргентину со «Спутником V» задерживается

11:03 12.02.2021 55 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 11 февраля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте также: В Абхазии за сутки выявили более 50 носителей коронавируса

11:05 12.02.2021 Депутат Европейского парламента от польской правящей партии «Право и справедливость» Рышард Чарнецкий заявил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен должна нести ответственность за проблемы с поставками вакцин от COVID-19 в страны ЕС. Об этом передает Polskie Radio 24. «За провалы в поставках вакцин отвечают не обстоятельства, как в Брюсселе принято считать, а конкретные люди. Как они договаривались с поставщиками, что во многих странах Союза фактически сорваны планы по вакцинации населения? С вакцинами для спасения жизней европейцев обращаются как с цементом, молоком или клубникой: есть поставки — хорошо, нет — ничего страшного», — заявил евродепутат журналистам. Читайте подробнее: В Польше напомнили главе Еврокомиссии о проблемах с поставками вакцин

11:29 12.02.2021 В ходе 556 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 125 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили более 120 случаев заражения коронавирусом

11:38 12.02.2021 Вторая партия вакцины от COVID-19 «Спутник V», созданной в России, направлена в столицу Ирана — Тегеран. Об этом 12 февраля сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали, его слова приводит агентство IRNA. Подробности в материале: В Иран отправили вторую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V»

11:53 12.02.2021 Автосалон в Лос-Анджелесе (Los Angeles Auto Show 2021) перенесён на 19 ноября 2021 года из-за пандемии коронавируса. Читайте также: Автосалон в Лос-Анджелесе перенесли из-за пандемии

11:53 12.02.2021 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 250 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает минздрав ДНР. Читайте также: В ДНР за сутки выявили 250 новых носителей коронавируса

12:06 12.02.2021 Кубинские специалисты по-прежнему прогнозируют высокий уровень заболеваемости COVID-19, поэтому сегодня страна уделяет приоритетное внимание этой проблеме, а именно — возможностям больниц и крупномасштабному распространению вакцин. Об этом сообщает Prensa Latina. На последних заседаниях национальной рабочей группы власти страны настаивали на необходимости улучшить активные исследования, первичную медико-санитарную помощь, а также ускорить доставку результатов ПЦР-тестов. Читайте также: Prensa Latina: стратегия Кубы по борьбе с пандемией

12:22 12.02.2021 Российский препарат «Спутник V» вошёл в тройку наиболее популярных во всём мире вакцин от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций. «Регистрация в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: «Спутник V» вошёл в тройку самых популярных в мире вакцин от COVID-19

12:30 12.02.2021 Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» одобрили к применению Черногория и Сент-Винсент и Гренадины. Об этом 12 февраля сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Читайте подробнее: В РФПИ заявили о регистрации «Спутника V» ещё в двух странах

12:53 12.02.2021 Очередь на вакцинацию в США. (сс) Baltimore County Government

13:06 12.02.2021 По данным правительства Индонезии, за сутки в стране выявили 9869 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Читайте подробнее: В Индонезии подтвердили 1,2 млн случаев заражения коронавирусом

13:11 12.02.2021 В ближайшее время на территории Евросоюза будут одобрены по крайней мере еще три вакцины от COVID-19. Испытания данных препаратов в той или иной степени проходят на территории Испании. В случаи их одобрения регулятором Испании рассчитывает получить 100 миллионов дополнительных доз. Об этом сообщила газета El País. Читайте подробнее: В Испании надеются на одобрение в ЕС еще трех новых вакцин от COVID-19

13:14 12.02.2021 Последние семь дней были худшими с точки зрения смертности от COVID-19 с момента первой волны пандемии в Испании весной 2020 года. Согласно последнему отчету министерства здравоохранения Испании, опубликованному 11 февраля, за прошедшую неделю от COVID-19 скончались 3 415 человек, что на 11,35% больше по сравнению с неделей ранее. Об этом сообщила газета El País. Читайте также: За неделю уровень смертность от COVID-19 в Испании вырос на 11%

