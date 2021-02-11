Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 11 февраля, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В посёлке Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края завершается строительство первой гибридной солнечной электростанции с накопителями энергии. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 февраля в краевом министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Krskstate.ru Солнечная электростанция в Эвенкии

Основное технологическое оборудование уже смонтировано. Установлены система накопления энергии и солнечные модули, уложены необходимые кабели.

Пуско-наладочные работы запланированы на начало апреля. Ввести станцию в эксплуатацию должны летом 2021 года.

Строительство станции в Туре началось осенью 2020 года. Работы выполняет компания «Хевел». Общий объем инвестиций в проект — порядка 300 млн рублей. Планируемая мощность солнечной электростанции составляет 2,5 МВт, емкость системы накопления энергии — 0,5 МВт*ч.

По данным министерства промышленности, энергетики и ЖКХ, ввод станции в эксплуатацию снизит долю дизельной генерации и сократит расход топлива на 15−20%.

По словам министра промышленности, энергетики и ЖКХ Евгения Афанасьева, в настоящее время также рассматривается строительство ветряных электростанций в северных территориях края.

Как сообщало ИА REGNUM, новую электростанцию на солнечной энергии мощностью 30 мегаватт запустят на юге Омской области.

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