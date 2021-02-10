Вашингтон, 11 февраля, 2021, 02:31 — ИА Регнум. Шестой флот США, вероятно, пытается «найти врага в Чёрном море», если объявил о проведении учений вдали от родных берегов, говорится в опубликованном 10 февраля сообщении российского посольства в Вашингтоне на странице в Twitter.

FotoSleuth Boeing P-8 Poseidon

«Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатов», — отметили российские дипломаты.

По их словам, мир и безопасность Чёрного моря останутся в сохранности без участия США.

Таким образом посольство РФ отреагировало на сообщение шестого флота ВМС США о проведении совместных учений с турецкими военными моряками. Напомним, США направил в Чёрное море два эсминца и два разведывательных самолета P-8A.