13:16 12.02.2021 За прошедший год в отделениях интенсивной терапии испанских больниц было развернуто порядка 6 000 дополнительных коек. Отмечается, что одним из препятствием на пути к мобилизации ресурсов для борьбы с пандемией коронавируса стала острая нехватка врачей и медсестер для работы в отделениях реанимации. Об этом сообщила газета El País. Читайте подробнее: В Испании за 2020 год развернули более 6000 реанимационных коек

13:21 12.02.2021 Известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», потому что считает ее самой надежной. Об этом он заявил в интервью «Россотрудничеству» 12 февраля. Кустурица уже сделал первый укол, следующий сделает 17 февраля. По его словам, головная боль была единственным побочным эффектом после введения первой фазы препарата. Подробности в материале: Кустурица: Белградская элита верит в «Пфайзер», 80% сербов — в «Спутник»

13:36 12.02.2021 В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что еще один индонезийский гражданин заразился коронавирусом за границей, сообщает Kompas. Об этом: Коронавирус обнаружили у ещё одного гражданина Индонезии за рубежом

13:57 12.02.2021 Глава рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Индонезии Дони Монардо вылечился от COVID-19, сообщает Kompas. Читайте также: Глава по борьбе с коронавирусом в Индонезии вылечился от COVID-19

14:11 12.02.2021 После возобновления очного обучения во всех школах Грузии более 35 тыс. школьников, по заявкам их родителей, будут учиться дистанционно. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 12 февраля рассказала замглавы минобразования Грузии Екатерина Дгебуадзе на брифинге. Подробности в материале: В Грузии 12% школьников оставят на дистанционном обучении — минобразования

14:21 12.02.2021 За время пандемии в вооружённых силах Украины 43 человека скончались из-за последствий заражения коронавирусом. Читайте также: В ВСУ за сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом

14:35 12.02.2021 Вакцинация 70% взрослого населения Евросоюза предполагается не «к лету» 2021 года, а к концу сентября. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 12 февраля, уточняя цель стратегии вакцинации ЕС. «Мы поставили задачу вакцинировать 70% населения ЕС к концу лета, а лето, как вы знаете, заканчивается 21 сентября», — сказала фон дер Ляйен, подразумевая астрономическое, а не календарное лето, истекающее в день осеннего равноденствия. Об этом: В ЕК уточнили сроки вакцинации 70% взрослого населения

14:40 12.02.2021 Так называемая стратегия правительства Швеции по борьбе с пандемией коронавируса ставит граждан в условия «эксперимента». Об этом заявила исследователь в области экспериментальной легочной медицины Оса Уилок в эфире телеканала TV4 Nyhetsmorgon. Читайте также: В Швеции раскритиковали стратегию правительства по борьбе с пандемией

14:45 12.02.2021 В настоящее время в Швеции отсутствуют возможности ослабить карантинные ограничения. Как заявили в Агентстве общественного здравоохранения (FHM), это связано с риском возникновения новой волны пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Fria Tider. Об этом: В Швеции нет возможности ослабить коронавирусные ограничения — Fria Tider

14:53 12.02.2021 Деньги должны быть выплачены 5 297 медицинским работникам Киргизии за их участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и лечении пациентов, у которых диагностировали COVID19. Об этом: Миллион долларов выделили на компенсации медикам в Киргизии

15:00 12.02.2021 Профессор Каролинского института Йонас Ф. Людвигссон прекращает исследования о COVID-19 после того, как в его адрес стали поступать угрозы. Поводом послужила его научная работа, выводом которой стало заключение о том, что учителя начальной школы имеют более низкий риск тяжелого протекания COVID-19, чем остальные группы взрослого населения. Об этом сообщила газета Aftonbladet. Подробности в материале: В Швеции профессор сообщил об угрозах из-за научной работы

15:04 12.02.2021 В настоящее время администрация Стокгольмского региона требует, чтобы центральные власти Швеции повлияли на производителей вакцин от COVID-19, чтобы те в свою очередь предоставили четкий график поставок препарата. Об этом сообщила газета Aftonbladet. Читайте также: В Швеции призвали «повлиять» на производителей вакцин от COVID-19

