Владивосток, 11 февраля, 2021, 03:03 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке во Владивостоке, заявил, что Дальнему Востоку не хватает порядка двух млн тонн бензина в год. Для решения проблемы дефицита топлива он считает необходимым построить в регионе ещё один нефтеперерабатывающий завод.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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«НПЗ надо строить новый. Мы будем предпринимать меры к тому, чтобы создать специальную преференциальную оболочку для строительства нефтеперерабатывающего завода», — цитирует ТрутневаИА PrimaMedia.

Потребность региона в бензине составляет порядка шести млн тонн в год. Четыре млн тонн топлива производятся на двух нефтеперерабатывающих заводах, которые находятся в Хабаровском крае — Хабаровский НПЗ и Комсомольский. Ещё два млн тонн бензина в год завозится на Дальний Восток.

Трутнев подчеркнул, что желающих строить НПЗ на Дальнем Востоке пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в первых числах февраля очереди автомобилистов на АЗС в Хабаровске были многочасовыми, перекупщики предлагали на популярных сайтах бензин по запредельным ценам, а также продавали места в очередях на заправках.