Минск, 11 февраля, 2021, 03:12 — ИА Регнум. Церемония подписания проекта традиционной китайской медицины для Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» прошла онлайн между китайской корпорацией Sinomach и парком, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

Industrialpark.by Церемония подписания проекта

В новый проект входит создание центра евроазиатских обменов в сфере традиционной китайской медицины, а также строительство фабрики по производству медикаментов против новых видов коронавируса, сообщили в руководстве парка.

«Великий камень» стал достопримечательностью и образцовым совместным проектом Китая и Белоруссии в рамках развития инициативы «Пояса и пути», заявил посол Китая в Белоруссии Се Сяоюн.

Новый проект откроет новые сферы для промышленных кластеров парка и придаст новый импульс прагматическому сотрудничеству между Китаем и Белоруссией в сфере медицины и здравоохранения, добавил он.

Посол Белоруссии в Китае Юрий Сенько отметил, что традиционная китайская медицина — это не только система лечения, но и олицетворение китайской культуры и истории, а также мудрости китайского народа.

По его словам, особого внимания заслуживает традиционная китайская медицина, которая доказала свою эффективность в качестве дополнительной терапии для лечения COVID-19.