15:16 12.02.2021 За минувшие 24 часа на территории Ирана было выявлено почти 7,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и поэтому их общее число превысило 1,5 млн. Об этом 12 февраля сообщила глава департамента по связям с общественностью иранского минздрава Сима Садат Лари, ее слова приводит агентство ISNA. Читайте также: В Иране число выявленных носителей коронавируса превысило 1,5 млн

15:23 12.02.2021 Президент Сербии Александр Вучич 12 февраля принял посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко и обсудил с ним возможности для производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на производственных мощностях в Сербии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сербского президента. Вучич подчеркнул, что между Сербией и Россией установились крепкие дружеские отношения, которые прошли проверку многими испытаниями, в том числе сейчас, во время пандемии коронавируса. Читайте также: Вучич обсудил с послом России производство «Спутник V» в Сербии

15:29 12.02.2021 Монголия планирует вакцинировать 60% населения (более 2 млн человек). Власти страны ведут переговоры с Китаем, Россией, Индией и Японией с целью получения вакцины от коронавируса. Читайте подробнее: Всемирный банк даст деньги на закупку вакцины для Монголии

15:34 12.02.2021 Вакцина от COVID-19 «Спутник V» прошла регистрацию для применения на территории Казахстана. Об этом сообщает официальный аккаунт разработчика препарата в Twitter. Читайте также: Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Казахстане

15:37 12.02.2021 Вакцинация вакциной Спутник V в Иране. (сс) Majid Dehghanizadeh. mehrnews.com

16:03 12.02.2021 Власти Филиппин разрешат кинотеатрам и развлекательным заведениям в стране возобновить свою работу, сообщает Antara. Читайте также: На Филиппинах вновь откроют кинотеатры и развлекательные заведения

16:42 12.02.2021 В ходе состоявшего 12 февраля заседания правительства Швеции было принято решение о введение ограничений в отношении правил работы междугороднего общественного транспорта. Об этом сообщила газета Aftonbladet. Об этом: Правительство Швеции ужесточило порядок передвижения граждан по стране

16:43 12.02.2021 В Вашингтоне зафиксированы четыре штамма вируса SARS-CoV-2, три из которых являются «британской» мутацией, а один, «южноафриканской». Об этом говорится в заявлении, распространённом центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, пишет 11 февраля NBC. Подробности в материале: В Вашингтоне обнаружили новые штаммы COVID-19

16:49 12.02.2021 Президент Чехии Милош Земан получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил его пресс-секретарь Йиржи Овчачек. Читайте также: Президент Чехии получил вторую дозу вакцины от COVID-19

17:29 12.02.2021 В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6340 проведённых ПЦР-тестов, было подтвержден 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 19 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 12 февраля. Подробности в материале: В Хорватии зафиксирован 371 новый случай заражения коронавирусом

17:30 12.02.2021 В Черногории снова зарегистрировано двузначное число смертей от последствий COVID-19 и более 500 новых выявленных случаев. К 15:00 12 февраля умерли 11 пациентов: пятеро из Подгорицы, двое из Ульциня и по одному из Будвы, Цетинье, Херцег-Нови и Жабляка, самому младшему из умерших было 43 года, а самому старшему — 90 лет. Об этом: В Черногории растет ежедневное число смертей от COVID-19

17:37 12.02.2021 Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил 12 февраля о небольшом смягчении мер с понедельника, 15 февраля, но кафе и рестораны в стране по-прежнему будут закрыты. Читайте также: В Хорватии ослабляют меры, но кафе остаются закрытыми

17:44 12.02.2021 В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 26 270 поведённых ПЦР-тестов и антигенных экспресс-тестов и антигенных экспресс тестов, было подтверждено 1385 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 10 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 11 февраля. Читайте также: В Словении зафиксировано 1385 новых случаев заражения коронавирусом

17:59 12.02.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 58 человек. Данная информация была опубликована 12 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Читайте подробнее: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 58 человек

18:19 12.02.2021 Власти столицы Киргизии Бишкека смогут полноценно возобновить работу школ только после того, как разрешение на это даст столичный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Читайте подробнее: Мэрия Бишкека не хочет быть ответственной за возобновление работы школ

