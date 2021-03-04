Приштина, , 02:47 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 3 марта сообщило о том, что американская организация Freedom House в своем отчете за 2020 год отнесла Албанию и Косово к числу «частично свободных государств».

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В отчете отмечается общий упадок демократии в мире и подчеркивается, что, несмотря на отдельные успехи, уровень демократии на Балканах снизился. В Албании зафиксировано неоднократное нарушение свободы собраний, примером чему является подавление протестов из-за снова Национального театра, а также убийство юноши полицейским. Рейтинг демократичности Албании из-за этого снизился на один пункт.

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Рейтинг Косово был снижен на два пункта — с 56 до 54, что связывается с нарушением законности избирательного процесса при вступлении на пост премьер-министра Косово Авдуллы Хоти.

При этом отмечается рост рейтингов Черногории и Северной Македонии.

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