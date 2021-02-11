Ханты-Мансийск, 11 февраля, 2021, 03:04 — ИА Регнум. В Югре после дистанционного обучения отстают в освоении школьной программы 20% учеников 6—11-х классов. Об этом ТАСС заявил директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин.

Дистанционное обучение

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Ученики 6—11-х классов в Югре вернулись за парты 1 февраля 2021 года. На удалённом обучении они находились с 9 ноября 2020 года. По итогам второй четверти затруднения в освоении образовательных программ испытывают около 27 тыс. учеников, или 20%, отметил Дренин. Наибольшие сложности вызывают у школьников такие предметы, как математика, физика, химия, иностранные языки.

Для исправления сложившейся ситуации в ХМАО принято решение проводить дополнительное тестирование школьников не раз в четверть, а ежемесячно.

«В случае необходимости ученикам будут назначаться консультации и дополнительные занятия. Лишняя нагрузка учителей будет учтена и оплачена при распределении стимулирующих выплат зарплатного фонда ежемесячно», — пояснил директор департамента образования и молодежной политики ХМАО.