18:23 12.02.2021 В США за последние сутки зафиксировано ещё более 105 тысяч случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 27,4 миллиона человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Об этом: В США за сутки выявлено 105 тысяч заражённых коронавирусом

18:32 12.02.2021 Провокации против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» планируются в ряде стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Читайте также: В РФПИ заявили о готовящихся провокациях против вакцины «Спутник V»

18:34 12.02.2021 Вакцина «Спутник V» в Иране. (сс) Maryam Kamyab. mehrnews.com

18:36 12.02.2021 12 февраля правительство Швеции приняло решение о двухнедельном продлении запрета на продажу алкоголя с 20:00 до 11:00. Ограничение будет действовать до 28 февраля 2021 года. Об этом сообщила газета Aftonbladet. Подробности в материале: В Швеции продлили запрет на продажу алкоголя после 20:00

18:36 12.02.2021 Кампания вакцинации в Израиле оказывается эффективной, согласно данным, опубликованным биологом из Института науки Вейцмана Эраном Сигалом 12 февраля. Сигал отслеживает вирусные тенденции с самого начала пандемии. Он написал в Twitter, что с момента пика заболеваемости в середине января произошло снижение числа пациентов в тяжелом состоянии на 38% и снижение числа смертей среди населения старше 60 лет на 40%. Подробности в материале: Вакцинация в Израиле: люди стали реже заражаться и умирать от COVID-19

18:37 12.02.2021 В период с 14 марта по 30 сентября прошлого года почти 21 500 человек в Швеции находились в отпуске по болезни в связи с заболеванием СOVID-19. Об этом со ссылкой на данные Управления социальной защиты населения Швеции сообщила газета Aftonbladet. Читайте также: В Швеции за полгода в отпуск по болезни ушли более 20 тыс. человек

18:46 12.02.2021 Израиль должен начать возобновление работы крупных секторов страны через 11 дней, заявил главный правительственный эксперт по коронавирусу профессор Нахман Аш KAN 12 ноября. Тем самым Аш подтвердил широко распространенную в стране версию о том, что 23 февраля станет началом второго этапа выхода Израиля из локдауна. Читайте подробнее: Израиль готовится «открыться» уже через 11 дней — правительственный эксперт

18:49 12.02.2021 Коэффициент воспроизводства коронавируса снизился в Израиле до 0,88, самого низкого уровня за последние три месяца, сообщило министерство здравоохранения 12 февраля. Данный коэффициент показывает, скольких человек может заразить один носитель вируса. За 11 февраля в стране было обнаружено только 4922 новых случаев заражения, или 6,7% из примерно 75 000 человек, прошедших скрининг. Это самый низкий показатель с 9 января. Читайте подробнее: Уровень воспроизводства коронавируса в Израиле упал до минимума

19:09 12.02.2021 В североитальянском регионе Ломбардия (Милан) с 15 февраля будут открыты горнолыжные курорты. Работа курортов возможна при условии соблюдения всех санитарных ограничений. Они смогут обслуживать не более 50% от нормативного количества гостей. Читайте подробнее: В Италии открываются горнолыжные курорты

19:32 12.02.2021 В Великобритании за последние сутки зафиксировано 15 144 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных превысило 4 миллиона человек, сообщает правительство Соединённого Королевства. Об этом: Число инфицированных SARS-CoV-2 в Великобритании превысило четыре миллиона

19:32 12.02.2021 В итальянском Бари в пятницу, 12 февраля, выстроились большие очереди в аптеки за получением прививки от коронавируса, передают местные СМИ.Ажиотаж связан в том числе с неисправностью онлайн-сервиса записи на прививку — который, в свою очередь, на некоторое время перестал работать из-за слишком большого числа заявок (23 тысячи за первые 6 часов). Отмечается, что в настоящее время происходит вакцинация только граждан старше 80 лет. Читайте также: В итальянском Бари пенсионеры выстроились в очереди за вакциной

19:35 12.02.2021 Вакцинация людей старше 80 лет от COVID-19 в Италии. Russian.news.cn

