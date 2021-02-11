Ставрополь, 11 февраля, 2021, 06:56 — ИА Регнум. На строительство нового лечебно-диагностического корпуса краевого онкологического диспансера Ставропольского края готовы потратить свыше 3,5 млрд рублей. Соответствующий тендер объявило министерство строительства и архитектуры региона, передаёт ИА REGNUM.

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Итоги открытого конкурса в электронной форме подведут 9 марта 2021 года. Начальная цена контракта — 3 579 007 571,17 рубля. Обеспечение исполнения контракта составит 357 900 757,12 рубля.

Финансировать работы будут за счёт средств бюджета Ставропольского края и федерального бюджета. Финансирование предусмотрено в адрес министерства строительства и архитектуры края в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Возводить объект будут на улице Октябрьская, 182а в Ставрополе. По условиям контракта, победитель тендера должен будет завершить работы до 31 октября 2024 года.

Напомним, также в мае 2021 года в Костроме будет сдан новый корпус онкологического диспансера. А в середине февраля обещают запустить в работу отдельный детский корпус при Центре имени Блохина. Строить комплекс зданий НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ начали 25 лет назад.