Приштина, , 09:17 — REGNUM 1 марта у стен правительства Косово прошла акция протеста представителей профсоюза работников исправительных заведений Косово.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, пресс-секретарь профсоюза Флёрент Гаши назвал причиной протеста невыплату прибавок к окладу в период пандемии.

Протестующие заявляют, что они находятся на передовой в борьбе с COVID-19 и по закону им положена компенсация. Ранее с аналогичными протестами неоднократно выступали медицинские работники.

Стоит отметить, что зарплаты государственных служащих в Косово выше среднего для края уровня.

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