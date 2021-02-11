Абакан, 11 февраля, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Хакасии муниципалитетам списали 99% долгов перед республикой. Как сообщили ИА REGNUM 11 февраля в республиканском министерстве финансов, общая сумма списания составила 747,06 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Минфин

В минфине подчеркнули, что муниципалитеты смогут направить эти деньги на социально значимые расходы.

Сумма долга по республиканским кредитам формировалась десять лет. Задолженность перед ресбюджетом составляла порядка 30% долговой нагрузки муниципальных образований.

Как сообщало ИА REGNUM, порядок списания долгов муниципалитетов по предоставленным из республиканского бюджета кредитам власти Хакасии одобрили на заседании 26 мая 2020 года.