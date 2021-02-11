Красногорск, 11 февраля, 2021, 03:43 — ИА Регнум. Арбитраж Московской области частично удовлетворил иск министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Компания из дивизиона Сбербанка и соответчик в лице ООО «Русские автобусы — Группа ГАЗ» выплатят неустойку и штраф в пользу истца. Вердикт судьи Сергеевой еще может быть обжалован в течение месяца, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Решением суда с АО «Сбербанк Лизинг» в пользу министерства была взыскана неустойка в размере 8 921 166 рублей 50 копеек. Солидарно с соответчиков также взыскали штраф в размере 1 874 812 рублей 40 копеек, а отдельно с компании «Русские автобусы — Группа ГАЗ» из дивизиона ПАО «ГАЗ» миллиардера Олега Дерипаски была взыскана неустойка в размере 161 532 рублей 84 копеек. В остальной части в удовлетворении иска было отказано. Также в доход бюджета АО «Сбербанк Лизинг» должно выплатить госпошлину в размере 114 476 рублей, а соответчик — в размере 70 678 рублей.

Полное решение пока не обнародовано и детали дела неизвестны. Вероятно, речь идёт о транспортном контракте и его исполнении.

Напомним, слушания дела начались в сентябре 2020 года. Общая сумма иска составляла 466 453 059 рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Русские автобусы — Группа ГАЗ» учреждено в подмосковной деревне. Обществом управляет ООО «УК «Группа ГАЗ», которое, в свою очередь, «прописано» в Нижнем Новгороде и принадлежит ПАО «ГАЗ» — активу Олега Дерипаски.