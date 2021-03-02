Приштина, , 18:12 — REGNUM Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак 1 марта в интервью для радио и телевидения Косово заявил, что, несмотря на заявления о том, что диалог для него не стоит в числе приоритетов, будущий премьер-министр Косово Альбин Курти знает, что международное сообщество ожидает от него продолжения переговоров с Сербией, и будет вынужден считаться с этим фактом. По словам Лайчака, Курти — конструктивный собеседник, и он учтет ожидания Евросоюза.

Лайчак также сообщил о том, что его мандат на посту специального представителя ЕС по диалогу Сербии и Косово, который истечет в конце марта, по всей вероятности, будет продлен.

Напомним, с 1 по 3 марта Лайчак пробудет в Косово, причем главной целью его визита была встреча с Курти, партия которого «Движение за самоопределение» одержала победу на досрочных парламентских выборах в Косово 14 февраля. Из Косово европейский дипломат отправится в Сербию, где также пробудет несколько дней. Ожидается, что диалог между Сербией и Косово возобновится сразу после формирования нового правительства Косово.

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