19:38 12.02.2021 В мире за последние сутки выявлено 417 768 случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 12 695 больных COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 417 тысяч новых случаев COVID-19

20:05 12.02.2021 В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 11 699 проведённых ПЦР-тестов, выявили 1928 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 16 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 129 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика» 12 февраля. Читайте подробнее: В Сербии зафиксировано 1928 новых случаев заражения коронавирусом

20:35 12.02.2021 В Боснии и Герцеговине 12 февраля началась массовая вакцинация от коронавируса. Первыми дозами вакцины российского производства были привиты директор Клинического центра в Баня-Луке и сотрудники этого учреждения. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1. Подробности в материале: В Боснии и Герцеговине начали прививать от коронавируса вакциной из России

20:36 12.02.2021 В Черногории за последние 24 часа выявили 563 новых случая коронавирусной инфекции, еще 11 человек скончались. Из больницы выписался 351 пациент. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 12 февраля. Читайте также: В Черногории зафиксировано 563 новых случая заражения коронавирусом

20:38 12.02.2021 По данным на12 февраля, в Италии умерли 93 045человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на316 (днем ранее— на 391). Число подтвержденных носителей выросло на13 908(днем ранее — на15 146). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 697 296 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены402 075человек — на5092 меньше, чем днем ранее. Подробности в материале: В Италии привито от коронавируса 2,1% населения

20:41 12.02.2021 Четыре региона Италии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации будут переведены из «желтой» в «оранжевую» зоны. Регионы, в которых будут усилены ограничения, — это Лигурия (Генуя), Тоскана (Флоренция), Абруццо и Тренто. Об этом: Флоренция и Генуя готовятся к ужесточению ограничений

20:45 12.02.2021 Жительница одного из пригородов итальянской Брешии за 48 часов получила штрафы за несоблюдение масочного режима на общую сумму 1200 евро, сообщают местные СМИ. О нарушительнице, которая приводила в школу своего ребенка, будучи без маски, сообщили правоохранительным органам родители других учеников.В один из двух дней общая сумма штрафов составила 840 евро, что является рекордным показателем для всей Италии. Читайте также: «Антимасочница» из Италии за два дня оштрафована на 1200 евро

20:48 12.02.2021 Правительство Италии продлило ограничения на перемещения между регионами страны до 25 февраля 2021 года. Следовать в другой регион разрешается только гражданам, работающим в иной провинции, и тем, кто едет за получением медицинских услуг, а также в экстренных случаях. Кроме того, препятствий не чинят возвращающимся к месту постоянного проживания. Читайте подробнее: В Италии продлены ограничения на перемещения

20:52 12.02.2021 Используемые вакцины от коронавируса эффективны и против так называемого «британского штамма», с таким заявлением выступили в министерстве здравоохранения Италии. В стране выявляется всё больше носителей именно «британского» штамма, есть основания полагать, что скоро среди всех актуально зараженных коронавирусом они будут в большинстве, отметили также в ведомстве. Подробности в материале: Минздрав Италии: COVID-вакцины эффективны против британского штамма

20:55 12.02.2021 В последние недели увеличивается число случаев заражения коронавирусом «самыми юными гражданами Италии», заявил глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.В большинстве случаев симптомов у этой категории граждан нет или эти симптомы выражены очень неявно, отметил он. Об этом: Коронавирусом в Италии всё чаще заражаются дети и подростки

21:00 12.02.2021 Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит 50 млн евро правительству Украины — на закупку вакцин для населения страны и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации. Читайте также: Европейский банк выделит кредит Украине на покупку вакцин

21:21 12.02.2021 В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 129 630 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7763 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 97 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 12 февраля. Об этом: В Турции зафиксировано 7763 новых случая заражения коронавирусом

21:21 12.02.2021 «В конце прошлой недели мы проверили стационары. Если отделение рассчитано на 20 коек, то там сейчас находятся 40 детей и их матери», — завотделом Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Киргизии Айнагуль Рыскулбекова бьет тревогу. Об этом: В столице Киргизии в стационарах нет мест для детей с COVID-19

21:22 12.02.2021 Лаборатория по исследованию на коронавирус в Киргизии. Med. kg